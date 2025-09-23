Nalepili se na nás mafiáni, ale teď jsme čistí. Rakušan reaguje na Dozimetr u soudu

Josef Kopecký
Dominika Hejl Hromková
,
  14:25
Hnutí STAN podle jeho předsedy a ministra vnitra Víta Rakušana nemá žádné peníze, které by jen vzdáleně měly nějaké do činění s korupční kauzou Dozimetr. Tu nyní rozplétá soud. „V našem účetnictví jsme nalezli dar z roku 2014, který souvisel s Pavlem Kosem. Byl poslán na dobročinné účely a v našem financování už ho dávno nemáme,“ říká iDNES.cz Rakušan. Připouští ale, že se na hnutí „nalepili mafiáni“.
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)

34 fotografií

Podnikatel Pavel Kos, spolupracovník hlavního obžalovaného v kauze Dozimetr Michala Redla, se k trestné činnosti přiznal už v pondělí a začal usilovat o dohodu o vině a trestu.

V úterý u hlavního líčení uvedl, že finančně podporoval hnutí STAN i před volbami v roce 2022. Peníze, které mu poskytl, nepocházely podle něj z trestné činnosti. Podpora se mu podle jeho výpovědi vrátila v podobě obchodních příležitostí.

„To my odmítáme, protože nic takového v našem účetnictví nefiguruje a budeme ho s tím určitě konfrontovat, protože v té chvíli byl pan Kos stíhanou osobou a my máme přísně zakázáno od jakýchkoliv stíhaných osob přijímat finanční plnění,“ podotýká v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz ministr vnitra a šéf STAN Rakušan.

„Dva a půl milionu, nádhera, ne?“ O čem si tajně povídali obžalovaní z Dozimetru

„I z té výpovědi pana Kose vyplynulo, že sháněl peníze na PR pro pana Hlubučka. Tohle nebylo PR hnutí STAN,“ dodává Rakušan.

Hlubuček byl dříve náměstkem pražského primátora za hnutí STAN, nyní je v korupční kauze Dozimetr obžalovaný. Starostové a nezávislí ho vyloučili krátce poté, co byl obviněn.

Peníze jsme poslali na charitu

„My jsme všechny finance, které jakkoliv vzdáleně mohly souviset s kýmkoliv a s čímkoliv z Dozimetru, poslali na charitativní účely,“ zdůrazňuje šéf hnutí STAN.

Redlův blízký odkryl, jak se měly porcovat zakázky. Posílal jsem peníze STAN, řekl

Starostové podle něj očistili svoje financování. „Dali jsme si nejpřísnější pravidla ze všech politických stran na naší scéně pro financování STAN jako hnutí. Naše financování prošlo hloubkovým auditem. Ať jsou všichni syčáci, kteří naše hnutí zásadně poškodili, pokud kradli, potrestáni,“ vyzývá Rakušan.

Bývalý obchodní ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Matej Augustín ve výpovědi, do které měla možnost nahlédnout redakce webu serveru Odkryto.cz, popsal způsob, jakým se podle něj dostávaly podíly z úplatků stranám. Michala Redla označil za hlavní postavu kauzy, a to přímo za „akcionáře“ hnutí STAN.

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

Augustín, který kdysi působil jako šéfporadce kabinetu Roberta Fica, byl později důležitou součástí skupiny kolem podnikatele Redla. Doprovázel jej na schůzky a používal šifrovaný telefon. Na jedné takové schůzce se v zimě roku 2020 mělo dohodnout rozdělení peněz z úplatků mezi STAN a TOP 09.

Augustín popsal cestu úplatků pro STAN a TOP 09

„Dohoda byla, že 50 procent půjde pro TOP 09, 50 procent pro STAN, a z toho podílu pro STAN mělo jít asi 30 procent pro stranu a 20 procent mělo zůstat pro naši skupinu. Šlo o peníze z DPP, to, co vybral Redl přes Gučiho (přezdívka Pavla Dovhomilji, spolupracujícího obviněného v kauze – pozn. red.), ale i z dalších městských podniků, kde měla vliv TOP 09,“ uvedl Augustín s tím, že jeho podíl tak činil pět nebo šest procent. Celkem si takhle podle svých odhadů přišel na částku kolem 1,3 milionu korun.

„Já jsem tuhle výpověď nečetl, četl jsem to jenom v médiích. Cokoliv, co se vázalo jakkoliv k Dozimetru, naše financování už neobsahuje a obsahovat ani nemůže,“ komentuje to v rozhovoru pro iDNES.cz Rakušan.

Podle obžaloby skupina vedená Redlem přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl podle státního zástupce Adama Borguly rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze.

Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí - jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií.

Svědek o úplatcích v Dozimetru: TOP 09 a STAN šly napůl, Redl bral podíl od STAN

„Podívejte se na naše poslední tři roky, podívejte se na naše financování, podívejte se na to, že ten náš audit byl hloubkový. Přijali jsme taková pravidla, že naše hnutí asi rok a půl vůbec nepřijímalo žádné finanční prostředky od právnických osob, ale jenom od fyzických osob. Očistili jsme všechno, změnili jsme vedení. V našem vedení není v současné době nikdo, kdo by se v životě setkal s nějakým panem Redlem,“ zdůraznil v rozhovoru pro iDNES.cz Rakušan.

Na námitku, že šéfem hnutí STAN byl bývalý ministr školství Petr Gazdík, který měl k Redlovi velmi blízko, Rakušan opáčil: „Petr Gazdík měl kontakt s člověkem, který v té době obviněn nebyl. Znali se ze svého domovského kraje a Petr Gazdík na základě toho, že nebyl obviněn, nebyl vyšetřován, nefiguroval v žádné obžalobě, která se četla, vyvodil maximální politickou odpovědnost v řádu dnů, vzdal se funkce ministra.“

„To, že se na nás nalepili mafiáni a spolupracoval s nimi jeden náš bývalý člen, je objektivní fakt. My jsme taky ale padli na dno, prošli jsme politickým peklem na hraně naší existence. Jediným řešením bylo nastavit maximální transparentnost, zbavit se těch finančních prostředků,“ říká Rakušan.

