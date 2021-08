Rakušan sází na vládu složenou z pěti stran. Rozhodne důvěryhodnost, tvrdí

„My za Piráty a Starosty jsme dlouhodobě řekli, že hnutí ANO, ať už s Andrejem Babišem nebo bez něj, pro nás není možný koaliční partner,“ uvedl v úterý Rakušan poté, co byl znovu zvolen do čela Starostů a nezávislých.

Sněm pak na návrh europoslance Stanislava Polčáka schválil usnesení, jímž vyzývá Babiše, aby si „přestal brát Českou republiku jako rukojmí svého střetu zájmů“ a nahradil České republice veškerou škodu, která tím zemi vzniká.

„Hrozí bohužel vláda populistů, vláda extrémistů a my jako součást koalice Pirátů a Starostů uděláme maximum pro to, aby se tak nestalo,“ zdůraznil Rakušan.

Musíme dát lidem naději, že má smysl jít k volbám, řekl šéf STAN

Proto také v úterý výslovně Rakušan vybídl koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) k povolební spolupráci. „Já jsem to považoval za velmi nutné. Já věřím slovům zástupců koalice Spolu, že neuvažují o jiné variantě. Apel mířil i do veřejnosti, protože veřejnost teď potřebuje dostat pozitivní zprávu, že jsou tady síly, které to myslí vážně, které chtějí přinést změnu a že ta změna je možné. Musíme lidem dávat naději, že má cenu jít k volbám, že změna je možná,“ řekl novinářům.

Sestavení pětikoalice složené z nyní opozičních demokratických stran, která by nyní podle předvolebních průzkumů neměla ve Sněmovně většinu, bude podle Rakušana vyžadovat velikou ochoty míru ke kompromisu.

„Na druhou stranu vnější okolnosti nám velice nahrávají. Volby tentokrát nejsou o tom, jestli vyhraje liberální nebo konzervativní koncept vládnutí. Volby se týkají především toho, zda ukončíme éru bezbřehého populismu, lhaní a nasměrování naší země mimo země s liberálně-demokratickou tradicí,“ řekl na sněmu STAN Vít Rakušan.

Tmelem pětičlenné koalice bude odpor k zadlužování

Věří, že tmelem opozičních stran může být také covid. „Jsme v době postcovidové obnovy a tady je třeba celospolečenská shoda. Zadlužování jednoduše a prostě musí skončit. Shodně se domníváme, že schodek rozpočtu navrhovaný vládou pro příští rok je absolutně neuvěřitelný, kdy na investice jde 190 miliard, ale dalších 200 miliard jde jen do provozu tohoto státu, kdy budeme mít větší zadlužení v postcovidové éře než v rok, kdy tady covid byl a měli jsme pomáhat potřebným,“ popisuje Rakušan

Vláda Andreje Babiše se již v červnu shodla, že pro příští rok navrhne státní rozpočet se schodkem 390 miliard korun.

Tím, že by vládě mohl rozpočet vetovat, pohrozil v sobotu po jednání s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou prezident Miloš Zeman.

„Prezident republiky se kriticky vyjádřil k návrhu státního rozpočtu na rok 2022, který označil za nedostatečně úsporný a nedostatečně investiční. Navrhl konkrétní druhy úspor a investic. Prezident republiky upozornil, že bez patřičných pozměňovacích návrhů tohoto typu by zvažoval vetování návrhu státního rozpočtu na rok 2022,“ uvedl Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Prezident republiky upozornil, že bez patřičných pozměňovacích návrhů tohoto typu by zvažoval vetování návrhu státního rozpočtu na rok 2022. oblíbit odpovědět

Co podle šéfa STAN rozhodne volby? „Důvěryhodnost a to, že ta druhá strana lidem jednoduše lže. Ta vláda sestavit půjde. Jinak bychom lidi zklamali,“ věří v povolební koalici Pirátů, STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 staronový předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan.