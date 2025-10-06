Léčivo s radioaktivním luteciem, které vyhledá, ozáří a ničí jen zhoubné buňky, vyvinul německý tým s českou vědkyní Martinou Benešovou-Schäfer. I v Česku už ho hradí zdravotní pojišťovny. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ale v sobotu upozornil, že mnozí muži lék nedostávají.
„Pokud v Motole odmítli proplatit lék Pluvicto na rakovinu prostaty třiceti lidem, považuji to za skandální. Protože pokud ti lidé lék nedostanou, zemřou,“ řekl Babiš poté, co hnutí ANO vyhrálo parlamentní volby.
Program nové léčby se nerozběhl, protože na to nejsou peníze.