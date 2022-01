Nejtěžší rozhodování v životě. Podcenili jsme to, píše Rakušan k Farskému

Jan Farský oznámil svou rezignaci ve středu po půlnoci poté, co ho k tomu vyzvalo předsednictvo hnutí. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan označil noční jednání předsednictva hnutí STAN za nejtěžší, jaké kdy absolvoval.

Farského nahradí ve Sněmovně dosavadní ředitelka divadla F. X. Šaldy v Liberci Jarmila Levko.

Ve čtvrtek ráno na Twitteru Rakušan přiznal, že situaci s Janem Farským hnutí podcenilo. „Přiznávám, že jsme celou situaci podcenili, vnímali ji chybně, neodhadli jsme, jakým způsobem ovlivní politickou realitu, ve které se pohybujeme,“ napsal.

Farský předem STANu avizoval, že jeho výzvu bude akceptovat, ať už bude jakákoli. Hlavním důvodem pro rezignace je podle Rakušan fakt, že by absence Farského zatěžovala politiku vládní koalice.

Předseda hnutí také uvedl, že mu byl Jan Farský vzorem, několik let oporou jako první místopředseda a přítelem. „Je to člověk, díky kterému jsme od roku 2017 ve sněmovně, který vedl klub, vyjednával pro nás podporu, řešil důležitá témata pro osudy mnohdy zapomenutých skupin lidí v této zemi,“ sdělil Rakušan.

Jeho zpověď na Twitteru kritizoval senátor Václav Láska. „Fungujete ve STAN jinak než ostatní, protože vás pojí přátelství? Takže my ostatní se ve svých stranách nenávidíme? Politika není čajíček, ale tohle je docela agresivní vyjádření. Škoda, že jste to s kamarádem Farským neprobrali přátelsky osobně a museli to vzít takhle ofiko…“ reagoval.