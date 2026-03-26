Já jsem s tím smířen, že zvolen nebudu, řekl po čtvrtém nezdaru Rakušan

O novém jménu by poslanecký klub STAN mohl rozhodnout v pondělí večer. Jeho šéfka Michaela Šebelová řekla, že ale není jisté, že kolegové podlehnou tlaku Rakušana, aby hledali někoho jiného. V minulém volebním obdodí byla místopředsedkyní Sněmovny za STAN Věra Kovářová.
Rakušan ve středu počtvrté narazil i když neměl protikandidáta a i když křeslo ve vedení dolní komory parlamentu pro STAN garantují předchozí politické dohody.
„Potvrdilo se, že jediné dohody, které je koalice schopna dodržet, jsou ty o nevydání jejich šéfů spravedlnosti,“ uvedl Rakušan v první reakci na výsledek volby. Ke zvolení potřeboval získat nejméně 87 poslaneckých hlasů vzhledem k počtu přítomných, obdržel jich ale jen 73.
Jsme černým pasažérem, který ztrácí renomé v NATO, prohlásil Rakušan
Nedostatečné výdaje na zajištění bezpečnosti České republiky kritizoval po jednání stínové vlády hnutí STAN jeho předseda Vít Rakušan. „Jsme černým pasažérem, který ztrácí renomé v NATO,“ prohlásil v reakci na výdaje obranu a bezpečnost, které považuje opozice za nedostatečné.
„Máme terorismus, který je reakcí na to, že se ve světě něco děje,“ řekl exministr vnitra v narážce na to, že bylo zatčeno několik podezřelých ze žhářského útoku na průmyslovou zónu se zbrojní firmou v Pardubicích.
I to by podle Rakušana měl být podnět k tomu, aby neklesaly výdaje státu na tajné služby a další bezpečnostní složky státu.
TOP 09 vyzvala opozici k vyvolání mimořádné schůzi Sněmovny. Spolupracujeme, řekl Rakušan
„Na tématech jako je svolávání mimořádných shůzí v opozici spolupracujeme,“ řekl předseda hnutí STAN.
Ke svolání mimořádné schůze Sněmovny ke kauzám spojeným s vládou Andreje Babiše. Ke spolupráci vyzvala TOP 09 další opoziční strany, protože sama nemá k vyvolání mimořádné schůze dost hlasů.
„Reálně ji vidím za dva až tři týdny,“ řekl Havel k tomu, kdy by podle něj mimořádná schůze z iniciativy opozice mohla být.
Rakušanovi by se zamlouvala mimořádná schůze k tématu zmatků ve vládní koalici kolem financování mimořádných médií.
V pondělí předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura řekl, že vládní koalice v úterý předloží ve Sněmovně návrh na částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Tvrdil, že zrušeny budou poplatky pro seniory nad 75 let, pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy.
Žádný takový návrh ale předložen nebyl, podle místopředsedy Sněmovny za ANO Patrika Nachera se na něm stále pracuje.