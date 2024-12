Nepřichází více uprchlíků, říká Rakušan. Chce rychle schválit lex Ukrajina

„V koalici dohoda je. Nikdo z koaličních poslanců neavizoval, že by se chtěl zdržet nebo hlasovat proti,“ řekl Rakušan. Stále ale podle něj není jisté, že Sněmovna novelu schválí. Hnutí ANO totiž podle ministra vadí uzákonění trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, která je součástí novely.

Podle Rakušana by uzákonění trestného činu pomohlo reagovat na bezpečnostní hrozby. Opozice ale chce návrh přesunout do jednání o trestním zákoníku. Rakušan upozorňuje, že v takovém případě by zákon začal platit až 1. ledna 2026.

Vláda chce návrh ponechat jako část lex Ukrajina, a to i navzdory tomu, že by Sněmovna zákon v příštím týdnu opět neschválila. Podle Rakušana je ale důležité, aby se zákon podařilo schválit co nejdříve. Ministerstvo vnitra má totiž od začátku roku začít s elektronickou registrací Ukrajinců žijících v Česku, podle současného zákona by to úředníci museli stihnout do poloviny března.

Podle senátora a předsedy Přísahy Roberta Šlachty je nejproblematičtější část lex Ukrajina prodlužování dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky.

STAN chce rozkrádat rozpočet, tvrdí Šlachta

Rakušan se Šlachtou v pořadu debatoval také o koalicích, které mohou vzniknout před volbami do Sněmovny. Jednou z možností je koalice s hnutím ANO, podle některých politiků ODS by s ním mohlo vytvořit koalici Rakušanovo hnutí STAN.

Podle Rakušana ale k takovému spojení nedojde. „Na spojenectví vždy musí být dva. Nemohu spolupracovat s populistickou stranou, která nepodporuje naše mezinárodně politické postavení. Nemůžu spolupracovat se stranou, která říká, když konečně máme základ důchodové reformy, že až přijde, tak ji zruší,“ uvedl ministr. Hnutí STAN se podle něj nemůže s hnutím ANO nikdy shodnout.

Šlachtovo hnutí Přísaha bude nyní jednat o možné spolupráci s Motoristy. Společně už v červnu kandidovali do europarlamentu, kde získali dva mandáty. Šlachta ale řekl, že pokud by lídrem Motoristů v některém z krajů byla právnička a bývalá státní zástupkyně Renata Vesecká, měl by s tím velký problém.

Podle Rakušana byl systém zakládání stran v devadesátých letech nastavený liberálně. „Nikdo tehdy nepředpokládal, že se sejde sedm lidí, kteří mají rádi auta, odhlasují si politickou stranu a potom bezprostředně přijmou 1500 členů,“ narážel Rakušan na vznik Motoristů.

Dodal, že jej překvapuje podpora Václava Klause, který podle něj dlouhodobě upozorňoval na nutnost existence stabilizovaného stranického systému. „Všechno, co vybočovalo z těch klasických stran, mu přišlo podivné, nedůvěryhodné. Teď podporuje hnutí, které vznikne tak, že sedm lidí zvolí vedení a potom přijme členy. Já v tom vidím nějaký odklon od konzervativních hodnot, které dlouhodobě i on sám zastával,“ okomentoval Rakušan.

„Vaše hnutí bylo založeno kvůli tomu, aby skoro loupilo z rozpočtu, protože kauza Dozimetr postihuje zakladatele Starostů a nezávislých,“ reagoval na Rakušanova slova Šlachta. „Myslím, že ještě nejste vyhrabáni z toho nejhoršího,“ dodal.

Rakušan oponoval tím, že mu spolupráce Roberta Šlachty s Motoristy přijde legrační. „My jsme vznikli na venkově a vznikli jsme právě proto, aby bylo spravedlivější rozdělení pro malé obce. Dopracovali jsme se do krajů, dopracovali jsme se potom do Senátu, dopracovali jsme se do Poslanecké sněmovny, dopracovali jsme se do vlády. Ten náš růst byl organický zespoda,“ řekl Rakušan.

Na otázku moderátora, zda v takovém případě každou stranu čeká podobná kauza jako Dozimetr, Rakušan upozornil, že hnutí STAN má jen jednoho trestně stíhaného člena. „Vůbec nejsem rád za to, že se u nás objevil člověk, který má za sebou takovou minulost, nebo takové podezření,“ uvedl.