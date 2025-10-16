Rakousko prodloužilo kontroly na hranicích s Českem do poloviny prosince

Namátkové kontroly se týkají 59 hraničních přechodů mezi Českem a Rakouskem. U některých z nich byla rozšířena provozní doba s ohledem na plynulý pohyb pendlerů mezi oběma zeměmi. Týká se to hraničních přechodů ve Slavonicích, Hnanicích, Vratěníně, přechodu Nové Hrady a Valtice, uvedlo dolnorakouské zemské policejní ředitelství.
Namátkové kontroly uplatňuje Vídeň také na hranicích se Slovenskem, Maďarskem nebo Slovinskem. Cílem je odstrašit pašeráky migrantů a omezit tak nelegální migraci.
Kontroly uvnitř takzvaného Schengenu by měly být výjimečné, schengenské dohody vytvářejí prostor, v němž se mohou jeho obyvatelé volně pohybovat. Společné hranice členských zemí lze překračovat kdekoli, s výjimkou národních omezení, například národních parků či chráněných krajinných oblastí.
Dohody ovšem obsahují i „ochrannou klauzuli“, jež umožňuje státům po konzultaci s ostatními zeměmi obnovit kontroly na omezenou dobu, pokud to vyžaduje veřejný zájem nebo veřejná bezpečnost.