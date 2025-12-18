Rakušan, který chce do vedení Sněmovny, nabídl, že půjde i za vládními poslanci

  12:03aktualizováno  12:39
Po změně vlády se už bývalý ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan chystá na volbu místopředsedy Sněmovny, do které ho jeho hnutí nominovalo. „Nebojím se, jsem připraven se jít představit na každý poslanecký klub,“ řekl ve čtvrtek Rakušan po jednání odborného týmu Starostů a nezávislých. Je tedy připraven jít i za poslanci vládní koalice z ANO, STAN a Motoristů sobě.

Tisková konference Starostů. Na snímku hovoří Vít Rakušan. (13. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Rakušanovu nabídku dalším stranám ještě bude osobně tlumočit šéfka klubu STAN, Michaela Šebelová.

Volit místopředsedu Sněmovny budou poslanci na první lednové schůzi dolní komory parlamentu v příštím roce.

Ve vedení Sněmovny je zatím jedno místo prázdné. Na ustavující schůzi po volbách nová koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila do postu předsedy lídra SPD Tomia Okamuru a na pozice místopředsedů Sněmovny byli zvoleni Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták za Motoristy sobě. Napodruhé byl zvolen i Jan Skopeček z ODS.

Poslední volné místo má podle nové vládní většiny připadnout hnutí STAN, ale není jisté, zda budou poslanci stran nové koalice ochotni v tajné volbě volbě podpořit právě Rakušana, bez podpory alespoň části koalice totiž nemá šanci.

Rakušan jako bývalý ministr vnitra vadil bývalé opozici, dnešní vládní většině tím, jak se stavěl k migračnímu paktu Evropské unie. Proti němu se vláda Andreje Babiše vyhranila hned na po svém jmenování, když odmítla kvóty v migračním paktu.

Jen bezzubá proklamace, řekl o postojí nové vlády k migračnímu paktu Rakušan

„Četl jsem si tu bezzubou proklamaci, jsou obětí svého vlastního strašení,“ řekl šéf STAN o usnesení Babišovy vlády k migračnímu paktu.

Usnesení nemá podle něj význam. Hlásí se k migrační politice, kterou z většiny naplnil bývalý kabinet premiéra Petra Fialy z ODS.

Nová vláda deklaruje, že bude prosazovat zpřísnění unijní legislativy, má se také aktivně zapojit do úsilí zemí EU nalézt skutečná řešení migrace mimo území unie.

Podle Rakušana vládní strany o migračním paktu mluvily tak dlouho, že už ani nevědí, co to je. „Ani v době, kdy máme nejnižší migrační čísla v Evropě za posledních pět let, tak se tohoto svého fetiše nemohou vzdát a musí udělat něco, co vlastně nemá reálně žádný význam,“ uvedl.

Proklamativní vyjádření o směřování migrační politiky z vládního usnesení podle něj v podstatě usilují o to, co už ve velké většině naplnila minulá vláda.

Migrační pakt, který byl schválen v loňském roce a vstoupí v platnost 12. června 2026, má vést k lepšímu zvládání migrace, efektivnějším kontrolám a k rychlejšímu vracení neúspěšných žadatelů o azyl. Nové vládě vadí princip povinné solidarity. Na zřízení fondu solidarity pro příští rok se státy EU dohodly před týdnem, Česko je pro rok 2026 osvobozeno od příspěvku kvůli množství uprchlíků z Ukrajiny.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

18. prosince 2025  12:03,  aktualizováno  12:39

18. prosince 2025  9:37,  aktualizováno  11:31

