Starostové po jasném výsledku v komunálních a senátních volbách napříč republikou nehodlají polevovat. Místo toho míří k sebereflexi ve vlastních řadách a chtějí vést dialog se skeptickými voliči nebo nespokojenými voliči hnutí ANO. A právě tam chce STAN hledat další voliče.
„Úspěch stavíme na odborné, konstruktivní práci, přímém kontaktu s lidmi v ulicích a reálném zájmu o jejich problémy. V tomto přístupu hodláme pokračovat,“ stojí v pozvánce na první z debat v rámci série Opozice jinak.
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Ještě nedávno bych si to neuměl představit. Rakušan o úspěchu ve volbách
Své ambice Vít Rakušan potvrdil také v povolebním rozhovoru pro iDNES.cz. „Znovu se chovat tak, jako bychom v té kampani byli. Dělat besedy,“ popsal.
Cílem debat je zejména opustit kritické vymezování a nahradit ho konstruktivním přístupem, sebereflexí a intenzivní kontaktní kampaní v terénu, uvádí hnutí, které netají své nejvyšší ambice dosadit svého předsedu do premiérského křesla.
Kampaň na pivě
Nad cílem předčit občanské demokraty snili Starostové již před volbami do Poslanecké sněmovny. Vít Rakušan odstartoval kampaň u piva v jedné z jihlavských restaurací, tehdy ještě v roli ministra vnitra. „Chci, aby Starostové a nezávislí byli silnější než ODS,“ vyhlásil tehdy.
Jeho tažení následně vedlo napříč Českou republikou. Podobný koncept přitom rozjel už na začátku roku 2024 pod názvem Debata bez cenzury. Rakušan navštívil zaplněnou pivnici v Karviné, kde se střetl se silnou nepřízní místních obyvatel.
Jeho další kroky vedly do Sokolova či Mostu a podobnou taktiku nasadil i před krajskými a senátními volbami ve stejném roce. Hospody však tentokrát vyměnil za radnice a kulturní domy.
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Co děláme špatně a jak to dělat lépe? Rakušan v dresu cílí na zklamané voliče
Nyní Starostové vsadili na „rebrand“ vlastní prezentace. Chtějí přesvědčit nespokojené voliče ANO a zároveň upevnit náskok před ostatními opozičními stranami.
„Připravujeme se na souboj o voliče, kteří jsou pomyslným jazýčkem na vahách. Vymezováním a poučováním je nezískáme – získáme je konstruktivním přístupem a přesně mířenou kritikou tam, kde ji i tito voliči vnímají jako oprávněnou,“ vysvětlil Rakušan po zveřejnění nového videoklipu, v němž hraje basketbal v tělocvičně.
„Máte pravdu. Opozici musíme dělat jinak. Takhle ANO neporazíme,“ říká v něm. Rakušana tak video opět vrací do sportovního prostředí – v lednu 2024 představil videoklip, v němž se ve volejbalové šatně navezl do tehdejšího šéfa ODS a premiéra Fialy.