Vnímám to jako útok na mír v celé Evropě, říká vicepremiér Rakušan

Vnímáte kroky Ruska jen jako útok na Ukrajinu nebo na mír v celé Evropě?

Vnímám to jednoznačně jako útok na mír v celé Evropě. Válka, která pro nás tady v Evropě byla s výjimkou balkánské krize od druhé světové války něčím, o čem jsme jenom četli, je prostě tady. Jednoznačným agresorem je Rusko a Česká republika má v této chvíli povinnost reagovat společně se spojenci v Evropské unii, společně s NATO a to maximálním možným rázným způsobem.

Jakým způsobem se Česká republika zapojí do pomoci Ukrajině?

Česká republika v této chvíli musí Ukrajině pomoci. Musí se ukázat, že jsme partnerem. Jsme připraveni za prvé těm Ukrajincům, kteří na našem území žijí na nějakou formu krátkodobého pobytu, pokud budou mít o to zájem, tak ten pobyt v České republice zlegalizovat, prodloužit a neposílat je do země, která je teď ve válečném stavu. Stejně tak je Česká republika připravena pomoci i dalším lidem, kteří by do České republiky měli třeba přijít.

Je zřejmé, že se Česko přidá ke všem sankcím proti Rusku. Zajímalo mě spíš, jestli se Česká republika nebo NATO budou nějak podílet na vojenské pomoci Ukrajině proti ruské agresi.

Samozřejmě se v této chvíli o tom bude jednat na mezinárodní úrovni. Zastihl jste mě na zasedání zemí V4 v Budapešti a pak se budu vracet na jednání našich orgánů. Bude se o tom jednat i na zasedání NATO. Jsme členskou zemí a musíme respektovat rozhodnutí kolektivních orgánů. V této chvíli si umím představit veškerou možnou humanitární pomoc Ukrajině, veškeré možné typy sankcí a všechno další je otázkou dalších kolektivních rozhodnutí.