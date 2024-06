S rakovinou procestovala Nový Zéland. Dodala mi odvahu, říká bývalá pacientka

Jak jste zjistila, že je něco v nepořádku? Jaké byly příznaky nemoci?

Každý měsíc jsem si pravidelně prováděla samovyšetření prsu, které mě naučila moje gynekoložka, za což jsem jí velmi vděčná. V březnu roku 2017 jsem si nenahmatala nic. O měsíc později už jsem nahmatala bulku, která do června vyrostla na 3,3 cm.

Osobně mám zkušenost, že snad vždy, když si samovyšetření provádím, něco najdu. Jak rozeznat nebezpečnou bulku od běžných žláz či uzlin v prsu?

Když si samovyšetření děláte poprvé, máte pocit, že máte prsa plná nádorů, ovšem často jde o různé tukové bulky, samotnou žlázu nebo mlékovody. Proto je tak důležité vyšetření provádět pravidelně každý měsíc a svá prsa poznat. Ideální je to po menstruaci, jelikož v to období jsou nejlépe prohmatná a nejméně bolestivá. Bulka je tvrdá, nepohyblivá, tvarem většinou spíš dokulata. Nejzákladnějším ukazatelem je změna čili to, že tam předtím prostě nebyla.

Během samovyšetření jste si tedy nahmatala bulku. Jaký byl následný postup?

Šla jsem ke své gynekoložce, která mě okamžitě poslala na ultrazvuk. Tam se jim to také nezdálo, tudíž mě poslali na mamograf a udělali i biopsii, která potvrdila zhoubný nádor. Pamatuji si, že jsem se to dozvěděla v pondělí. V úterý jsem nastoupila na onkologii a ve čtvrtek už jsem absolvovala první chemoterapii a začátek hormonální léčby, která měla chránit vaječníky před poškozením chemoterapií.

Byla jste i na operaci?

Ano, ihned po absolvování chemoterapie, která trvala 5,5 měsíce a začala v červnu. Operace mi tudíž vyšla na dobu krátce před Vánoci. Moje první myšlenka byla, zda se vůbec svátků dožiju a jestli se pak dožiju i 26. narozenin. Při operaci mi odebrali nádorem zasaženou a přilehnou tkáň a tři lymfatické uzliny, které byly naštěstí čisté.

Zmínila jste, že léčba trvala 5 let – znamená to, že se komplikace nějak vracely?

Ne, pokud se jedná o velmi agresivní a zároveň hormonálně závislý nádor, je to standardní postup. U mě to znamenalo půl roku chemoterapie, následně operace a mezitím jsem zahájila také rok trvající biologickou léčbu a ozařování. Současně k tomu jsem podstupovala hormonální léčbu, která trvala celkově pět let.

Kde jste se léčila?

V Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí. Aktuálně jsem sedm let po diagnóze a dva roky mimo léčbu. Chodím každý půl rok na krevní kontrolu markerů, jednou za rok na ultrazvuk a jednou za dva roky na mamograf.

Nemoc mi dodala odvahu

Jak jste během těch pěti let fungovala? V práci, v osobním životě...

Žila jsem sama, tudíž jsem si úplně nemohla dovolit jít na nemocenskou. Na chemoterapie jsem si brala dovolenou. Fungovala jsem na autopilota. Věděla jsem, že prostě musím jít na kontrolu, musím jít na vyšetření a upnula jsem se k tomu to prostě nějak zvládnout, a hlavně to přežít. V práci mi vycházeli vstříc, například když jsem měla každodenní ozařování, dali mi na odpoledne volno, abych tam mohla jít. Pak jsem si zkrátila úvazek, jelikož jsem byla hodně unavená.

Co jste dělala za práci?

Přes osm let jsem pracovala v public relations, dělala jsem tiskové konference, psala tiskové zprávy a vedla sociální sítě.

Vraťme se k osobní rovině. Jak se vám žilo mimo práci?

