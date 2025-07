Léčit, či neléčit? Rakovina plic je tichý zabiják, nebolí a operovat se téměř nedá

Zhruba před rokem si dnes osmatřicetiletá Lucie z Plzně vyslechla krutou diagnózu. Lékaři jí diagnostikovali rakovinu plic s metastázemi. Podobně jako řada dalších ale o nemoci neměla ani tušení.

Loni na jaře ji začalo bolet břicho. Protože se jí několik měsíců předtím narodila dcera, vyhledala nejprve svého gynekologa. Příčinu ale neobjevil ani on, ani následné sonografické vyšetření. Když bolesti nepřestávaly, poslal lékař Lucii na chirurgii. Teprve zde se podařilo odhalit útvar na nadledvinách.

Lékaři ženu hospitalizovali na interním oddělení a provedli vyšetření CT, které ukázalo další útvar na plicích. „Pak začali zjišťovat, který nádor je primární a který metastáze. Byl to pro mě šok, obrečela jsem to. Doma jsem měla pětiměsíční holčičku a před sebou neznámo,“ vzpomíná Lucie.

Po určení diagnózy zahájila několik sérií chemoterapie s imunoterapeutickými léky. „Paradoxně mě netrápila samotná nemoc, spíše jsem byla unavená z léčby,“ popisuje Lucie. Léčba s sebou přinesla nevolnosti a vyrážku. Žena ale i přesto dodnes nemá žádné dýchací potíže a nic ji nebolí. Nádor se navíc díky léčbě zmenšil.

„Poslední CT z konce června ukázalo, že můj stav je stabilní, nic neroste. A tak jsem se rozhodla nemoc do jisté míry ignorovat. Musím tady být pro dceru, které je rok a půl, takže se musím plně soustředit na ni,“ dodává Lucie.

Léčit, či neléčit?

Stejnou diagnózu jako Lucie si v Česku ročně vyslechne zhruba 6600 lidí. A protože se nemoc zprvu nijak neprojevuje, ve více než 70 procentech případů se na ni přijde pozdě.

Operace nádoru plic v mnoha případech není možná a naděje na plné uzdravení je mizivá. „U těchto pacientů se snažíme o prodloužení života v co nejlepší kvalitě, k čemuž nám pomáhá řada moderních léků,“ říká přednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie FN Plzeň Martin Svatoň.

Ačkoliv terapie může být pro pacienty účinná, bývá často i toxická a má řadu nežádoucích účinků. Nemocní se tak spolu s lékaři musí rozhodnout, jak bude jejich léčba vypadat. A také, zda ji vůbec podstoupit.

„Bohužel nemocní občas nedostávají dost srozumitelných informací, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, jak dál. Lékaři by měli s pacienty důkladně a otevřeně hovořit o tom, co léčba skutečně obnáší – fyzicky, psychicky i časově,“ popisuje Svatoň. „Pacient není jen pasivní článek, který čeká, co přijde. Měl by se do procesu i nějak zapojit,“ dodává.

Lékaři musí podle Svatoně brát v potaz i životní cíle svých pacientů a podle nich upravit případnou léčbu. Někteří například odmítají některé vedlejší účinky, třeba ztrátu vlasů, která se pojí s chemoterapií. Jiní zase nemohou nebo nechtějí dojíždět do specializovaných center a spokojí se s léčbou, která je méně účinná.

„Moderní léky jsou velmi účinné a pacientům umí prodloužit život. Je však potřeba vždy zvážit, jak člověka ovlivní. Zejména u starších lidí se setkáváme s ostychem, bojí se zeptat. A někdy my sami hovoříme jazykem, kterému pacienti pořádně nerozumí,“ říká Svatoň.

„Úzce spolupracujeme s paliativním týmem na tom, abychom pochopili, jak chce člověk závěr svého života prožít, jaký je jeho cíl, a podle toho léčbu citlivě uzpůsobili,“ dodává lékař.

Se záchytem pomáhá screening

S včasným záchytem rakoviny plic od roku 2022 pomáhá screening zaměřený na současné i bývalé kuřáky mezi 55. a 74. rokem, kteří za rok vykouří či vykouřili alespoň jednu krabičku cigaret denně. Za dobu jeho fungování lékaři vyšetřili přes 20 tisíc lidí. U zhruba 90 procent lidí byl výsledek screeningu negativní.

Mezi zbylými pacienty šlo ve zhruba 60 procentech případů o karcinom v prvním či druhém stadiu. V takových případech mají lidé podle lékařů šanci na úplné vyléčení.

„U 3,7 procent vyšetřených byl výsledek rizikový. Ze zápisu v Národním onkologickém registru víme, že 126 z nich má rakovinu plic, na zápis ještě čeká 35 procent osob s nálezem,“ uvedla přednostka Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar Vašáková.

Rakovina plic zůstává jednou z nejzákeřnějších diagnóz. Ročně si ji vyslechne zhruba 6600 lidí a 5400 lidí na ni každoročně zemře. Úmrtnost se ale postupně daří snížit i díky včasnému záchytu. „Nádor plic nebolí a nemůžeme si ho nahmatat. Symptomy přichází relativně pozdě,“ říká předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP Vladimír Koblížek. Zároveň zdůrazňuje, že každoročně stoupá počet žen s rakovinou plic.

To potvrzuje i příběh pacientky Lucie. „Nemoc nešlo odhalit dříve. Neměla jsem žádné potíže, na preventivní prohlídky jsem chodila a ty nic neukázaly. Kdyby mě nezačala bolet metastáza v nadledvinách, tak bych o rakovině nevěděla,“ říká Lucie.

Chybí moderní metody, říkají lékaři

Přestože se častěji daří zachytit rakovinu plic včas, Česko stále pokulhává v kvalitě technologií, které umožňují precizní vyšetření. Podle přednosty I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN v Praze Jiřího Votruby se stále častěji využívá kombinace 3D zobrazení a navigované bronchoskopie. Taková metoda ale v tuzemsku chybí.

„Umožňuje vyšetřit i periferní plicní ložiska, lépe navigovat při odběru vzorků. Zobrazuje anatomii dýchacích cest s vysokým rozlišením a do budoucna bychom díky ní mohli provádět i léčebné zákroky, což by pro pacienta bylo výrazně komfortnější,“ říká Votruba.

„Snažíme se jako první vzít ten nejšetrnější nástroj, proto používáme bronchoskop,“ vysvětluje Votruba. Jak ale upozorňuje, obraz při vyšetření se nemusí shodovat s realitou při zákroku, protože plíce se při dýchání hýbou a s nimi i nálezy.