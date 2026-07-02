Rakušan ohlásil ústavní stížnost kvůli tomu, že koalice omezila pravomoci Pavla

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Nově by tuto pravomoc měl získat ministr zahraničí. Změnu navrhl poslanec SPD a předseda Svobodných Libor Vondráček.
Nyní návrh míří do Senátu, kde má převahu opozice, takže se nejspíš ještě do Sněmovny vrátí, a pak by zamířil na Hrad.
Ale i prezident Petr Pavel není spokojen s tím, co koalice prosadila.
„Schválení zákona v poslanecké sněmovně, který počítá s odebráním pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích, ukazuje další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. Představuje zúžení prostoru pro výkon pravomocí prezidenta republiky v zahraniční politice. Prezident republiky bude proto zvažovat další kroky,“ uvedl ředitel odboru komunikace Hradu Vít Kolář.
„Je to jenom drobná úprava,“ komentoval přijetí návrhu ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka. „Jsme parlamentní, nikoli prezidentská republika,“ říká poslanec za SPD Libor Vondráček.