Rakovina děložního čípku souvisí s infekcí lidským papilomavirem (HPV), s níž se během života setká většina lidí. Celosvětově jde o jedno z nejčastějších sexuálně přenosných onemocnění. Zatímco u části lidí probíhá bez příznaků, u jiných je příčinou vzniku řady zhoubných novotvarů. Kromě karcinomu děložního hrdla se podílí třeba i na rozvoji nádorů jícnu či spojivek oka.
Možností prevence je už nyní dost, ale populace to nevyužívá. Pokud někteří vakcinaci odmítají, nedělají to obvykle z ekonomických důvodů.