Mediální pozornost plánují namířit například k centrům léčby rakoviny, do kterých by měli pacienti s danou diagnózou směřovat co nejrychleji.

Rakovina slinivky břišní neboli pankreatu je mezi nádorovými onemocněními třetí nejčastější příčinou úmrtí, ročně ji lékaři diagnostikují v Česku zhruba 2500 lidem a téměř 2200 pacientů na ni umírá. Počet případů navíc podle expertů roste.

„Jsou situace, kdy už nyní můžeme neblahé parametry vylepšit a jednou z cest je mediální kampaň a osvěta, aby spoluobčané věděli, jaká jsou rizika, jaké jsou příznaky a možnosti léčby, a abychom apelovali, aby už ti, kteří diagnózu mají, se dostali na adekvátní vyšetření,“ řekl novinářům Miroslav Zavoral z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Rakovina slinivky je desátý nejčastější typ karcinomu. Rozpoznat ji včas je složité, ve světě neexistuje zatím žádný schválený neinvazivní způsob včasné detekce ani preventivní screeningový program. Onemocnění podlehne až 87 procent pacientů.

Tato rakovina zpočátku nepůsobí žádné potíže, a lékaři ji tak v naprosté většině odhalí až v pokročilém stadiu. To se již projevuje hubnutím, nechutenstvím, bolestmi břicha a zad nebo žloutnutím kůže. Jen desetina pacientů se zachytí ve fázi, kdy je možné karcinom pankreatu léčit.

V Česku je nyní několik screeningových programů. Podle lékařů by se měli sledoval lidé od 35, 40 či 50 let podle výskytu mutace určitých genů a dalších rizikových faktorů. Roli hraje rakovina slinivky, prsu či vaječníků v rodině.

V Česku vzniká také neinvazivní test, který odhalí rakovinu slinivky v raném stadiu jen ze vzorku krve. Pardubická společnost Lipidica chce v polovině příštího roku dokončit klinickou studii na ověření diagnostiky rakoviny slinivky břišní z krve, kterou vyvinul tým Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

První pacient byl do testování zařazen loni v září. Metoda už získala patent v USA, Evropské unii, Singapuru a Japonsku, kde se nyní na světové výstavě EXPO 2025 snaží firma navázat kontakty pro vstup na zahraniční trhy.