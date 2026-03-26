Já jsem s tím smířen, že zvolen nebudu, řekl po čtvrtém nezdaru Rakušan

Josef Kopecký
  10:26aktualizováno  11:54
Šéf STAN Vít Rakušan naznačil, že po jeho čtvrtém nezdaru při volbě místopředsedy Sněmovny hnutí navrhne jiného kandidáta „Já jsem s tím smířen, že zvolen nebudu. Chodit stále znovu a znovu do něčeho není něco, o co bych stál,“ prohlásil Rakušan. „Představu mám, ale dnes ji neřeknu,“ odvětil na otázku iDNES.cz, koho by hnutí STAN mohlo postavit do dalšího kola volby.

Tisková konference stínové vlády hnutí STAN ve Sněmovně (26. března 2026) | foto: Facebook hnutí STAN

O novém jménu by poslanecký klub STAN mohl rozhodnout v pondělí večer. Jeho šéfka Michaela Šebelová řekla, že ale není jisté, že kolegové podlehnou tlaku Rakušana, aby hledali někoho jiného. V minulém volebním obdodí byla místopředsedkyní Sněmovny za STAN Věra Kovářová.

Rakušan ve středu počtvrté narazil i když neměl protikandidáta a i když křeslo ve vedení dolní komory parlamentu pro STAN garantují předchozí politické dohody.

„Potvrdilo se, že jediné dohody, které je koalice schopna dodržet, jsou ty o nevydání jejich šéfů spravedlnosti,“ uvedl Rakušan v první reakci na výsledek volby. Ke zvolení potřeboval získat nejméně 87 poslaneckých hlasů vzhledem k počtu přítomných, obdržel jich ale jen 73.

Jsme černým pasažérem, který ztrácí renomé v NATO, prohlásil Rakušan

Nedostatečné výdaje na zajištění bezpečnosti České republiky kritizoval po jednání stínové vlády hnutí STAN jeho předseda Vít Rakušan. „Jsme černým pasažérem, který ztrácí renomé v NATO,“ prohlásil v reakci na výdaje obranu a bezpečnost, které považuje opozice za nedostatečné.

„Máme terorismus, který je reakcí na to, že se ve světě něco děje,“ řekl exministr vnitra v narážce na to, že bylo zatčeno několik podezřelých ze žhářského útoku na průmyslovou zónu se zbrojní firmou v Pardubicích.

I to by podle Rakušana měl být podnět k tomu, aby neklesaly výdaje státu na tajné služby a další bezpečnostní složky státu.

TOP 09 vyzvala opozici k vyvolání mimořádné schůzi Sněmovny. Spolupracujeme, řekl Rakušan

„Na tématech jako je svolávání mimořádných shůzí v opozici spolupracujeme,“ řekl předseda hnutí STAN.

Ke svolání mimořádné schůze Sněmovny ke kauzám spojeným s vládou Andreje Babiše. Ke spolupráci vyzvala TOP 09 další opoziční strany, protože sama nemá k vyvolání mimořádné schůze dost hlasů.

„Reálně ji vidím za dva až tři týdny,“ řekl Havel k tomu, kdy by podle něj mimořádná schůze z iniciativy opozice mohla být.

Rakušanovi by se zamlouvala mimořádná schůze k tématu zmatků ve vládní koalici kolem financování mimořádných médií.

V pondělí předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura řekl, že vládní koalice v úterý předloží ve Sněmovně návrh na částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Tvrdil, že zrušeny budou poplatky pro seniory nad 75 let, pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy.

Žádný takový návrh ale předložen nebyl, podle místopředsedy Sněmovny za ANO Patrika Nachera se na něm stále pracuje.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!" Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Důsledky války: část dodavatelů zdražila plyn, benzin je nejdražší za 3,5 roku

ilustrační snímek

Část dodavatelů energií v důsledku blízkovýchodní krize zdražuje plyn. Největší dodavatel v ČR, společnost innogy, na začátku týdne zvýšila ceny některých fixovaných produktů o stovky korun. Úpravu...

26. března 2026  11:49,  aktualizováno  12:07

Trump se opět otřel o NATO: S Íránem nijak nepomohlo, nikdy na to nezapomeneme

Donald Trump během večeře republikánů v Kongresu (25. března 2026)

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že Severoatlantická aliance (NATO) neudělala nic, aby pomohla s Íránem. Dodal, že USA od NATO nic nepotřebují, ale že na to...

26. března 2026  12:05

V Dozimetru vypovídá exšéf DPP Witowski. Nevím, nevzpomínám si, opakuje se

U soudu v kauze Dozimetr vypovídá bývalý ředitel pražského dopravního podniku...

Ve čtvrtek v kauze Dozimetr vypovídá u soudu bývalý generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Petr Witowski. Toho z pozice odvolali na podzim 2024, kdy kriminalisté v sídle...

26. března 2026,  aktualizováno  12:03

Izrael si rozmyslel zabití šéfdiplomata Íránu Arakčího. Kvůli nám, zní z Pákistánu

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026)

Izrael na žádost Pákistánu souhlasil, že neprovede atentát na íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího a předsedu parlamentu Muhammada Kalíbafa, uvedla s odkazem na pákistánský zdroj agentura...

26. března 2026  9:58,  aktualizováno  11:43

Do slovenské zbrojovky vnikli youtubeři, byli i u houfnic. Video viděly tisíce lidí

Youtubeři pronikli do areálu slovenské zbrojovky

V areálu slovenské zbrojovky ZTS Špeciál a v její podzemních prostorech se šest hodin nerušeně pohybovala dvojice mužů, která se dostala až houfnicím. Nahrávku z akce pak zveřejnili na internetu....

26. března 2026  11:40

Ukrajinci poslali ruským vojákům výbušné vložky do bot. Maskovali je jako charitu

Ruská tajná služba FSB objevila zásilku vyhřívaných vložek do bot s vestavěnými...

Ukrajinské tajné služby vytvořily dodavatelský řetězec, který ruským vojákům dodával vyhřívané vložky do bot s vestavěnými výbušnými zařízeními. Ruská tajná služba FSB schéma odhalila, podle zdrojů...

26. března 2026  11:20

Ochranka nás nepustila do klubu, protože jsme Romové, tvrdí aktivista. Šetří to policie

Club 21 v Plzni

Aktivista Jaroslav Miko podal trestní oznámení kvůli tomu, že jemu a skupině blízkých lidí nebyl umožněný vstup do známého Clubu 21 v centru Plzně. Jaroslav Miko tvrdí, že šlo o diskriminaci, protože...

26. března 2026  11:19

Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih

Medvědí česnek roste například v Černovickém hájku na jihu Brna, kde se však...

Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom upozorňují, že v přírodních rezervacích je jeho sběr zakázaný. Svěží zelené listy s výraznou vůní se hodí...

26. března 2026  11:14

Části Česka zasypává sníh. V Jeseníkách napadlo přes 15 cm, příval čekají i Beskydy

Husté sněžení na Lysé hoře (26. března 2026)

Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sníh. Na východě a...

26. března 2026  7:20,  aktualizováno  10:59

Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi. (24....

Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve čtvrtek řekl při své návštěvě Karlovarského kraje premiér Andrej Babiš z ANO. Až dosud se počítalo s tím,...

26. března 2026  10:59

Dream Team

Dream Team (2025)

Jen chvíli po premiéře dobývá Dream Team televizní obrazovky. Přestože film stále hrají v některých kinech, diváci ho mohou shlédnout už i na platformě prima+. Komedie scenáristy Petra Kolečka a...

26. března 2026  10:58

