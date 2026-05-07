Vláda chystá rozpočtový podfuk, podáme ústavní stížnost, říká Rakušan

Pokud už příští týden vládní koalice prosadí své záměry na mimořádné schůzi Sněmovny stanovením pevného data hlasování o zákonu, napadne podle Rakušana opozice i tento postup.
Rakušan řekl iDNES.cz, že má informaci, že se vládní koalice chystá napevno určit čas hlasování o zákoně, který chtěla už ve středu projednat na mimořádné schůzi, na příští týden v pátek.
Hrozí rozpočtový Armagedon, řekl Kupka. Schillerovou nazval Dluženou von Bankrot
Opozice ve středu ve Sněmovně celý den varovala pred rozvolňováním pravidel rozpočtové odpovědnosti vládou ANO, SPD a Motoristů sobě a hrozícím výrazným růstem zadlužování České republiky.
„Hrozí dramatický propad do dluhů, ordinujete rozpočtový Armagedon,“ vytkl vládě Andreje Babiše šéf ODS Martin Kupka. „Voliči, kteří budou splácet vaše dluhy, vám tohle neodpustí,“ prohlásil šéf ODS. „Do historie českého rozpočtování už se zapsala vaše rozbitá kalkulačka. Ale pokud chcete naplňovat a prosazovat tenhle zákon, tak reálně usilujete ještě o mnohem závažnější, nelichotivou přezdívku Dlužena von Bankrot,“ řekl o ministryni financí Aleně Schillerové Kupka.
„Tato vláda s ministryní financí Alenou Schillerovou bude zadlužovat nás všechny, naše děti a naši budoucnost ve prospěch Andreje Babiše, Agrofertu a jemu podobných. A proto je potřeba se bavit o kauzách a motivacích předsedy vlády, protože způsob, jakým chce Alena Schillerová vědomě zdestruovat funkční dluhovou brzdu České republiky, je zároveň způsob, jak přihrát více peněz třeba agromamutům nebo dalším spřízněným a vyvoleným subjektům. Takhle jednoduchá je ta pravda a takhle zásadní,“ prohlásila Richterová.
Vy nás chcete mistrovat z rozpočtové odpovědnosti? divila se Schillerová
„Vy nás chcete mistrovat z rozpočtové odpovědnosti? Nenechte se vysmát. S veškerou zodpovědností a vážností musím jednoznačně prohlásit, že Česká republika opravdu nebude v příštím roce hospodařit s deficitem veřejných financí ve výši 0,9 procenta HDP, tedy schodkem na úrovni státního rozpočtu ve výši 150 miliard.“ řekla ve středu ve Sněmovně Schillerová.
navrhla prodloužit možnost nezapočítávat výdaje na obranu nad dvě procenta HDP do výdajových rámců, a to až do roku 2036.
Navrhuje také, aby pro roky 2026 až 2036 bylo možné navýšit výdajové rámce o částku na financování dopravní infrastruktury nebo staveb pro energetickou bezpečnost podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Týkalo by se to i úhrad v rámci projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Projednávaný návrh umožňuje vládě zvýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o deset procent při zhoršení bezpečnostní situace.
Bývalá vláda také určovala pevný čas hlasování. Důležité ale je, kolik dostane opozice času
Bývalá vládní pětikoalice a později čtyřkoalice také v minulém volebním období několikrát zlomila obstrukce tehdy opozičních hnutí ANO a SPD stanovením pevného času hlasování, ale podstatný rozdíl je v tom, že o zákonu, o nějž jde, se ještě a ani nezačalo jednat. Ve středu pouze vystupovali řečníci s přednostním právem před hlasováním o programu mimořádné schůze.
STAN je přesvědčen, že by u Ústavního soudu měla opozice šanci uspět, protože by v případě hlasování o zákonu už příští pátek nedostala od vlády dost času k vyjádření svých argumentů.
Právě to totiž Ústavní soud posuzuje a má to velký význam pro jeho rozhodnutí.