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Rakušan ohlásil ústavní stížnost kvůli tomu, že koalice omezila pravomoci Pavla

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Přímý přenos   11:11
Předseda STAN Vít Rakušan oznámil, že jeho hnutí bude iniciovat ústavní stížnost ve chvíli, kdy skončí schvalovací proces zákona, který koalice prosadila ve Sněmovně ve středu. Jde o to, že vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila omezení pravomocí prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací.

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Nově by tuto pravomoc měl získat ministr zahraničí. Změnu navrhl poslanec SPD a předseda Svobodných Libor Vondráček.

Nyní návrh míří do Senátu, kde má převahu opozice, takže se nejspíš ještě do Sněmovny vrátí, a pak by zamířil na Hrad.

Ale i prezident Petr Pavel není spokojen s tím, co koalice prosadila.

„Schválení zákona v poslanecké sněmovně, který počítá s odebráním pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích, ukazuje další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. Představuje zúžení prostoru pro výkon pravomocí prezidenta republiky v zahraniční politice. Prezident republiky bude proto zvažovat další kroky,“ uvedl ředitel odboru komunikace Hradu Vít Kolář.

„Je to jenom drobná úprava,“ komentoval přijetí návrhu ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka. „Jsme parlamentní, nikoli prezidentská republika,“ říká poslanec za SPD Libor Vondráček.

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