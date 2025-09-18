Slovenský velvyslanec si v Černínském paláci stěžoval na ministra Rakušana

Slovenský velvyslanec v Česku Martin Muránsky ve čtvrtek na ministerstvu zahraničí vyjádřil protest v souvislosti s účastí vicepremiéra, ministra vnitra a předsedy STAN Víta Rakušana na úterní demonstraci v Bratislavě, kterou opoziční strany svolaly na protest proti návrhu nového konsolidačního balíčku kabinetu premiéra Roberta Fica.

Velvyslance přijal vrchní ředitel evropské sekce ministerstva zahraničí Radek Pech. Vysvětlil mu, že se jednalo o soukromou aktivitu ministra vnitra, sdělil mluvčí Černínského paláce Daniel Drake. Schůzka trvala asi dvacet minut.

Muránsky na ministerstvu tlumočil vyjádření slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára, který přítomnost člena české vlády na protestu označil za zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska.

Rakušan byl na protestu proti Ficovi. Kaliňák mu předhodil kauzu Dozimetr

„Takové jednání nepřispívá ke konstruktivnímu slovensko-českému dialogu, ale naopak ho vnímám jako zneužití v rámci vrcholící předvolební kampaně v České republice,“ napsal Blanár ve vyjádření.

„Jednalo se o soukromou aktivitu ministra vnitra. Dnes to slovenskému velvyslanci vysvětlil i vrchní ředitel Pech,“ uvedl ke schůzce mluvčí českého ministerstva zahraničí.

Rakušana kritizovali i další slovenští ministři, vůdce opozice Michal Šimečka krok českého ministra naopak ocenil. Rakušan ve středu řekl, že se akce zúčastnil jako soukromá osoba a do slovenských politických záležitostí nijak nezasahoval.

Jdeme dlouho po fialový, mohlo to být lepší, rýpl si Rakušan do premiéra

„To, že pan ministr Blanár vyjadřuje protest, respektuji. Nepamatuju si ale, že by protestoval, když Andrej Babiš účinkoval v předvolební kampani Petra Pellegriniho nebo když prezident (Miloš) Zeman pravidelně podporoval stranu Smer v jejich kampani. Tehdy jsem žádné protesty neslyšel. A podotýkám, že teď na Slovensku ani neprobíhá kampaň,“ dodal Rakušan.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš loni v závěru kampaně před rozhodujícím druhým kolem přímé volby hlavy slovenského státu při společné debatě na Slovensku podpořil kandidáta Pellegriniho, který pak v hlasování uspěl. Před předloňskými parlamentními volbami na Slovensku a v době volebního moratoria Babiš zase v nahrávce varoval před volbou Šimečkovy strany, naopak ocenil spolupráci s Pellegrinim a Ficem.

Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.
Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.
Oficiální zahájení kampaně hnutí Starostové a nezávislí (STAN) před sněmovními volbami. Na snímku Vít Rakušan. (28. srpna 2025)
Oficiální zahájení kampaně hnutí Starostové a nezávislí (STAN) před sněmovními volbami. (28. srpna 2025)
