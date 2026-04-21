Ranní mrazy opět udeří a poškodí kvetoucí stromy. Mapa ukazuje, kde hrozí nejvíc

Pavla Žáková
  9:21
Ve středu a ve čtvrtek čekají Česko mrazivá rána. Teploty klesnou pod bod mrazu hlavně v Čechách, varují meteorologové. Výkyvy počasí a ranní mrazíky ohrožují kvetoucí stromy, což jsou v tuto chvíli zejména třešně, višně a jabloně.
Ranní mrazy ohrožují hlavně kvetoucí ovocné stromy. Mapa zachycuje předpověď pro středu. | foto: Profimedia.cz

Zatímco úterní ranní teploty se pohybovaly většinou mezi 2 a 6 stupni, v následujících dnech se podle ČHMÚ ochladí. „Středa a čtvrtek přinesou podstatně nižší ranní teploty a zejména v Čechách může i slabě mrznout. Mráz může poškodit pozdně kvetoucí ovocné dřeviny, především třešně, višně, jabloně,“ uvedli meteorologové na síti X.

Varování platí hlavně pro Čechy, a to i pro místa s nižší nadmořskou výškou, nejen pro hory. „V rizikovějších polohách 400 až 500 metrů nad mořem ještě kvetou ranější druhy, včetně meruněk nebo broskvoní,“ uvedl dále ČHMÚ.

Mráz udeří v úterý a ve středu ráno

V úterý ráno se teploty pohybovaly většinou nad nulou, Sněžka ale hlásila -3,8 °C. Mimo hory bylo nejchladněji ve Vyšším Brodě, kde naměřili 1,5 stupně, nejtepleji pak v Přerově, kde teplota dosáhla 6,7 °C.

Noční mrazy Česko zažilo i na začátku dubna. Poškodily část budoucí úrody ovoce na Moravě. Nejhůře dopadly broskvoně, někde i třešně. Ovocnáře překvapilo lokální poškození jabloní, které ještě nebyly v plném květu.

Předpověď teplot na tento týden a začátek příštího týdne

V úterý bude ještě oblačno až zataženo se srážkami, ale od středy se vyjasní. Teploty ovšem zůstanou pod 20 stupni Celsia.

Předpověď teplot pro Česko na tento týden
DenNoční teploty (00-07)Denní teploty (7-22)
úterý 21. dubna10 až 14, na JZ kolem 8 °C
středa 22. dubna+3 až -1, při uklidnění větru až -3 °C12 až 16 °C
čtvrtek 23. dubna5 až 1, na JZ a Z až -2 °C14 až 18 °C
pátek 24. dubna7 až 3 °C, při uklidnění větru až 1 °C14 až 18, na SV 11 až 14 °C
sobota 25. dubna6 až 2 °C14 až 18 °C
od neděle do úterý5 až 1, při zmenšené oblačnosti až -2 °C8 až 13, místy až 16 °C

V úterý bude oblačno, místy přeháňky, na jihozápadě až zataženo a srážky četnější. V polohách nad 800, postupně nad tisíc metrů srážky sněhové. A teploty od 10 do 14 stupňů Celsia.

Ve středu a čtvrtek bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou ve středu 12 až 16 stupňů, ve čtvrtek se ještě o dva stupně oteplí.

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Na pátek a v sobotu meteorologové předpovídají polojasno až oblačno a ojediněle přeháňky. Teploměry odpoledne ukážou 14 až 18 stupňů, na severovýchodě 11 až 14 °C.

Od neděle do úterý by mělo být oblačno až zataženo, místy polojasno. Místy přeháňky, od vyšších poloh většinou sněhové. Nejvyšší denní teploty 8 až 13, v závěru období při zmenšené oblačnosti až 16 °C.

„Největší Čech" byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Soud řeší pobodání raperů v centru Prahy, obžalovaný vysvětlil, proč si vyrobil kopí

Obvodní soud pro Prahu 7 zahájil hlavní líčení s obžalovaným Jiřím Jarošem ve...

Obvodní soud pro Prahu 7 zahájil hlavní líčení s obžalovaným Jiřím Jarošem ve věci pobodání rapera Money Slima a dalšího umělce z pražské rapové skupiny Churaq Clique. Umělci se v minulém dubnu...

21. dubna 2026,  aktualizováno  9:23

Hasiči stále zasahují u požáru ve skladu plastů, přes noc se objevila další ohniska

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026)

Více než 24 hodin už zasahují hasiči ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se v noci objevila další...

21. dubna 2026  9:23

Otevírací doba obchodů o svátcích 1. a 8. května. Kdy bude zavřeno?

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

21. dubna 2026  9:03

KOMENTÁŘ: Chcípni! Ale kdo to Issové a Langmajerovi „statečně“ poví z očí do očí?

Premium
Martha Issová při natáčení kampaně Hejt není názor

Přesně takový nápad bych čekal spíš od České televize, prohlásil jeden z internetových glosátorů o výzvě Hejt není názor, kterou spustila Nova a připojila se i Prima. Měl naprostou pravdu.

21. dubna 2026

Zlom v poválečné politice, Japonci usnadní vývoz zbraní. Porušení ústavy, míní kritici

Japonská premiérka Sanae Takaičiová hovoří během tiskové konference v kanceláři...

Vláda japonské premiérky Sanae Takaičiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní. Agentura AP to označila za zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice Japonska. Kritici naopak...

21. dubna 2026  8:52

Nedostatkem potravin u nás trpí hlavně jedna skupina lidí, pomoci může každý

25. dubna 2026 proběhne jarní kolo sbírky potravin.

V Obloukové ulici v pražských Vršovicích je krátce před polednem fronta. Před nenápadným výdejním místem postává hlouček lidí a nahlíží do papírové tašky s potravinami, kterou si zrovna vyzvedli. Pro...

21. dubna 2026  8:30

Další ministryně opouští Trumpovu vládu. Čelila obvinění z poměru s podřízeným

Ministryně práce Lori Chavez-DeRemerová naslouchá, zatímco prezident Donald...

Americká ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová končí ve vládě prezidenta Donalda Trumpa. Chavezová-DeRemerová, která je třetí členkou Trumpova kabinetu, která opouští vládní funkci, se potýkala...

21. dubna 2026  8:25

Kostka, Kaiser a Syslová bez dozoru. Svěrákův film Pět švestek láká ukázkou

Exkluzivně
Snímek z filmu Pět švestek

Komedie Jana Svěráka Pět švestek o přátelství, lásce, odpuštění a o tom, že chuť žít a hledat svobodu může člověka provázet v každé životní etapě, představuje první trailer. Přáním tvůrců přitom...

21. dubna 2026

Z mexické pyramidy střílel muž. Zabil turistku a pak sebe, další lidi zranil

Mexičtí soudní znalci ohledávají místo střelby na pyramidě u Teotihuacánu. (20....

Po střelbě u pyramid v mexické turistické a archeologické oblasti Teotihuacán v pondělí zemřela Kanaďanka. Napsala to agentura Reuters s tím, že se útočník zastřelil. Mexický web La Jornada dodal, že...

21. dubna 2026  7:31

Změna po 15 letech. Cook opustí post generálního ředitele společnosti Apple

Tim Cook

Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti Apple, od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. V tiskovém prohlášení to v...

21. dubna 2026  7:13

Otrávených balení s dětskou výživou od HiPP může být až 12, píší rakouská média

Dětská výživa Hipp.

Otrávených balení s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP by mohlo být až 12, dosud se přitom hovořilo o šesti baleních, z nichž pět se policii podařilo zajistit. Informují o tom rakouská...

21. dubna 2026  7:04

