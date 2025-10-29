Boj proti nádoru prsu vedlo v Česku už sto tisíc žen. Nyní podlehne každá desátá

V Česku podle statistik žije více než 100 tisíc žen, které se léčily s nádorem prsu. Nově odhalených případů přibývá, je jich kolem osm tisíc ročně. Podíl žen, které se z rakoviny vyléčí, ale roste. Zatímco v roce 2013 to bylo asi 78 procent, v současné době je to více než 90 procent. V tiskové zprávě informovala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

„Z dat vyplývá, že české pacientky mají dnes výrazně lepší prognózu než před deseti lety. Pětileté přežití u karcinomu prsu se zvýšilo na více než 90 procent, což je výsledek kombinace kvalitního screeningu, včasné diagnostiky a dostupnosti moderní léčby,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Průměrný věk pro stanovení diagnózy je 63 let. Pokud je nemoc zachycena včas, v počátečním stadiu, naděje na vyléčení je téměř stoprocentní.

„Díky inovativním léčivům se prodlužuje doba přežití i u žen s pokročilými stadii onemocnění,“ dodal Dušek.

Ženám nad 45 let zdravotní pojišťovny platí jednou za dva roky vyšetření speciálním přístrojem, takzvaným mamografem. Od zavedení screeningu v roce 2002 se snížila úmrtnost na tento typ rakoviny asi o pětinu.

Vyšetření se účastní 60 procent žen v daném věku. Každoročně těmto nádorům podlehne kolem 1700 žen.

„Onkologická léčba prošla v posledních letech obrovským vývojem. Dnes umíme terapii přizpůsobit biologickému profilu nádoru i samotné pacientce. Tím nejen zvyšujeme šanci na úplné vyléčení, ale také minimalizujeme nežádoucí účinky.

Díky tomu mohou ženy lépe zvládat každodenní život a rychleji se vracet do běžného režimu,“ popsala lékařka Petra Tesařová z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Fakultní nemocnice Bulovka.

Podle asociace se v posledních dvou letech počet moderních léčiv používaných při léčbě karcinomu prsu více než zdvojnásobil, specializovaná centra předepsala léčbu více než čtyřem tisícem ženám. Průměrné náklady na pacientku od roku 2015 klesly o čtvrtinu.

