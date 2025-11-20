Každoročně v Česku onemocní rakovinou slinivky přes 2 500 lidí. Většina z nich zemře nikoli proto, že by léčba neexistovala, ale proto, že se k ní lidé dostanou pozdě. Na problém nyní upozorňuje i pacientská organizace Hlas onkologických pacientů (HOP), která letos představila průvodce Cesta pacienta s karcinomem slinivky břišní.
Má lidem a jejich rodinám pomoci zorientovat se v prvních dnech po sdělení diagnózy. Ty jsou podle odborníků zásadní.
„Cílem je co nejlépe informovat veřejnost o tom, jaká vyšetření mají být provedena při podezření na onemocnění a kam pacienti směrovat,“ uvedla předsedkyně organizace Petra Adámková. Podle ní je rakovina slinivky příkladem diagnózy, u níž se časová ztráta v řádu týdnů dramaticky promítá do šancí na přežití.
Podmínkou je rychlost
Zatímco u jiných nádorových onemocnění existuje kombinace více léčebných metod, u karcinomu slinivky ne. Cesta k úplnému vyléčení vede výhradně přes chirurgický zákrok. Problémem však je, že nádor roste mimořádně rychle a mnohdy bez zjevných projevů.
Slinivka břišní (pankreas)
Orgán uložený hluboko v dutině břišní, který pomáhá trávit potravu a zároveň reguluje hladinu cukru v krvi.
„Pro zajištění nejlepší možné léčby je však nezbytné, aby každého pacienta s potvrzenou diagnózou neprodleně odeslali do jednoho z Center vysoce specializované péče,“ vysvětluje onkochirurg Martin Oliverius z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Ne za několik týdnů, ale v ideálním případě během několika dnů. Pokud se tak stane, mohou chirurgové nádor odstranit. Pokud pacient dorazí pozdě, zbývá jen paliativní léčba.
Debatu o tom, jak má léčba tohoto nádoru správně vypadat a proč je nutné, aby pacienti byli co nejdříve ve specializované péči, vyvolal i případ bývalého premiéra a předsedy ODS Mirka Topolánka. O svém onemocnění promluvil v polovině října tohoto roku.
Přiznal, že jeho problémy se slinivkou jsou velmi vážné a zahajuje chemoterapii. Víc svůj zdravotní stav nechtěl komentovat. Na konci října zemřel na rakovinu slinivky generální ředitel Úřadu práce České republiky Daniel Krištof. Obě tyto události tak podle lékařů přináší důležité sdělení: povědomí o diagnóze, která má extrémně rychlý průběh.
Centra pomáhají. Přesto do nich míří jen někdo
Česko je v léčbě nádorů slinivky schopné dosahovat výsledků srovnatelných se západní Evropou. Ale pouze tehdy, pokud se pacient dostane tam, kam má – do center vysoce specializované péče. To se ale neděje. Systém vázne na přetížených ambulancích a dlouhých termínech na zobrazovací vyšetření. Část pacientů se tak do centra dostane v době, kdy už operace není možná.
Hlas onkologických pacientů proto prosadil, aby od roku 2026 mělo každé Komplexní onkologické centrum povinně nového odborníka, takzvaného koordinátora dostupnosti péče.
„Ten je klíčovým člověkem, který provází pacienta diagnosticko-léčebným procesem a ve spolupráci s lékaři zrychluje zahájení léčby. Věříme, že zavedení koordinátora dostupnosti péče je milníkem, který pacientům významně pomůže napřímit jejich cestu systémem a zrychlit přístup k diagnostice i léčbě,“ doplňuje Adámková.