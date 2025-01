Rakušan je Gendermanem roku. Titul má i ostravský náměstek Pražák

Cílem ocenění je upozornit na muže, kteří vystupují proti sexismu, diskriminaci, nerovným pracovním podmínkám či násilí na ženách a prosazují systémové změny na podporu rovnosti.

„Práva žen a rovnost žen a mužů nejsou jen věcí žen. Oceňujeme ty muže, kteří k genderové rovnosti konkrétně přispívají. Zároveň upozorňujeme a doufám i inspirujeme ostatní muže, protože pokud chceme žít v demokratické společnosti, je rovnost žen a mužů důležitým měřítkem její kvality. I proto nelze před řešením genderových nerovností uhýbat,“ uvedla ředitelka Otevřené společnosti Marta Smolíková.

Slavnostní udílení se konalo v A studiu Rubín. Ze zaslaných nominací vybírala odborná porota. V kategorii Vysoce postavený politik získal titul Genderman Rakušan. „Na rozdíl od vysoce postavených politiků netaktizuje a podporuje důležité změny související s lidskými právy. Veřejně podpořil ratifikaci Istanbulské úmluvy, legislativní redefinici znásilnění, definici domácího násilí a ochranu obětí včetně chráněného bydlení,“ zdůvodnili ocenění organizátoři.

V kategorii Veřejná osobnost titul připadl náměstkovi ostravského primátora Pražákovi za iniciování vyčlenění peněz z rozpočtu na nákup menstruačních pomůcek do ostravských základních škol. „Po loňské neúspěšné snaze řady nestátních neziskových organizací o snížení DPH na menstruační pomůcky je to konkrétní příklad možného řešení problému menstruační chudoby,“ uvedla Otevřená společnost.

Na druhém místě skončil pražský radní Adam Zábranský (Piráti). Cenu má za podporu kampaně organizace Konsent, která upozorňovala na sexuální obtěžování v hromadné dopravě. Otevřená společnost ocenila také novináře Aktuálně.cz Martina Fendrycha za komentáře o přetrvávajících nerovnostech. Třetí místo připadlo bývalému náměstkovi ministerstva zdravotnictví Josefu Pavlovicovi (Piráti). Podle organizátorů se podílel významně na iniciativě přátelských porodnic či na propojování nemocnic a komunitních služeb. Kriminalista Matěj Červ si odnesl cenu za svůj instagramový profil Táta na rodičovské za upozorňování na význam rodičovství a péče i bourání genderových stereotypů.

„Gendermani nejsou hrdinové. Jde o ocenění za něco, co by mělo být úplně normální, avšak zdaleka není. Přesto jsou gendermani stále ještě výjimeční,“ uvedl manažer Otevřené společnosti Tomáš Pavlas. Podle něj se stává, že ocenění muži čelí pak nepříjemným útokům a výsměchu. „Do jisté míry si zažijí něco podobného, co často zažívají veřejně aktivní ženy. Tento solidární akt se časem ukázal jako významný rozměr ocenění,“ uvedl Pavlas.