Rakušan nebyl pro ČSSD perspektivní, tvrdí Šmarda. Šéf STAN se ohradil

„Vítek Rakušan nebyl přijat do MSD (Mladých sociálních demokratů - pozn. autora) z důvodu, že je neperspektivní. To si ještě pamatuju. V Kolíně, řekl doslova v diskusi sociálních demokratů Šmarda.

Mimochodem, Rakušanův otec MUDr. Jan Rakušan byl senátorem za sociální demokracii, dokonce i šéfem senátního klubu ČSSD. Zatímco sociální demokracie vypadla ze Sněmovny, předseda STAN Vít Rakušan má být ministrem vnitra v budoucí koaliční vládě Petra Fialy.

„Mám Michala Šmardu rád, ale opakuje nepravdivou legendu. Nikdy jsem do mladých sociálních demokratů opravdu vstoupit nechtěl, ani do sociální demokracie. S tím, jak strana šlape po kvalitních lidech, jsem měl zkušenost z Kolína třeba u bezvadného knihkupce Krále či mého otce. To pro mě bylo tak odstrašující, že jsem nikdy ani na sekundu tuhle myšlenku v sobě neměl,“ uvedl pro iDNES.cz Rakušan.

Moderátor diskuse Kam dál ČSSD?, končící ministr kultury Lubomír Zaorálek zase mluvil o tom, že do sociální demokracie se snažili v minulosti marně dostat někteří známí politici Pirátů, ale nedokázali to. Nikoho přitom nejmenoval. „Divili byste se, kdybych vám ta jména řekl,“ prohlásil Zaorálek.