Během léčby jsem se snažila žít tak nějak normálně, a jelikož jsem věděla, že se nemoc každým dnem může vrátit, měla jsem mysl nastavenou tak, že dokud mi to tělo dovolí, snažím se žít naplno. Nemoc mi dodala odvahu k různým věcem. Cestovat, vylézt na různé sopky, jít sama několikatýdenní trek nebo skočit bungee jumping. Naučila jsem se zkoušet nové věci, do kterých se mi zprvu úplně nechtělo, ale byly skvělé. Kamarádka mi jednou řekla: „Ty si troufáš na věci, které spousta z nás zdravých lidí ani nedělá, a přitom bychom mohli“.

A taky jsem se naučila říkat ne. Viděla jsem to jak u sebe, tak i u ostatních pacientek. Mnoho z nich je příliš obětavých, věnují přílišnou pozornost práci, rodině nebo partnerovi na úkor sebe. U mě hrál velkou roli stres a nevydařený vztah, který byl velmi náročný po psychické stránce a vidím to i u ostatních žen, i když to samozřejmě není pravidlem.

ni.kiwi 5 let! Přesně tolik 5.6.2022 uplynulo od diagnózy pana Nádorka, což znamená, že jsem přežila nejkritičtější období, kdy má nemoc tendence se vracet. Nechci se vracet k tomu, co bylo, reflektovat úskalí více než pětileté komplikované léčby a jejích následků, ani to, co mi to dalo, jak moc mi to změnilo pohled na svět a přístup k životu.



Chtěla jsem jen vyjádřit vděčnost - za to štěstí, že tu jsem, za týmy odborníků, kteří se o mně starali, za úžasnou rodinu a skvělé přátele. A za to, jak mi hrozba smrti neskutečně obohatila život a vnitřně mě formovala - v lepšího a taky dost složitějšího člověka Tak díky, pane Nádorku. Vracet se rozhodně nemusíš



P. S. Čtvrté foto je jedno z těch posledních s dlouhými vlasy… voila, po 5 letech jsou zase stejně dlouhé :)



@mybellisky @pinkbubble.cz



5 years! Exactly as much as it has passed since my cancer diagnosis in June 5, 2022. Which means I have survived the most critical period when the disease tends to return. I don't want to go back to what it was, to reflect on the pitfalls of more than five years of complicated cancer treatment and its consequences, or what it has given me, how much it has changed my worldview and approach to life.



I just wanted to express my gratitude - for incredible luck that I am here, for the teams of experts who took care of me, for my amazing family and great friends. And for the fact that the threat of death has enriched my life incredibly and shaped me internally - into a better and also quite more complicated person So thank you, Mr. Tumor. You definitely don't have to come back



P. S. The fourth photo is one of the last ones with long hair… voila, after 5 years it is the same length as it was :)



#cancerversary #cancersurvivors #breastcancer #breastcancerawareness #rakovina #happiness #luckygirl #thankful #happygirl oblíbit sdílet odpovědět uložit

Měla jste v průběhu léčby nějaké komplikace?

Přiznám se, že s uplynulým časem jsem na spoustu komplikací tak nějak zapomněla, nechci na ně už tolik myslet. Vytěsnila jsem to, že jsem měla kvůli chemoterapii akutní zánět žlučníku, se kterým jsem skončila na chirurgii, život ohrožující vnitřní krvácení nebo také silné spáleniny po radioterapii.

A jak jste to zvládala po psychické stránce? Musela jste vyhledat odbornou pomoc?

Ze začátku ne. Rok a půl po diagnóze jsem odcestovala na Nový Zéland, ale po návratu zpět do Česka to na mě vše dolehlo. Až zpětně jsem si pořádně uvědomila, co se stalo, a začala jsem se obávat návratu nemoci. Měla jsem také pocit, že mám vše nejhorší – nemoc – ale i nejlepší – cestování po Zélandu –, tak nějak za sebou. Říkala jsem si: „Co teď?“. Nevěděla jsem, co dál, byla jsem sama a bála jsem se, že s touto diagnózou mě nikdo nebude chtít. Nemoc se promítá do spousty aspektů v životě, jak už partnerské vztahy tak i fungování v práci, například když si uvědomíte, že už prostě nechcete dělat přesčasy a vyšťavit se jen pro peníze nebo něčí firmu. Našla jsem si proto psychoterapeutku. Byla skvělá, moc mi pomohla a z jejích rad čerpám doteď.

