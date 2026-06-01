STAN povede do voleb v Praze Hlaváček. Do boje o Senát vyšle spisovatele

Robert Oppelt
  11:50
V restauraci Oblaca na Žižkovské věži odstartovala předvolební kampaň Starostů v Praze. Lídrem bude opět architekt a stávající náměstek primátora Petr Hlaváček. Hnutí chce v hlavním městě uspět i ve volbách do Senátu.
Starostové a nezávislí zahájili kampaň do voleb do zastupitelstev. Na akci promluvit i náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček. (19. března 2026)

Senátor David Smoljak při veřejné slyšení kandidátů do Rady ČT
Jiří Padevět odchází z mimořádného jednání Rady České televize ohledně...
Pražského lídra hnutí představil předseda Starostů Vít Rakušan. „Petr Hlaváček se čtrnáct let věnoval jednomu tématu a dotáhl ho do konce, děla to trpělivě, soustředěně, úspěšně,“ připomněl Rakušan, že Hlaváček jako náměstek primátora dotáhl nový pražský územní plán. Díky novému Metropolitnímu plánu podle Hlaváčka vznikne 350 tisíc nových bytů.

V podzimních volbách mají Starostové ambici získat dvacet procent a pokračovat v práci v pražské radě. Na spekulace, s kým by chtěl v metropoli vládnout, je podle Hlaváčka ještě čas. „Do voleb se toho odehraje ještě hodně, ale i koalice v komunální politice mají svoje hranice,“ vysvětlil.

Jako dvojka Hlaváčka na kandidátce doprovodí Eliška Čepová, komunální politička z Praha 10, která má zkušenosti ze státní správy i byznysu. „Chceme město, které drží krok se světem a je to chytré město,“ řekla. „Moderní město musí lidi spojovat a nesmíme odkládat rozhodnutí,“ doplnila.

Na dalších místech kandidátky bude pražský radní pro školství Antonín Klecanda, čtyřkou bude Hana Novotná z Prahy 8, pětkou místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš a šestý Petr Prokop z Prahy 6.

V Praze se bojuje i o tři křesla v Senátu

Kromě komunálních voleb a voleb do pražského zastupitelstva se na podzim bude v metropoli volit i ve třech senátních obvodech. „V Praze 1 máme silného kandidáta, spisovatele Jiřího Padevěta,“ uvedl Rakušan.

Na Praze 9 obhajuje stávající senátor David Smoljak. „V Praze 5 nestavíme vlastního kandidáta,“ vysvětlil Rakušan.

Hnutí se podle něj snaží v maximálním počtu obvodů dosáhnout dohody na společných kandidátech s ostatními stranami opozice, protože obhajuje jedenáct obvodů.

STAN povede do voleb v Praze Hlaváček. Do boje o Senát vyšle spisovatele

