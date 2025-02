Zbavil se nádoru i metastáz. Centra zvýší šance na přežití rakoviny rekta

Filip Abounukta z Ostravy byl v šoku, když u něj lékaři loni v létě objevili rakovinu konečníku v nejpokročilejším stadiu. Díky odborníkům ze specializovaných center se ale zbavil velkého nádoru i desítek metastáz v játrech. „Uzdravuji se a těším se, až se budu moci vrátit do práce,“ říká muž. | foto: AGEL

Štěstí v neštěstí měl šestatřicetiletý Filip Abounukta z Ostravy. Šokovalo ho, když u něj loni lékaři objevili nádor konečníku v posledním stadiu i s desítkami metastáz v játrech. Zkušení odborníci mu však pomohli. „Cítil jsem beznaděj. Díky lékařům dvou specializovaných center už jsem však bez nádoru i metastáz. Chtěl bych se brzy vrátit do práce,“ líčí muž.

Za sebou má tři operace a před sebou ještě dva měsíce chemoterapií. Zažil pekelnou bolest, protože po třetí operaci mu přestaly účinkovat běžné léky. Opiáty mohl brát jen omezeně. Na začátku mu bývalo nevolno i po chemoterapii.

„Teď už se však cítím dobře. I chemu snáším bez problémů. Uzdravuji se hlavně díky Lucii Havrlentové a Martinu Strakovi, lékařům, kteří mě operovali. Dali mi tím druhou šanci na život,“ říká Abounukta, který brzy oslaví sedmatřicáté narozeniny.

Netušil, že v něm roste nádor

Ještě před rokem se přitom cítil fit. V práci dohlížel na kvalitu vyráběných autokol, ve volném čase hrál fotbal s přáteli, chodil po horách se psem, jezdil na kole... Situace se začala měnit loni na jaře, kdy ho mírně pobolívalo v podbřišku. Do léta se bolesti zhoršily tak, že je řešil se svým praktickým lékařem. Vyšetření krve ukázalo vysoké hodnoty onkomarkerů.

Lékaři Nemocnice Agel v Ostravě-Vítkovicích muži záhy potvrdili zhoubné onemocnění v nejpokročilejším, čtvrtém stadiu. Měl velký nádor v konečníku a dvaatřicet metastáz v játrech. V polovině srpna mu vyoperovali zhoubný nádor i s kusem střeva. „Už po čtyřech dnech jsem šel domů a chystal se na operace jater,“ líčí muž.

Protože játra lékaři ve Vítkovicích neoperují, další zákroky podstoupil muž v komplexním onkologickém centru Nemocnice Agel v Novém Jičíně. Tam mu lékaři nabídli několik variant léčby. Vybral si tu nejradikálnější. Už koncem srpna mu při první operaci rozdělili oba laloky jater a ve zbytku levého ošetřili 12 metastáz. Některé vybrali, menší část laloku ale musela pryč.

Když se po týdnu ukázalo, že ošetřená část jater funguje, následoval hned další zákrok. Při něm lékaři odstranili větší pravý lalok jater s dvaceti metastázami. „Po téhle operaci jsem měl příšerné bolesti, protože mi přestaly zabírat běžné léky. Časem ale potíže ustupovaly. Játra naštěstí dorůstají, už mají téměř původní velikost a na kontrolním CT vyšetření nejsou vidět žádné další metastázy. Kromě srůstů a větší citlivosti v oblasti břicha už se cítím dobře,“ raduje se Abounukta.

Odborníka na kolorektální karcinom, což je rakovina tlustého střeva a rekta neboli konečníku, Júlia Örhalmiho z Nemocnice Hořovice případ mladého pacienta neudivuje. „Onemocnění sice postihuje častěji muže nad 60 let, ale vyskytuje se u obou pohlaví včetně mladých nekuřáků s aktivním životním stylem – často ve spojení s mutací některého z genů,“ říká Örhalmi, který předsedá koloproktologické sekci České chirurgické společnosti.

