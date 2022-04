Někteří jsou zranění, nebo nezvěstní, řekl Rakušan o Češích na Ukrajině

Ministr vnitra ve čtvrtek večer v rozhovoru s běloruským blogerem žijícím v Česku Andrejem Poleščukem sdělil, že z informací, které získal během vládního jednání, se počet Čechů bojujících na Ukrajině pohybuje minimálně „v řádu desítek, možná i nižších stovek“.

Dodal, že má o dobrovolníky strach. „Ne ve všech případech to byli lidé, kteří si reálně uměli představit, co ta válka je, a mnohdy byli vedeni nějakou třeba sympatickou, ale trochu romantizující představu o tom, co na Ukrajině zažijí,“ řekl Rakušan.

“Snad neprozradím utajované informace, když řeknu, že jsme zaznamenali i nějaké zranění českých občanů... nějaké nezvěstné a podobně,“ přiznal vicepremiér. Na informaci upozornily Lidovky.cz.

Andrej Poleščuk @andrewofpolesia Zítra ve 20:00 bude další stream. Hostem bude ministr vnitra, pan @Vit_Rakusan. Bavit se budeme zejména o tom, jak musela Česká republika zareagovat, aby mohla co nejvíc pomoct lidem utíkajícím před válkou na Ukrajině. Doufám, že se stavíte. :) https://t.co/6furlI3dbS oblíbit odpovědět

Čeští občané mají službu v cizí armádě zákonem zakázanou a pokud do ní chtějí vstoupit, musí požádat prezidenta republiky o výjimku. Kvůli množství individuálních žádostí se ale nejvyšší ústavní činitelé dohodli, že zájemci o službu v řadách ukrajinské armády mohou počítat s beztrestností formou abolice.

„To je asi rozumné. Přesnou právní cestu neznám, nicméně pokud bojovali za ukrajinskou armádu a vrátí se do Česka, tak tady neskončí ve vězení. To jim naše vláda zkrátka přislíbila,“ potvrdil dřívější výroky premiéra Fialy.

Podle Rakušana je bojovat v cizí armádě v jakékoliv situaci velmi diskutabilní. „Při upřímném pohledu na naši společnost by se našli i lidé, kteří by to vzali letadlem do Moskvy – ono tam teď toho tedy moc nelítá – a přidali se na tu stranu, kde bychom nebo aspoň já bych si to moc nepřál,“ vysvětlil, jak vnímá situaci s českými bojovníky na Ukrajině.