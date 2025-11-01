Rakušan už chystá vládu po Babišovi. Plánuje několikrát objet Česko

Josef Kopecký
  11:00
Končící ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan nehodlá ztrácet čas. Zatímco ANO, SPD a Motoristé sobě v pondělí podepíší koaliční dohodu, Rakušan staví tým, která by mohl převzít vládu. „My se budeme od první minuty v opozici připravovat na vládnutí po Babišovi,“ vyhlásil Rakušan.
Vít Rakušan (STAN) hovoří s novináři po tiskové konferenci. (9. října 2025)

Vít Rakušan (STAN) hovoří s novináři po tiskové konferenci. (9. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vít Rakušan jde na jednání za prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (5. října 2025)
Poprvé po sněmovních volbách se sešla vláda. Na snímku ministr vnitra Vít...
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
31 fotografií

Představit tým odborných mluvčích, který se zatím zdráhá nazývat stínová vláda, protože je stále ve vládě, by Rakušan mohl už příští týden.

„Já okamžitě budu jezdit do všech regionů. Tuhle zemi projedu úplně celou a několikrát za ty čtyři roky,“ prohlásil Rakušan. Plánuje jezdit nejen tam, kde má STAN starosty, ale i do těch regionů, kde je hnutí méně úspěšné a kam politici tolik nejezdí.

Připomíná to počínání šéfa ANO Andreje Babiše, který v předvolební kampani jezdil i tam, kde jiné politiky roky neviděli. Odměnou mu za to bylo jasné vítězství ve volbách.

EXKLUZIVNĚ: Co plánuje Babišova vláda? Získali jsme programové prohlášení

„My jako odpověď na to skládáme něco, co zatím nazýváme náš odborný tým. A jeho hlavním cílem je dohlížet a předkládat protinávrhy,“ řekl šéf STAN. „Budeme určitě využívat Senátu jako výrazné ústavní pojistky, kterou zaplaťpánbůh v Česku máme. Senát určitě můžeme využít k tomu, aby nedošlo k nějakým nevratným škodám na kvalitě liberální demokracie v naší zemi,“ vyhlásil Rakušan.

„Nejdeme destruovat, jdeme se konstruktivně vyjadřovat k návrhům, s kterými vláda přijde a pokud budou potřeba hlasy na proevropská prozápadní řešení, která naopak upevňují naši pozici v Evropě a ve strukturách, které jsou tady od toho, aby nás chránily, tak určitě pomůžeme,“ avizuje, že ne vždy musí být STAN proti vládě.

Červené linie hnutí STAN

Hnutí STAN ale při hlídání vlády označilo některé červené linie, které podle něj nesmí být překročeny.

„Jedna z oblastí, která je opravdu zásadní a kde jsme od začátku velmi ve střehu, je oblast veřejnoprávních médií. My vnímáme v programech případných stran vznikající koalice, že mají návrhy na zrušení koncesionářských poplatků. Jsou tady úvahy o sloučení České televize, Českého rozhlasu. To je v rozporu s principy svobodné a otevřené demokracie. Tohle je opravdu červená linie,“ řekla místopředsedkyně STAN a šéfka poslaneckého klubu Michaela Šebelová.

Budoucí opozici vadí, že vládní poslanci podepíší dodatek ke koaliční smlouvě

„Zajistíme transparentní kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím NKÚ. Naší prioritou je zachování jejich nezávislosti. Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy,“ je uvedeno v návrhu programového prohlášení příští vlády ANO, SPD a Motoristů sobě, který se podařilo iDNES.cz získat a který politici budoucí trojkoalice podepíší v pondělí po poledni.

S Rakušanem jsou v týmu Šebelová či Dvořák

Šebelová je jednou z političek, které se v Rakušanově týmu odborných mluvčích, budoucí stínové vládě, objeví. Stejně jako první místopředseda STAN Lukáš Vlček či poslanci Karel Dvořák nebo Barbora Urbanová.

Mezi další červené linie, která podle STAN nemá nová vláda překračovat, patří porušování principů právního státu a rovnosti před zákonem, změny v zahraničněpolitickém zakotvení Česka, politické ovlivňování práce policie, ústup od ekonomických reforem a zpochybňování role občanské společnosti a práce neziskového sektoru. „Nebudeme se jenom nečinně dívat, pokud budou červené linie překročeny,“ řekl ve Sněmovně Rakušan.

Chci přebrat voliče ANO, Česko objedu křížem krážem. Kupka odhaluje plány

STAN není jediná opoziční strana, která sestaví tým lidí chystajících se na budoucí vládní odpovědnost.

Podobně uvažuje také místopředseda ODS Martin Kupka, který chce vést občanské demokraty po Petru Fialovi, který už na lednovém kongresu ODS nebude kandidovat do vedení strany.

„Prvním úkolem je dát dohromady kompetentní týmy, abychom mohli dělat opoziční politiku, která bude plnokrevná a která zároveň přitáhne další lidi vně ODS. Týmy kolem budoucích stínových ministrů musejí mluvit s lidmi, kteří jsou špičkami ve svých profesích,“ řekl Kupka v rozhovoru pro iDNES.cz.