Největší šanci na přežití mají lidé, kteří přijdou s nádorem konečníku co nejdříve, v časném stadiu. Výsledek léčby ale podle Örhalmiho ovlivňuje také to, jak zkušení lékaři nádory operují. „Abychom omezili komplikace po operaci a snížili úmrtnost na rakovinu konečníku, odborná společnost několik let připravovala podmínky pro centralizaci těchto chirurgických zákroků,“ říká Örhalmi.

Ministerstvo zdravotnictví nedávno rozhodlo, které nemocnice získají statut centra vysoce specializované chirurgické péče pro oblast karcinomu rekta a které ne.

Zatímco vítkovická i novojičínská nemocnice, kde lékaři operovali mladého muže, se staly centry pro operace nádoru rekta ( a novojičínská čeká i na potvrzení statutu centra pro operace rakoviny jater a slinivky), jiné nemocnice překvapilo, že neuspěly. Zástupci těch neúspěšných jsou s výsledky nespokojení. Chtějí se bránit a obhájit možnost dál operovat pacienty s rakovinou konečníku.

Podle Örhalmiho nyní nabízí operace nádorů rekta asi 120 nemocnic, ale někde dělají jen pár pacientů ročně, což je špatně. „Jde o složité a vysoce rizikové výkony. Pracoviště s nízkým počtem pacientů vykazují až dvojnásobně vyšší úmrtnost než ta, která operují častěji,“ vysvětluje lékař.

V Česku by podle odborníků stačilo asi 30 pracovišť specializovaných na operace nádoru rekta. O statut takového centra se jich ucházelo 39, ale uspělo jen 25. Další podle ministerstva nesplnila podmínky. Většina nedosáhla na požadovaný průměr 23 zákroků ročně.

O statut centra pro operace nádoru rekta neúspěšně žádala tato zdravotnická zařízení: pražský IKEM, brněnská SurGal Clinic, Městská nemocnice Ostrava a další nemocnice v Karlových Varech, Děčíně, Příbrami, Kolíně, Havlíčkově Brodě, Hodoníně, Kyjově, Prostějově, Vsetíně, Havířově a Frýdku-Místku.

„Nemocnice bez specializovaného centra by měly tyto zákroky postupně utlumit,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Podle něj centralizace operací zvýší kvalitu a neohrozí dostupnost péče.

S tím souhlasí i Július Örhalmi. „Když budou nádory rekta operovat pouze centra se zkušenými operatéry, věřím, že se podaří snížit úmrtnost alespoň o jedno procento,“ míní lékař.

MF DNES oslovila řadu nemocnic, které s žádostí neuspěly. Většina přiznala, že z různých důvodů vykazovaly některé zákroky pojišťovnám pod jinými kódy, než měly a než ministerstvo uznalo. Nejméně jedna další podala žádost pozdě, takže ji komise vůbec neposuzovala. IKEM pro změnu nejčastěji operuje už předrakovinné stavy konečníku.

„Část výkonů na rektu dělají naši lékaři jako předstupeň, součást nebo následný výkon po transplantaci orgánů. Těmto pacientům jiné zařízení operaci neprovede,“ upozorňuje mluvčí IKEM Barbora Brunclíková.

Ptejte se na centra, radí lékař

Zástupci neúspěšných nemocnic chtějí proti rozhodnutí v těchto dnech podat rozklad. Zda a komu ministerstvo vyhoví, bude jasné až za pár měsíců. Pak ministerstvo zřejmě vyhlásí druhé kolo výzvy. Hlavně pro nemocnice, které splňují podmínky, ale napoprvé se nestihly přihlásit.

Nádory rekta zatím dál operují i lékaři v těch nemocnicích, které nezískaly statut centra. Od zdravotních pojišťoven však budou dostávat méně peněz, což má být ekonomický tlak na postupný útlum péče.

Podle Örhalmiho by pacienty s nádory rekta měla současná situace zajímat. „Ať se ve vlastním zájmu ptají lékařů nebo svých zdravotních pojišťoven, kde najdou nejbližší specializované centrum, kde by se mohli nechat operovat,“ radí lékař.