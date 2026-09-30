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Ranní snímek z družice potěšil meteorology. Česko je celé růžové

Petra Škraňková
  10:00
Babí léto v Česku

Babí léto v Česku | foto: Český hydrometeorologický ústav

Snímek z družice zachytil Česko v růžové barvě (30. září 2026)
Mapa s nočními teplotami ve středu 30. září 2026
Mapa s předpovědí teplot ve středu 30. září 2026
Babí léto v Česku
21 fotografií
Babí léto s vysokými odpoledním teplotami, ale velmi chladnými rány, v Česku pokračuje. Jasná obloha hned po ránu zbarvila Česko na snímcích z družice růžovou barvou. Téměř letní počasí s teplotami nad dvacet stupňů Celsia se v Česku udrží až do příštího týdne, slibují meteorologové.

Středeční ráno přineslo jasnou nebo skoro jasnou oblohu a to dalo vzniknout zajímavému snímku. „Zemský povrch je na snímku z družice znázorněn růžovou barvou, vertikálně mohutná oblačnost červenou, nízká a střední nahnědlou až zelenou barvou a řídké cirry tmavě modrou,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu na sociálních sítích.

Růžová barva neznamená, že tak zemský povrch družice skutečně „vidí“. Jde o uměle vytvořenou barevnou kombinaci několika infračervených kanálů, v níž růžová odpovídá bezoblačnému zemskému povrchu a její odstín se mění také podle jeho teploty. Růžovou mapu pak meteorologům zobrazil numerický předpovědní model ALADIN, který Český hydrometeorologický ústav používá pro detailní krátkodobé předpovědi počasí na území Česka.

Babí léto v Česku
Snímek z družice zachytil Česko v růžové barvě (30. září 2026)
Mapa s nočními teplotami ve středu 30. září 2026
Mapa s předpovědí teplot ve středu 30. září 2026
21 fotografií

Ranní teploty byly velmi různé, nejčastěji mezi 13 až 8 stupni, ale při bezvětří klesly i na hodnoty kolem 5 stupňů nad nulou. „Naopak ve Frýdlantském výběžku jsou teploty i kolem 16 stupňů,“ upřesnili meteorologové.

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Babí léto bude pokračovat i dnes. Čekáme jasnou, v Čechách až polojasnou oblohu, s teplotami v odpoledních hodinách mezi 20 a 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 °C. „Objeví se místa se silnějším, případně i nárazovým větrem, a to hlavně na Českomoravské vrchovině a lokálně i severu Čech, kde platí výstraha před silným větrem ve Frýdlantském výběžku,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav v ranní předpovědi počasí.

Noc bude téměř bez oblačnosti a místy i větrno. Teploty klesnou k 13 až 8 stupňům, při uklidnění větru kolem 5, na horách kolem 9 °C a v kotlinách výrazně méně.

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„Ve čtvrtek čekáme pokračující babí léto, někde i větrné,“ upřesnil Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu. Předpovídá jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 °C.

Na Českomoravské vrchovině a místy i na severu Čech bude vát mírný jihovýchodní až východní vítr 3 až 7 m/s, ve Frýdlantském výběžku zpočátku i s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Večer bude vítr částečně slábnout.

V pátek přijde velká oblačnost, na západě a severozápadě Čech i s přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme převážně polojasno. Noční teploty klesnou k 13 až 8 stupňům, při déletrvající zmenšené oblačnosti a uklidnění větru bude kolem 6 °C. Odpolední maxima dosáhnou 18 až 23 °C.

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V sobotu se zase vyjasní. Bude většinou polojasno, během dne v Čechách místy až oblačno, ráno v Čechách ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. V noci bude 11 až 7 stupňů, při bezvětří až 4 °C. Přes den teploměry ukážou 19 až 23 °C.

V neděli bude také polojasno, postupně od severozápadu až oblačno. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, při uklidnění větru kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C.

Od pondělí do středy očekávají meteorologové polojasno až oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky. V závěru období od západu přibývání oblačnosti a srážek. Teploty se zatím měnit nebudou. V noci klesnou k 11 až 6 a při uklidnění větru až ke 4 stupňům, přes den se budou pohybovat mezi 18 až 23 °C.

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