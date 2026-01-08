Rakušan kritizuje, že Česko nepodpořilo Dány kvůli Trumpově snaze získat Grónsko

Josef Kopecký
  11:57
Hnutí STAN kritizuje, že se Česká republika jasně nepostavila na stranu Dánsko, když začal americký prezident Donald Trump mluvit o tom, že Spojené státy musí získat Grónsko. „Proč nepatříme jako Česko ke státům, které jasně řeknou, že Dánsko je náš blízký spojenec a že ho jednoznačně podporujeme?“ tázal se šéf STAN Vít Rakušan.

Vít Rakušan (STAN) hovoří s novináři po tiskové konferenci. (9. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podivuje se nad tím, že česká vláda jasně nepodpoří to, že Grónsko prostě nemůže teď připadnout Spojeným státům americkým.

„Co my děláme? Nic, zase nic. A tohle přece není výraz toho silného premiéra,“ kritizuje Rakušan předsedu vlády Andreje Babiše, který kritizoval svého předchůdce Petra Fialu jako slabého předsedu vlády.

„Celá jeho vláda byla hodnotová a k těmhle věcem se vždycky postavila úplně jasně. My jsme nejezdili na koalici ochotných s tím, že si poslechneme, co budou říkat koalice ochotných. My jsme něco říkali, my jsme o sobě říkali, že my jsme ti ochotní, kteří chtějí pomáhat. Tohle teď z Česka neslyšíte. Ptejme se proč. A říkám, je to důkaz slabého premiéra,“ prohlásil Rakušan.

Pavel přijímá velvyslance USA, apeloval na Babiše, ať se připojí k prohlášení ke Grónsku

K tomu, aby se česká vláda jasně postavila ve sporu o Grónsko na stranu Dánska, vyzval premiéra Babiše při novoročním obědě ve středu prezident Petr Pavel, který také ve čtvrtek půl hodiny po poledni přijme amerického velvyslance v Česku Nicholase Merricka.

Prezident by považoval za správné, aby se Česko připojilo ke společnému prohlášení evropských států ke Grónsku a informoval o tom na obědě předsedu vlády,“ uvedl po setkání prezidenta s premiérem ředitel odboru komunikace Hradu Vít Kolář.

Grónsko patří svému lidu, uvedlo v prohlášení sedm evropských lídrů

Za Grónsko, které chce pro USA získat americký prezident Donald Trump, a to navzdory tomu, že ostrov patří Dánsku, což je spojenec USA v NATO, se ve společném prohlášení postavili lídři několika evropských zemí. To, že Grónsko patří svému lidu a že pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů, uvedli v úterý ve společném prohlášení lídři Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska, Británie a Dánska.

„Tyhle deklarace nevím, jestli něco přinesou, nebo nepřinesou. Je potřeba si to mezi partnery vyjasnit, mluvit o tom,“ řekl k tomu Babiš. Dánská premiérka Mette Frederiksenová má podle něj podporu dalších Evropanů. „Ale ten problém je potřeba si nějak vysvětlit a máme dost různých konfliktů, a ne abychom ještě mezi spojenci řešili tuhle věc,“ prohlásil Babiš.

Mlčení vlády místo podpory Dánska zaráží exministra pro evropské záležitosti Dvořáka

Klíčovou prioritou pro evropskou i transatlantickou bezpečnost je podle garanta STAN pro oblast zahraničních věcí a bývalého ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka bezpečnost Arktidy, a z toho důvodu je podle něj důležité chránit stabilitu a spolupráci v regionu.

„Toho musí být dosaženo společně, ve spolupráci se spojenci NATO, včetně Spojených států. I proto, a nejenom proto, sedm evropských zemí podpořilo Grónsko v reakci na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy potřebují z bezpečnostních důvodů získat toto autonomní území Dánského království. Zaráží mě mlčení české vlády, Starostové se tak připojují ke stanovisku prezidenta Petra Pavla, kdy považujeme za správné se ke zmíněnému prohlášení na podporu Grónska připojit,“uvedl Dvořák.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Traktor vjel na zamrzlý rybník u Dobrušky, téměř celý zmizel pod ledem

Traktor spadl do rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026)

Malotraktor se propadl ledem do zamrzlého rybníka u osady Spáleniště nedaleko Dobrušky na Rychnovsku. Na místo vyrazili hasiči, povolali i potápěče. Rozřezávali led, poté stroj vytáhli.

