Rakovina plic zabije 85 procent pacientů, umírá stále více žen. Klíčový je screening

Autor:
  14:14
Rakovina plic je nejčastější příčinou úmrtí na onkologické onemocnění v Evropě, ročně zabije téměř 300 tisíc lidí. Největší problém představuje bezpříznakový průběh v rané fázi onemocnění. V preventivním screeningu ale Česko patří ke světové špičce. Příběh Tomáše ilustruje, jak dokáže včasný záchyt zachránit život.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Rakovina plic je prognosticky nejzávažnější onkologické onemocnění. Osmdesát pět procent lidí, u kterých je diagnostikováno, do pěti let umírá,“ upozorňuje přednostka Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar Vašáková.

Vašáková je zároveň garantkou projektu Solace v Česku. Ten má za úkol plošně rozšířit preventivní screening plic po Evropě. „Česká republika stála u zrodu projektu. Kromě Polska a Chorvatska jsme totiž jedinou evropskou zemí, kde program časného záchytu rakoviny plic funguje,“ vysvětluje Vašáková. Zdůrazňuje, že mezi rizikové osoby patří současní i bývalí kuřáci, v Česku jde asi o půl milionu lidí.

Rakovina plic patří mezi největší zabijáky. Když kašlete, už bývá pozdě

Trend vývoje rakoviny plic ukazuje, že v posledních letech na nemoc umírá stále více žen. „Je to tím, že ženy začaly masivně kouřit později než muži a ten efekt se dostavuje až nyní,“ říká přednostka. U mužů naopak mortalita dlouhodobě klesá.

Řada lidí má ze screeningu obavy. Nejčastější argument je podle Vašákové to, že se pacient cítí dobře a nemá tak důvod do léčení vstupovat. Jenže rakovina plic své příznaky projevuje až v pozdních stádiích, kdy se šance na vyléčení významně snižuje. Preventivní screening dokáže úmrtnost snížit až o pětinu. „V běžné populaci zachytíme v prvním stadiu, které je vyléčitelné, jen desetinu pacientů. V programu screeningu je to více než padesát procent,“ doplňuje Vašáková.

Léčit, či neléčit? Rakovina plic je tichý zabiják, nebolí a operovat se téměř nedá

Dalším důvodem odkladu vyšetření je strach z diagnózy nebo strach z nutnosti přestat kouřit. Vašáková však uklidňuje, že pacientovi stačí kouření omezit. Upozorňuje rovněž na to, že riziko se týká i bývalých kuřáků.

Do programu se podle vedoucího Národního screeningového centra Ondřeje Májka mohou zapojit lidé ve věku 55 až 74 let. Jednotkou posuzování jsou takzvané balíčkoroky. „Jedná se například o osoby, které kouří nebo kouřily jeden balíček cigaret denně po dobu alespoň 20 let,“ upřesňuje Májek.

Od praktika k pneumologovi

Zásadní roli v prevenci hrají praktičtí lékaři. „Jsme první, kdo pacientům screening nabízí. Dokážeme rozptýlit jejich obavy a motivovat je k zapojení se do programu. Polovina pacientů, které jsme oslovili, s preventivním vyšetřením souhlasila,“ přibližuje přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK Norbert Král. Tvrdí, že když pacientovi lékař sdělí šanci na včasný záchyt, strach z diagnózy překoná.

Rizikové pacienty poté praktičtí lékaři posílají k pneumologům. „,S pacienty probereme jejich osobní a rodinnou anamnézu a provedeme komplexní vyšetření plic. Pokud odhalíme plicní onemocnění, které Ize řešit v ordinaci ambulantních pneumologů, převezmeme je do péče a nasadíme léčbu. V rámci screeningu pak pacienti ještě podstoupí CT vyšetření s nízkou dávkou záření u radiologa,“ popisuje Ivana Čierná Peterová, předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

Trápily mě bolesti nohou. Lékaři odhalili nádor na křížové kosti

Nízkodávkové CT vyšetření je nejúčinnějším způsobem k odhalení nemoci, míní radiolog Hynek Mírka. „Tento typ vyšetření dokáže odhalit nádor dřív, než se objeví jakékoli příznaky. Pacienti pak mají větší šanci na vyléčení. Skenování na radiologickém pracovišti je rychlé a nebolí,“ popisuje.

Žádné potíže neměl ani sedmapadesátiletý Tomáš z Prahy. Přesto mu jeho lékařka z ORL jako bývalému kuřákovi doporučila, aby se do screeningu plic zapojil. Tomáš kouřil krabičku cigaret denně po dobu 28 let. Podstoupil spirometrii, rentgen a posléze i CT. Až to odhalilo nález, který měřil přes jeden centimetr.

Tomáš měl štěstí. „Útvar na plíci se sice nezvětšil, na pneumologii mi ale řekli, že i když je ohraničený a pravděpodobně není zhoubný, bude lepší ho operativně odstranit. Neváhal jsem,“ vypráví pacient Tomáš. Následný histologický rozbor rakovinu plic nepotvrdil. I po operaci ale docházel do nemocnice na pravidelné kontroly.

Nádory plic mají i mladé ženy, které nikdy nekouřily. Navíc agresivní, říká pneumolog

Ty jsou, jak potvrzují lékaři zapojení do screeningu plic, velice důležité. „My pacientům v ambulanci neustále opakujeme: ‚To, že jsme dnes nic nenašli, je skvělá zpráva, ale za rok vás tu chceme vidět znovu.‘ Ta disciplína je u rizikových kuřáků naprosto zásadní,“ říká primářka Čierná Peterová. „Ten program je nastaven jako víceletý, aby nám případný nově vzniklý nádor neutekl,“ potvrzuje Vašáková.

