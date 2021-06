Přitom existuje test, který z krve určí hladinu takzvaného prostatického specifického antigenu (PSA) a změny na prostatě odhalí. Včasný záchyt je stěžejní, raná stadia lze operativně odstranit. Urologové proto chtějí zavést populační screening, který by cílil na všechny muže ve věku od 50 do 70 let. Tedy až na milion lidí.



Chlapi mi říkají: „Proč bych chodil na prevenci, když nemám potíže.“ Ale to je nepochopení prevence. Roman Zachoval přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice