38 rohatých kolosů v matriarchátu. Zubří stádo v Ralsku se rozrostlo osminásobně

Zubry v bývalém vojenském újezdu Ralsko chovají už 11 let, z toho 10 let žijí navolno. První program jejich záchrany v Česku se povedl, mohutní sudokopytníci se úspěšně množí. Vypuštění do volné přírody však není možné. Reportéři MF DNES se vydali zjistit, jak se jim v jedné z největších českých obor daří.