Vyšetření je pro rizikové skupiny od roku 2021 bezplatné, jak uvádí web Ministerstva zdravotnictví. Je určené pro lidi ve věku od 55 do 74 let.

Zájemcům o vyšetření lékaři rovněž doporučují navštívit web Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR prevenceproplice.cz, kde se o prevenci a screeningu mohou dozvědět více. V Česku jsou dostupné i další screeningové preventivní programy, v jejichž provádění Česko patří k evropské špičce, potvrzuje Májek.

19. dubna 2014
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Pákistánský úder na nemocnici v Kábulu zabil přes 400 lidí, tvrdí Tálibán

Pákistán udeřil na nemocnici v Kábulu, 400 lidí zemřelo, tvrdí Tálibán

Při pákistánském útoku na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu zemřelo 408 lidí, uvedl mluvčí ministerstva vnitra hnutí Tálibán, které v Afghánistánu vládne. Pondělní úder podle něj...

17. března 2026,  aktualizováno  14:32

Na přechodu v Třinci srazil dítě a ujel. Policie hledá řidiče tmavého audi

Pohled na vyznačený přechod pro chodce u autobusové zastávky Oldřichovice – Na...

Dopravní policisté z Frýdku-Místku řeší nehodu, která se stala minulý čtvrtek v třinecké části Oldřichovice. Neznámý řidič tam na vyznačeném přechodu pro chodce srazil dítě. Ačkoliv bezprostředně po...

17. března 2026  14:31

Ředitel gymnázia podal trestní oznámení i na sebe. Kvůli kostýmům Ku-klux-klanu

Premium
Členové klanu nosí typická roucha s kápí, která jsou jedním z největších...

Policisté prověřují dva studenty gymnázia v Rokycanech, kteří se při halloweenské soutěži převlékli za členy rasistického hnutí Ku-klux-klan. S těmito maskami dokonce vyhráli 1. místo. Tenkrát to...

17. března 2026  14:22

Rakovina plic zabije 85 procent pacientů, umírá stále více žen. Klíčový je screening

Ilustrační fotografie

Rakovina plic je nejčastější příčinou úmrtí na onkologické onemocnění v Evropě, ročně zabije téměř 300 tisíc lidí. Největší problém představuje bezpříznakový průběh v rané fázi onemocnění. V...

17. března 2026  14:14

Sladký život v Kyjevě. Luxusní cukrárna udělala díru do světa, uchytila se i v Dubaji

Kyjev, 11.03.2026 Nově otevřená cukrárna Namelaka na ulici Velyka Vasylkivska....

Od našich zpravodajů na Ukrajině Od třímetrové vitríny s dorty to skoro vypadá, jako kdyby na Ukrajině žádná válka nebyla. Luxusní cukrárna Namelaka před pár dny otevřela v Kyjevě už svou druhou pobočku a další provozuje v Dubaji....

17. března 2026  14:04

Policie odložila případ nesrovnalostí při volbách v Blansku, neprokázala úmysl

ilustrační snímek

Případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v okrsku v Blansku při říjnových sněmovních volbách policie odložila. Nepodařilo se prokázat, že by šlo o úmysl. Trestní oznámení podal Nejvyšší...

17. března 2026  13:36,  aktualizováno 

Schneiderová a Holub v devadesátkách. Poznáte, kdo hraje jejich postavy v seriálu?

Zákulisní snímek ze seriálu Místo zločinu Zlín: Sofie Anna Švehlíková a Antonín...

Na první pohled je to návrat do devadesátek. Jitka Schneiderová a Radek Holub vedle sebe jako kdysi. Ovšem tenhle návrat do minulosti se odehrál v současnosti. Jejich postavy v seriálu Místo zločinu...

17. března 2026  13:51

Cisterna narazila do skály a převrátila se, silnice na Kutnohorsku je zavřená

Nehoda cisterny převážející kaly u Kácova na Kutnohorsku. (17. března 2026)

Cisterna převážející kaly havarovala v úterý ráno u Kácova na Kutnohorsku. Po nárazu do skály se vůz převrátil na bok. Silnice mezi Kácovem a Zderadinkami je neprůjezdná, policisté odklánějí dopravu....

17. března 2026  9:46,  aktualizováno  13:48

Úřad v Židlochovicích ochromili hackeři. Výkupné nedáme, vzkazuje starosta

ilustrační snímek

Židlochovice na Brněnsku, jejichž městský úřad se v neděli stal obětí kybernetického útoku, neuvažují o tom, že by za obnovu dat zaplatily výkupné. Právě to požadují neznámí útočníci. Pracovníci...

17. března 2026  13:30

Zoufalý krok, strana by musela najít novou osobnost, říká expert o Špidlově návratu

Premium
bývalý premiér a eurokomisař Vladimír Špidla (25. dubna 2024)

Vladimír Špidla, Jiří Dienstbier nebo Petr Pavlík chtějí společně vytvořit novou stranu, která bude stát na principech sociální demokracie. „Spíše to působí jako zoufalý krok lidí, kteří nejsou...

17. března 2026  13:27

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Má dyslexii a nízké IQ, neměl by být prezident, řekl Trump o Newsomovi

Gavin Newsom (15. března 2026)

Kalifornský guvernér Gavin Newsom by se neměl stát americkým prezidentem, protože má dyslexii, řekl podle stanice CNN v pondělí šéf Bílého domu Donald Trump. Republikánský prezident demokratického...

17. března 2026  13:18

Spasitel upevňuje moc. Timothée Chalamet ukázal první snímky z Duny 3

Z filmu Duna: Část druhá

Herec Timothée Chalamet na svém instagramovém účtu zveřejnil první fotografie očekávaného sci-fi snímku Duna: Část třetí. Druhé pokračování pouštního eposu na motivy románu Franka Herberta bude mít v...

17. března 2026  13:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.