Rakušan, který chce do vedení Sněmovny, nabídl, že půjde i za vládními poslanci

Rakušanovu nabídku dalším stranám ještě bude osobně tlumočit šéfka klubu STAN, Michaela Šebelová.
Volit místopředsedu Sněmovny budou poslanci na první lednové schůzi dolní komory parlamentu v příštím roce.
Ve vedení Sněmovny je zatím jedno místo prázdné. Na ustavující schůzi po volbách nová koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila do postu předsedy lídra SPD Tomia Okamuru a na pozice místopředsedů Sněmovny byli zvoleni Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták za Motoristy sobě. Napodruhé byl zvolen i Jan Skopeček z ODS.
Poslední volné místo má podle nové vládní většiny připadnout hnutí STAN, ale není jisté, zda budou poslanci stran nové koalice ochotni v tajné volbě volbě podpořit právě Rakušana, bez podpory alespoň části koalice totiž nemá šanci.
Rakušan jako bývalý ministr vnitra vadil bývalé opozici, dnešní vládní většině tím, jak se stavěl k migračnímu paktu Evropské unie. Proti němu se vláda Andreje Babiše vyhranila hned na po svém jmenování, když odmítla kvóty v migračním paktu.
Jen bezzubá proklamace, řekl o postojí nové vlády k migračnímu paktu Rakušan
„Četl jsem si tu bezzubou proklamaci, jsou obětí svého vlastního strašení,“ řekl šéf STAN o usnesení Babišovy vlády k migračnímu paktu.
Usnesení nemá podle něj význam. Hlásí se k migrační politice, kterou z většiny naplnil bývalý kabinet premiéra Petra Fialy z ODS.
Nová vláda deklaruje, že bude prosazovat zpřísnění unijní legislativy, má se také aktivně zapojit do úsilí zemí EU nalézt skutečná řešení migrace mimo území unie.
Podle Rakušana vládní strany o migračním paktu mluvily tak dlouho, že už ani nevědí, co to je. „Ani v době, kdy máme nejnižší migrační čísla v Evropě za posledních pět let, tak se tohoto svého fetiše nemohou vzdát a musí udělat něco, co vlastně nemá reálně žádný význam,“ uvedl.
Proklamativní vyjádření o směřování migrační politiky z vládního usnesení podle něj v podstatě usilují o to, co už ve velké většině naplnila minulá vláda.
Migrační pakt, který byl schválen v loňském roce a vstoupí v platnost 12. června 2026, má vést k lepšímu zvládání migrace, efektivnějším kontrolám a k rychlejšímu vracení neúspěšných žadatelů o azyl. Nové vládě vadí princip povinné solidarity. Na zřízení fondu solidarity pro příští rok se státy EU dohodly před týdnem, Česko je pro rok 2026 osvobozeno od příspěvku kvůli množství uprchlíků z Ukrajiny.