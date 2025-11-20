Rakovinu slinivky lze úspěšně operovat. Rozhodují dny, upozorňují lékaři

Veronika Pitthardová
  11:39
Rakovina slinivky břišní patří k nejzákeřnějším nádorům. V Česku jí ročně onemocní přes 2 500 lidí, téměř 2 300 pacientů na ni zemře. Přesto řada pacientů stále čeká příliš dlouho na odeslání do specializovaného centra, kde mají lékaři s léčbou zkušenosti. Zbytečné průtahy stojí pacienty život, upozorňují odborníci.
Fotogalerie4

Slinivka břišní | foto: Profimedia.cz

Každoročně v Česku onemocní rakovinou slinivky přes 2 500 lidí. Většina z nich zemře nikoli proto, že by léčba neexistovala, ale proto, že se k ní lidé dostanou pozdě. Na problém nyní upozorňuje i pacientská organizace Hlas onkologických pacientů (HOP), která letos představila průvodce Cesta pacienta s karcinomem slinivky břišní.

Má lidem a jejich rodinám pomoci zorientovat se v prvních dnech po sdělení diagnózy. Ty jsou podle odborníků zásadní.

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

„Cílem je co nejlépe informovat veřejnost o tom, jaká vyšetření mají být provedena při podezření na onemocnění a kam pacienti směrovat,“ uvedla předsedkyně organizace Petra Adámková. Podle ní je rakovina slinivky příkladem diagnózy, u níž se časová ztráta v řádu týdnů dramaticky promítá do šancí na přežití.

Podmínkou je rychlost

Zatímco u jiných nádorových onemocnění existuje kombinace více léčebných metod, u karcinomu slinivky ne. Cesta k úplnému vyléčení vede výhradně přes chirurgický zákrok. Problémem však je, že nádor roste mimořádně rychle a mnohdy bez zjevných projevů.

Slinivka břišní (pankreas)

Orgán uložený hluboko v dutině břišní, který pomáhá trávit potravu a zároveň reguluje hladinu cukru v krvi.

  • Karcinom slinivky nejčastěji postihuje osoby nad 60 let.
  • Mezi příčiny se řadí genetická dispozice, kouření, dlouhodobá cukrovka, obezita, vyšší věk a nevhodná strava.
  • V časném stadiu se nemoc obvykle neprojevuje žádnými příznaky.
  • K varovným signálům, které by měly vést k návštěvě praktického lékaře, patří nechtěné hubnutí, bolest v nadbřišku nebo v zádech, tmavá moč, svědění či zežloutnutí kůže a očního bělma.

„Pro zajištění nejlepší možné léčby je však nezbytné, aby každého pacienta s potvrzenou diagnózou neprodleně odeslali do jednoho z Center vysoce specializované péče,“ vysvětluje onkochirurg Martin Oliverius z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Ne za několik týdnů, ale v ideálním případě během několika dnů. Pokud se tak stane, mohou chirurgové nádor odstranit. Pokud pacient dorazí pozdě, zbývá jen paliativní léčba.

Debatu o tom, jak má léčba tohoto nádoru správně vypadat a proč je nutné, aby pacienti byli co nejdříve ve specializované péči, vyvolal i případ bývalého premiéra a předsedy ODS Mirka Topolánka. O svém onemocnění promluvil v polovině října tohoto roku.

Přiznal, že jeho problémy se slinivkou jsou velmi vážné a zahajuje chemoterapii. Víc svůj zdravotní stav nechtěl komentovat. Na konci října zemřel na rakovinu slinivky generální ředitel Úřadu práce České republiky Daniel Krištof. Obě tyto události tak podle lékařů přináší důležité sdělení: povědomí o diagnóze, která má extrémně rychlý průběh.

Centra pomáhají. Přesto do nich míří jen někdo

Česko je v léčbě nádorů slinivky schopné dosahovat výsledků srovnatelných se západní Evropou. Ale pouze tehdy, pokud se pacient dostane tam, kam má – do center vysoce specializované péče. To se ale neděje. Systém vázne na přetížených ambulancích a dlouhých termínech na zobrazovací vyšetření. Část pacientů se tak do centra dostane v době, kdy už operace není možná.

Nadějný test odhalí smrtelnou rakovinu slinivky včas. Je to revoluce, říká lékař

Hlas onkologických pacientů proto prosadil, aby od roku 2026 mělo každé Komplexní onkologické centrum povinně nového odborníka, takzvaného koordinátora dostupnosti péče.

„Ten je klíčovým člověkem, který provází pacienta diagnosticko-léčebným procesem a ve spolupráci s lékaři zrychluje zahájení léčby. Věříme, že zavedení koordinátora dostupnosti péče je milníkem, který pacientům významně pomůže napřímit jejich cestu systémem a zrychlit přístup k diagnostice i léčbě,“ doplňuje Adámková.

