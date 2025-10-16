Rakousko prodloužilo kontroly na hranicích s Českem do poloviny prosince

  18:45aktualizováno  19:03
Rakousko prodloužilo namátkové kontroly na hraničních přechodech s Českou republikou do 15. prosince, informovalo české velvyslanectví ve Vídni. Rakousko tak o dva měsíce prodloužilo kontroly, které zavedlo kvůli omezení nelegální migrace a průběžně prodlužovalo od října 2023.
Namátkové kontroly se týkají 59 hraničních přechodů mezi Českem a Rakouskem. U některých z nich byla rozšířena provozní doba s ohledem na plynulý pohyb pendlerů mezi oběma zeměmi. Týká se to hraničních přechodů ve Slavonicích, Hnanicích, Vratěníně, přechodu Nové Hrady a Valtice, uvedlo dolnorakouské zemské policejní ředitelství.

Namátkové kontroly uplatňuje Vídeň také na hranicích se Slovenskem, Maďarskem nebo Slovinskem. Cílem je odstrašit pašeráky migrantů a omezit tak nelegální migraci.

Rakousko i Německo prodlužují hraniční kontroly. Na pohyb nemají vliv, řekl Rakušan

Kontroly uvnitř takzvaného Schengenu by měly být výjimečné, schengenské dohody vytvářejí prostor, v němž se mohou jeho obyvatelé volně pohybovat. Společné hranice členských zemí lze překračovat kdekoli, s výjimkou národních omezení, například národních parků či chráněných krajinných oblastí.

Dohody ovšem obsahují i „ochrannou klauzuli“, jež umožňuje státům po konzultaci s ostatními zeměmi obnovit kontroly na omezenou dobu, pokud to vyžaduje veřejný zájem nebo veřejná bezpečnost.

