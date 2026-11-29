Váš otec pocházel z Iráku, maminka z Íránu. To jsou poměrně odlišné kultury. Jak se potkali?
Podrobnosti neznám. Vím, že otec měl politické problémy a nějaký čas pobýval v Íránu, kam se před nimi uchýlil. Přes mého budoucího strýce se tam seznámil s maminkou a její rodinou. Za několik měsíců byla svatba a přesně rok poté jsem se narodil. V Teheránu.
Táta byl v Československu plný ideálů. Věřil ve společenské zřízení, které lidi nerozděluje, v představu socialismu. Zpočátku tomu věřila i máma. Ta ale vystřízlivěla velmi rychle.