Nesmíme se překvapovat, chce Fiala. Rakušan „bez cenzury“ ukáže, jak to svede

Sám Rakušan dotaz, zda bude mít na jeho vystupování nějaký vliv dohodovací řízení pětikoalice, nechal bez odpovědi.

„Je dobré, když se lidé navzájem nepřekvapují,“ řekl i místopředseda Sněmovny a lidovců Jan Bartošek, co koaliční partneři od lídra STAN čekají.

Faux pas s ČEZ a zpátečka šéfa STAN

Během poslední debaty v Sokolově 29. ledna totiž ministr Rakušan řekl, že by se Česká republika měla stát do konce volebního období vlády stoprocentním vlastníkem energetické společnosti ČEZ. Reagoval tím na dotaz jednoho z občanů.

Pak se musel Rakušan omlouvat a brát zpátečku. „Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají. V zápalu debaty jsem uvedl nesprávnou informaci a za to se omlouvám,“ uvedl pak na síti X.

„Tohle byla čistě chyba, za kterou se on omluvil, rychle se to dementovalo. Byla to chyba, nic připraveného,“ odvětila mluvčí STAN Beránková na dotaz, zda má Rakušan připravený nějaký další podobný „šrapnel“.

Zmocněnec a pak nezmocněnec pro euro

Přesně týden po vystoupení v Sokolově připravilo hnutí STAN pro koaliční partnery další překvapení. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák jmenoval bez dohody v koalici Petra Zahradníka svým zmocněncem pro euro. Po pětihodinovém dohodovacím řízení musel vzít zpátečku.

Zahradník zůstal „jen“ poradcem a vládní koalice si vyžádala od Národní ekonomické rady vlády analýzu, zda je výhodné udělat další krok k přijetí eura a vstoupit do evropského mechanismu směnných kursů (ERM II). Analýza má být hotova v říjnu.

Své chování v koalici hnutí STAN změnilo v půli ledna, kdy Rakušan oznámil nejen šňůru debat Bez cenzury, ale překvapil i videem, ve kterém se pustil do předsedy vlády Petra Fialy. „Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abysme (správně má být abychom – pozn. redakce) zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy. Je nejvyšší čas to změnit. A vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat,“ prohlásil ve videu Rakušan s tím, že musí politiku přitvrdit a dělat jen to, co je správné.

Chtěli jsme s vládou zatřást, řekl Lacina

„Myslím, že jsme s tou vládou trošičku chtěli zatřást. A myslím si, že přesně to se stalo a že prostě to dostává novou dynamiku. Jsme asi rok a půl před dalšími volbami a my bychom neradi do těch voleb došli do situace, kdy předáme vládu nad touto zemí populistům, anebo třeba nacionalistům nebo jiným extremistům,“ hájil změnu počínání STAN ve vládní koalici poslanec Jan Lacina v debatě na Primě a CNN Prima News.

„Pan předseda bude normálně odpovídat na dotazy, na které se lidé zeptají. Jaké dotazy budou, nevíme. Není žádná změna,“ tvrdí mluvčí STAN Sára Beránková, že „kartáč“, kteří zástupci hnutí dostali od koaličních partnerů při dohodovacím řízení, nebude mít na styl Rakušanova vystupování vliv.