Ministr Rakušan vyhodnotí současnou situaci ukrajinských uprchlíků

Za téměř čtyři měsíce trvání války na Ukrajině dostalo víza dočasné ochrany už přes 378 tisíc uprchlíků. Víza dočasné ochrany umožňují jejich majitelům pobývat v zemi až rok. Zároveň jim otevírají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Přesný počet ukrajinských uprchlíků v Česku nelze určit, někteří z republiky odjíždějí do jiných zemí nebo se vrací domů. Podle odhadu úřadů nyní pobývá v Česku asi 280 tisíc až 300 tisíc uprchlíků, převážně žen s dětmi.

Na cizinecké policii se za dobu ukrajinsko-ruského konfliktu, který začal na konci února, přihlásilo 306 801 běženců. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kterých je mezi uprchlíky podle statistik téměř třetina procent.

Nejvíce uprchlíků zůstává v Praze. Vedení města rozhodlo kvůli přeplněnosti Prahy a nedostatečným kapacitám o uzavření Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které odbavilo od začátku války na Ukrajině téměř sto tisíc uprchlíků. Zavřelo ho minulý čtvrtek.

Pražský primátor Zdeněk Hřib se v pátek s premiérem Petrem Fialou domluvili, že vznikne soubor opatření, která budou motivovat uprchlíky k přesunu do méně vytížených obcí. Rovněž vznikne koordinační mechanismus, podle kterého se samotný přesun uskuteční.

Rakušan v neděli uvedl, že by se mohlo podařit přesunout z Prahy do jiných regionů zhruba pět tisíc až 10 tisíc ukrajinských uprchlíků. Podle něj ale musí z hlavního města odejít dobrovolně. Ministr současně uvedl, že nemohl vyhovět Hřibovu návrhu, aby uprchlíci v Praze dostávali nižší humanitární dávku než ve zbytku České republiky. Odůvodnil to tím, že podle legislativců ministerstva vnitra je to v rozporu s evropskou i českou legislativou. Ministerstvo podle něj hledá jiné motivační mechanismy.