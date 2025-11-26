Asi pět desítek pacientů převážně s rakovinou hlavy a krku, ale také sarkomy, což jsou zhoubné nádory měkkých tkání nebo kostí, případně s nádory hrudní stěny, podstupuje každý rok v pražské nemocnici na Bulovce povrchovou mikrovlnnou hypertermii. Jednoduše řečeno jde o zahřívání nádoru mikrovlnami na povrchu těla nebo do tří až čtyř centimetrů pod kůží. Podobné léčby by se brzy mělo dočkat mnohem více nemocných v Česku, a to i s nádory v hloubi těla.
Výhodou ohřevu je, že jde o fyzikální proces, který neničí zdravé tkáně. Hypertermie navíc zlepšuje účinky záření, a tedy celkové výsledky léčby.