Jak často jste terapii navštěvovala?

Ze začátku jsem chodila každý týden, později jednou za dva týdny, později jednou za měsíc a po roce už jsem terapii nepotřebovala. Dodalo mi to potřebný nadhled a uvědomila jsem si spoustu věcí.

Zmiňovala jste partnerskou rovinu. Jak se vám do ní nemoc promítala?

Bylo to velmi těžké. Jsem dost přemýšlivá a hodně věcí řeším, což se do partnerského života také určitým způsobem promítá. Můj bývalý partner například nebyl schopen přijmout, že se rychleji unavím. Mám určitá omezení, i když jsem velmi aktivní žena. Cestou do hor se více zadýchávám, potřebuju déle spát atd. To on bohužel nebyl schopen přijmout. A pak jsem našla partnera, který to plně respektuje a je úžasný. Je to však těžké v tom, že tyto aspekty vás v partnerském životě určitým způsobem prostě limitují.

Treky, fjordy, skok padákem a plavání s delfíny

Rozveďme trochu více vaši cestovatelskou kapitolu. Jak dlouho jste na Zélandu byla?

Při první cestě rok a čtvrt po léčbě v roce 2018/2019 jsem na na Zélandu půl roku studovala. Loni jsem tam odjela na rok, ale z toho roku jsem dva měsíce věnovala cestování po Oceánii (Samoa, Fidži, Vanuatu, Havaj) a Asii (Vietnam, Laos, Thajsko).

Co vše jste na Zélandu procestovala?

Procestovala jsem víceméně celý Severní a Jižní ostrov. Zvládla jsem tři Great Walks (vícedenní treky, pozn. red.), které jsem ušla vždy rychleji než za doporučený čas, na což jsem hrdá. Třikrát jsem šla jednodenní přechod sopečnou krajinou Tongariro Alpine Crossing a třikrát navštívila Hobitín.

Sjížděla jsem písečné duny Te Paki, vydala se k ledovcům na Jižním ostrově, do fjordů, mnoha jezer a ještě více vodopádů nebo jeskyní. Ten seznam míst by byl opravdu dlouhý, kdybych měla jmenovat jednotlivě. Samozřejmě nechyběly ani různé atrakce, skok padákem, zmiňovaný bungee jumping, zip line, jízda kajakem na moři nebo plavání s delfíny Hektorovými.

Cestovala jste sama nebo jste měla místy i nějaký doprovod?

Někdy sama, někdy s přáteli nebo s partnerem, kterého jsem potkala na Zélandu při své druhé cestě dva týdny po příletu. Všechny druhy cestování, ať už sólo nebo s někým, mají své kouzlo, některé větší, jiné menší. Jako cílevědomý introvert oceňuji tu možnost bloumat přírodou sama, rozhodovat jen a jen podle sebe, kam se budou ubírat mé kroky, a hrdě zvládat některé věci bez pomoci jiných. Není moc lidí, u nichž dlouhodobě snesu každodenní přítomnost během cestování, protože už přeci jen na mě musí brát ohledy a není to stoprocentně svobodné cestování, kterému jsem přivykla. Nicméně partner se mezi ty lidi rozhodně počítá, za což jsem vděčná.

Pro Nikolu Musilovou byla rakovina impulzem k tomu, aby začala cestovat.

Ukradli mi tašku i s injekcí

Jak jste u všech těch cest zvládala zmiňovanou pětiletou hormonální léčbu?

Během první cesty jsem každodenně užívala tablety a jednou za měsíc byla nutná aplikace injekce s velmi silnou jehlou. První dvě mi aplikovaly zdravotní sestry, spolužačky z jazykové školy, a obě z té silné jehly měly obavy, přestože ta jedna z nich ji občas aplikovala i ve své domovině. Další jsem už musela zvládnout sama, což nebylo příjemné, ale byla to daň za to, že mohu zůstat.

Měla jste nějaké zdravotní komplikace, které jste musela řešit v tamní nemocnici nebo u doktora?