8. ledna 2026  12:07,  aktualizováno  12:33

Zalando uzavře obří distribuční centrum v Německu, o práci přijde 2 700 lidí

Německý internetový prodejce módy Zalando

Německý prodejce módy Zalando oznámil uzavření velkého logistického centra v Erfurtu, jediného ve východní části Německa. Berlínská společnost o svém rozhodnutí už informovala všech zaměstnanců,...

8. ledna 2026  12:21

Lidé jsou pro něj bezcenní. Mladistvému vrahovi prodavaček soud potvrdil devět let

Mladistvý obžalovaný z dvojnásobné vraždy přichází v doprovodu vězeňské eskorty...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci, když zamítl jeho odvolání....

8. ledna 2026  8:49,  aktualizováno  12:16

Zájem o finance na bydlení roste. Meziročně se úvěry zvedly skoro o polovinu

ilustrační snímek

Zájem Čechů o financování vlastního bydlení stále roste. Za loňský rok si lidé podle dat ČSOB sjednali hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření celkem za 442 miliard korun, což je o 46 procent...

8. ledna 2026  12:13

Západní vojáky na Ukrajině budeme považovat za legitimní cíl, varuje Moskva

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (27. září 2025)

Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie...

8. ledna 2026  12:13

Rakušan kritizuje, že Česko nepodpořilo Dány kvůli Trumpově snaze získat Grónsko

Vít Rakušan (STAN) hovoří s novináři po tiskové konferenci. (9. října 2025)

Hnutí STAN kritizuje, že se Česká republika jasně nepostavila na stranu Dánsko, když začal americký prezident Donald Trump mluvit o tom, že Spojené státy musí získat Grónsko. „Proč nepatříme jako...

8. ledna 2026  11:57

Chtěli originální svatební slib, tak použili ChatGPT. Soud jejich manželství zrušil

ilustrační snímek

Nizozemský soud zrušil sňatek, jehož oddávající k sepsání svatebního slibu využil chatbotu ChatGPT. Podle agentury AFP a nizozemských médií v obřadu, který byl na žádost páru neformální, chyběly...

8. ledna 2026  11:55

Cizí muž chtěl ze školky vzít dítě, vydával se za strýce. Podivína odhalila učitelka

ilustrační snímek

Cizí muž, který se představil jako strejda Michal, se ve středu pokusil odvést z mateřské školy v Liberci jedno z dětí. Učitelka však záhy zjistila, že nikdo takový v seznamu od rodičů není a...

8. ledna 2026  11:47

Kdo je vaším vzorem? Vysoko v průzkumu se umístil Pavel, Babiš i Okamura

Andrej Babiš a Petr Pavel v debatě televize Prima (25. ledna 2023)

Skoro 42 procent Čechů nemá, nechce mít nebo nedokáže pojmenovat svůj životní vzor. Pokud životní vzor nacházejí, tak nejčastěji jím jsou rodiče a z politiků prezident Petr Pavel, vyplývá z průzkumu...

8. ledna 2026  11:40

Speciální drony v akci. Pátrání po zmateném muži komplikoval rozsáhlý terén

Ztraceného seniora nalezl policejní dron

Silvestrovské pátrání po ztraceném muži mělo šťastný konec. Hledání začalo, když policisté obdrželi oznámení o muži, který se ztratil v Prokopském údolí a trpí Alzheimerovou chorobou. Hlídky následně...

8. ledna 2026  11:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ostrov jako periodická tabulka. Těžit v Grónsku by stálo miliardy dolarů a moře času

Grónsko se chce konečně osamostatnit, oznámil jeho premiér Múte Egede....

Převzetí Grónska Trumpem by vyžadovalo miliardy a miliardy vynaložené v průběhu desítek let na těžební průmysl, který zde zatím neexistuje, tvrdí odborníci. Navzdory údajné hojnosti vzácných zemin...

8. ledna 2026  11:36

Útok kvůli cigaretě. Cizinec na Florenci zlomil muži čelist, hledá ho policie

Kriminalisté hledají útočníka, který poškozenému úderem pěstí zlomil čelist

Pražští kriminalisté pátrají po cizinci, který začátkem prosince napadl u vstupu do metra stanice Florenc druhého muže a nadvakrát mu přerazil čelist. Napadený následně kvůli zranění při incidentu...

8. ledna 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.