Vstoupit do diskuse

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy

Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu...

Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti, které zdevastovalo ruské bombardování. Ve frontovém městě stále žije téměř pět tisíc civilistů....

Začíná rozhodující bitva o Turka. Šéf Motoristů Macinka dorazil na Hrad

Přímý přenos
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka přijel na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku na jeho žádost. Macinka před jednáním neodpověděl na otázku, zda bude chtít vědět, jestli prezident Pavel akceptuje...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  11:15

Na farmě kopl kůň ženu do hlavy, lékař měl podezření na poranění mozku

Pohled na farmu ve Větřkovicích na Opavsku z paluby záchranářského vrtulníku....

Těžké zranění utrpěla ve středu 32letá žena pracující na farmě na Opavsku. Kůň ji kopl do hlavy, nakonec ji musel převážet záchranářský vrtulník do ostravské nemocnice.

20. listopadu 2025  11:15

Policie prohledala evakuovanou školu v Táboře, nebezpečný předmět nenašla

Policejní zásah v Táboře u školy v Helsinské ulici. Důvodem je telefonická...

Policisté v Táboře zasahovali ve čtvrtek ráno ve škole v Helsinské ulici. Žáci i učitelé museli opustit školu. Důvodem byla telefonická hrozba. V 10.40 hodin pak policie oznámila, že je opatření...

20. listopadu 2025  10:08,  aktualizováno  11:13

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Policie prověřuje obecné ohrožení

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem.

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Nemocnice v Českých Budějovicích přijala čtyři těžce zraněné, z toho jeden je v ohrožení života....

20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  11:04

Brusel není normální, zastavme platby kyjevské válečné mafii, žádá Maďarsko

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó (13. února 2025)

Podle maďarského ministra zahraničí by Evropská unie měla kvůli korupčnímu skandálu na Ukrajině zastavit veškeré platby Kyjevu. Péter Szijjártó to ve čtvrtek řekl v Bruselu před jednáním s kolegy z...

20. listopadu 2025  11:03

Sražený údržbář u Muzea, mrtvý na Malostranské. Tragická noc v pražském metru

Pracovní vlak v noci srazil ve stanici metra Muzeum údržbáře a těžce ho zranil....

V pražském metru se pozdě večer udály hned dva závažné incidenty. Pracovní vlak srazil ve stanici metra Muzeum údržbáře a těžce ho zranil. Muž podle záchranářů utrpěl devastující zranění ruky....

20. listopadu 2025  8:38,  aktualizováno  10:57

Desetitisíce lidí v Praze jsou bez vody kvůli havárii potrubí

Havárie vody poškodila komunikaci u Úřadu městské části Praha 8. (29. července...

Jihovýchod Prahy zasáhla rozsáhlá porucha vodovodního potrubí. Problémy s přívodem vody má přibližně 30 tisíc obyvatel z několika městských částí. Mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek...

20. listopadu 2025  10:55

Lékaře viní ze znásilnění zdrogovaných žen, obhajoba kritizuje vyšetřování

Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, hlavně...

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek otevřel případ vojenského lékaře a pedagoga, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával do pití drogu a...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  10:34

Kvůli pochybení žalobce přišlo Česko o 26 milionů, Ústavní soud odmítl jeho stížnost

Státní zástupce Marek Solar. (20. září 2023)

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého pražského státního zástupce Marka Solara. Kárný senát jej letos kvůli nedbalosti odvolal z funkce. ÚS rozhodoval bez veřejného jednání, sdělila jeho mluvčí...

20. listopadu 2025  10:29

Český slavík 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Kdo se stane novým Českým slavíkem v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap, uvidí diváci v pátek 21. listopadu na TV Nova. Do slavičí Síně slávy bude uveden Vladimír Mišík.

20. listopadu 2025  10:26

Witkoffův úlet. Kdopak je tajemný K, který vyzradil Trumpův nejnovější mírový plán

Investiční vyslanec prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev (vlevo) a...

Podrobnosti z nejnovějšího mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který jeho kritici už označují za čirou kapitulaci pro Ukrajinu, přinesl jako první americký web Axios. Jeden z autorů...

20. listopadu 2025  10:25

Zemřel výtvarník Jiří Kornatovský, autor velkoformátových kreseb uhlem

Malíř Jiří Kornatovský (14. srpna 2009)

Ve věku 73 let zemřel výtvarník Jiří Kornatovský. Přední osobnost současného českého výtvarného umění odešla po dlouhé nemoci 5. listopadu. Redakci o tom informovala rodina. Vzpomínka na zemřelého...

20. listopadu 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.