Kdo jsou stínoví ministři, se v každém případě vyplatí sledovat. Ze stínové vlády ANO, kterou vedl Karel Havlíček, by se v kabinetu Andreje Babiše měli objevit právě první místopředseda ANO Havlíček jako ministr průmyslu a obchodu, místopředsedkyně Alena Schillerová jako ministryně financí, Aleš Juchelka jako ministr práce a sociálních věcí i poslanec Lubomír Metnar jako příští ministr vnitra.

Vstoupit do diskuse (134 příspěvků)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Rakušan už chystá vládu po Babišovi. Plánuje několikrát objet Česko

Končící ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan nehodlá ztrácet čas. Zatímco ANO, SPD a Motoristé sobě v pondělí podepíší koaliční dohodu, Rakušan staví tým, která by mohl převzít vládu. „My se budeme...

1. listopadu 2025

Kanada si udobřuje Trumpa, premiér se mu omluvil za reklamu kritizující cla

Kanadský premiér Mark Carney se omluvil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za reklamu kanadské provincie Ontario, která kritizuje zavádění cel. Carney v sobotu uvedl, že se Trumpovi neveřejně...

1. listopadu 2025  10:46

Rusko hlásí sestřelení stovky dronů, Ukrajinci u Moskvy zasáhli i ropovod

Sledujeme online

Ruská protivzdušná obrana v noci na sobotu sestřelila 98 ukrajinských dronů. Uvedlo to ruské ministerstvo obrany, podle kterého šest bezpilotních letounů mířilo na metropoli Moskvu. Podle ukrajinské...

1. listopadu 2025  7:42,  aktualizováno  10:20

Srbové si připomínají výročí tragédie v Novém Sadu, Vučić se omluvil za urážky

Desetitisíce lidí se v sobotu chystají do srbského Nového Sadu na manifestaci k připomenutí 16 lidí, kteří před rokem zahynuli při zřícení přístřešku na nově zrekonstruovaném nádraží. Akci svolali...

1. listopadu 2025  10:20

Promítá v letním kině zdarma, dotaci zase nedostane. Jsem na dně, říká provozovatel

Premium

Pardubické letní kino lidem promítá zadarmo filmy od roku 2006. Na jubilejní dvacátou sezonu však jeho zakladatel Jan Motyčka určitě nebude vzpomínat v dobrém. Už podruhé v krátké době nedostane ...

1. listopadu 2025

Ostatky, které vrátil Hamás Izraeli, nepatří žádnému z rukojmích

Ostatky tří lidí, které v pátek vrátilo teroristické hnutí Hamás do Izraele, nepatří žádnému z mrtvých rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy, oznámil mluvčí izraelské armády. V Pásmu Gazy proto nadále...

1. listopadu 2025  9:50

Lékaři hledají pacienty se vzácnou formou těžké epilepsie. Mají pro ně nové léky

Mladého Kryštofa trápí kromě jiných potíží i těžká forma epilepsie. Stejně jako další děti i dospělé ho ničí velmi časté záchvaty. Užíval sice různé kombinace léků, byl i na operaci mozku, ale nic u...

1. listopadu 2025  9:29

Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof, bylo mu 46 let

Ve věku 46 let v pátek zemřel generální ředitel Úřadu práce České republiky Daniel KrištofDaniel Krištof. V čele úřadu stál od září 2023. Od letošního 9. září převzal dočasně řízení úřadu vrchní...

1. listopadu 2025  9:12

Náš vzdušný prostor není pro F-35 malý, brání se Belgie. Chce ale cvičit u spojenců

Belgie popřela, že by měla příliš malý vzdušný prostor pro nové americké bojové letouny F-35. V předchozích týdnech o tom psala francouzská a belgická média, podle kterých velikost belgického...

1. listopadu 2025  9:10

Horácká aréna v Jihlavě je týden v provozu. Na domácí výhru Dukly se zatím čeká

Úvodní týden užívání má za sebou Horácká aréna, zbrusu nová multifunkční hala za 2,2 miliardy korun v Jihlavě. Co ukázaly první tři zápasy hokejové Maxa ligy, ve kterých domácí Dukla postupně hostila...

1. listopadu 2025  9:06

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

TELEVIZIONÁŘ: Jak šel fotbal Štěstíčku naproti. Startuje nové Ivánku, kamaráde

Šestidílný seriál Štěstíčku naproti, který začíná na placené platformě Oneplay, připomene reálnou korupční kauzu ve vrcholovém českém fotbalu, známou též díky divadelní hře Petra Čtvrtníčka Ivánku,...

1. listopadu 2025  9:01

Člověk je bytost analogová. Značky se vzpírají trendu a v reklamách brojí proti AI

Umělá inteligence ovlivňuje stále více odvětví, přesto, anebo právě proto některé společností prosazují marketing, který klade důraz na analogové vnímání světa a zároveň se staví proti AI. Analýzy...

1. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.