Bohužel se mi stalo, že jednu měsíční dávku mi s taškou ukradli z ubytování v den, kdy jsem si ji měla dát. Složitě jsem obvolávala české onkology, jenže na klinice měli ti přes prsa zrovna dovolenou. Nakonec to řešila s novozélandskými onkology a praktiky, kteří mě uklidnili, že malé zpoždění nevadí. Vzala jsem si tedy o týden později jinou injekci, kterou jsem měla na druhém ostrově.

Při loňské druhé cestě jsem řešila nově nahmatanou bulku v původně zdravém prsu. Nechtěla jsem kvůli tomu hned letět do Česka, jednak by to bylo drahé, jednak bych si tím výrazně zkrátila své roční dobrodružství. Zaplatila jsem si tedy žádanku u praktika, jelikož jsem nebyla součástí zdravotního systému Nového Zélandu, a následně také ultrazvuk na soukromé klinice. Naštěstí vše dopadlo v pořádku, takže jsem mohla zůstat. Stálo mě to necelých 6 tisíc korun oproti letence za 16 tisíc korun.

Jak vás ovlivnilo cestování, například z hlediska životních hodnot, oproti samotné diagnóze?

Určitě mě to změnilo, ovšem nabízí se otázka, na kolik vás cestování může ovlivnit oproti diagnóze rakoviny v mladém věku. Nemoc mě naučila, že mám žít přítomností a užívat si dne, dokud to jde. Počínat si tak, abych si na prahu smrti mohla říct, že jsem žila tak, jak nejlépe jsem dovedla. Na druhou stranu cestování mi ukázalo, jak moc se my Češi nervujeme a řešíme malichernosti.

V zahraničí jsem potkala mnoho lidí různých kultur, vychování a vyznání, ale málokdo má potřebu řešit, kde vzal soused na nové auto, zda se nějaká herečka oblékla vkusně na premiéru nebo jak kolegyně vychovává svoje děti. Trochu jsem to převzala – unavují mě vesnické drby i tlachání o nejnovějších trendech v oblékání. Mnoho věcí mi přijde povrchních. Protože na cestách záleží na něčem úplně jiném. Zda máte vodu, jídlo, suché oblečení, kde v noci složit hlavu a jestli vás netrápí nějaký zdravotní problém. A v životě to je stejné. Kdybychom tolik nelpěli na materiálních věcech, žili životy své a ne cizí, byli na sebe a ostatní nezištně laskavější a více chodili do přírody, bylo by nám rozhodně lépe, lehčeji.

Plánujete se na Zéland někdy vrátit?

Uvidíme. O Zélandu jsem snila od svých 11 let, kdy letenka stála 65 tisíc korun, což pro mě tenkrát bylo nepředstavitelné. Nakonec jsem se tam v 26 letech podívala a o pět let později podruhé. Člověk nikdy neví, co mu život nachystá a třeba má pro mě nachystanou třetí cestu do země hobitů, azurově modrých jezer a dobrého vína.

Co byste vzkázala ženám, které se léčí s rakovinou prsu?

Je to vaše cesta za uzdravením. Nikdo nemá právo diktovat, jak se máte chovat, jak máte nemoc přijmout a co máte dělat. Dělejte to, co vás činí šťastnými a co vám tělo dovolí. Nemusíme všem po léčbě dokazovat, že toho zvládneme tolik jako zdraví lidé. Nesrovnávejte se s nimi, ani se sebou samými před nemocí. Myslím, že laskavost k sobě samé dělá u této nemoci opravdu hodně. A vlastně i v životě.

Tento rozhovor vznikal během Dne onkopacientů 2024 nadace Hlasu onkologických pacientů. Inspirovala vás nemoc k pomoci druhým se stejnou diagnózou?

Ano. Roky jsem součástí projektu Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu od Aliance žen s rakovinou prsu, se kterou se snažíme šířit osvětu, nejen o tom, že touto nemocí mohou onemocnět i velmi mladé ženy pod 20 let. O to je to těžší. Jsou v produktivním věku, řeší invalidní důchod, řeší to, že by chtěly po léčbě děti nebo už děti mají a musí se o ně postarat. Projekt Bellis se snaží na všechny tyto roviny různou formou upozornit. Osobně jsem také aktivní na Instagramu. Tam mi některé moje sledující psaly, že se díky mně se naučily samovyšetření nebo se začaly i více kontrolovat.