Jako praktik býváte často první, kdo má šanci zachytit varovné příznaky nádorových onemocnění. Jak to funguje v praxi?
V České republice to většinou funguje tak, že se lidé se svými potížemi obracejí nejdřív na praktického lékaře, v tom máte pravdu. Zároveň máme oproti jiným evropským zemím velmi silný systém prevence. Žádná jiná země v Evropě nenabízí tolik preventivních programů jako Česko – například v oblasti onkologických screeningů máme pět programů.
Pro lidi je to velký benefit. Screeningy jsou nastavené tak, aby zachytily onemocnění včas, ještě předtím, než se plně rozvine. Díky tomu lze zabránit jeho progresi, případně ho úplně eliminovat v počáteční fázi, nebo alespoň zahájit léčbu včas a předejít vážným komplikacím.
MUDr. Norbert Král, Ph.D.
To ale neznamená, že praktik musí pacientovi pokaždé vyjmenovat všechny možnosti prevence.
Neznamená. Člověk by měl být alespoň základně orientovaný v tom, co mu zdravotní systém nabízí. Aby to ale bylo možné, musí fungovat osvěta a informační kampaně. Velkou roli v tom může hrát i elektronizace zdravotnictví. Samozřejmě ale nikdy nejde o to někoho nutit. Každý má právo se rozhodnout sám. Úlohou lékaře je vysvětlit, proč považuje konkrétní program za přínosný, otevřeně mluvit o jeho výhodách i možných rizicích a nic nezamlčovat.
Co tedy na pacienty funguje?
Smysluplné osvětové kampaně jako třeba Fuck Cancer. Dokážou oslovit hlavně mladé lidi, mají energii, jsou autentické a mediálně srozumitelně, ukazují, na co mají lidé nárok a co mohou pro své zdraví udělat. Velkou sílu mají konkrétní příběhy pacientů. Když vidíte, že prevence skutečně fungovala, působí to mnohem přesvědčivěji než jakákoliv statistika.
Se zhoubnými nádory se ročně potýká téměř třicet tisíc lidí v produktivním věku. Zhruba 2 800 z nich je mladších čtyřiceti let. Máte pocit, že se rakovina stále víc týká mladších ročníků?
Bohužel ano. Částečně to může souviset s lepší diagnostikou a větší informovaností. Například screening kolorektálního karcinomu se posunul z padesáti na pětačtyřicet let. Přesto je otázka, proč se rakovina u mladších ročníků skutečně objevuje častěji, stále velmi složitá. U části pacientů hrají roli genetické predispozice, mutace nebo vrozené syndromy, které zvyšují riziko onkologického onemocnění v mladším věku.
V číslech
zdroj: SVOD.CZ – systém pro vizualizaci onkologických dat
U mnohem větší skupiny ale přesnou příčinu neznáme. Například proč žena ve třiceti osmi letech onemocní kolorektálním karcinomem nebo proč má dvaatřicetiletý muž nádor varlete. Právě proto je tak důležité, aby se lidé nebáli svěřit se s obtížemi. Prevence a screeningy jsou zásadní, ale stejně důležité je přijít k lékaři hned, když se objeví varovné příznaky. Často se totiž stává, že pacient má potíže dlouhou dobu, například půl roku nebo rok pozoruje krev ve stolici, a přesto to neřeší. To pak vede k pozdějšímu záchytu onemocnění.
Takže rostoucí čísla vidíte i v praxi?
Přesná čísla se těžko udávají, ale ano. Například letos v lednu jsme během jediného měsíce diagnostikovali tři nové případy u mladších pacientů, což pro ně bylo velmi šokující. Obecně bych řekl, že se s novou onkologickou diagnózou setkáváme zhruba každý měsíc.
Setkáváte se u mladších pacientů s jinými typy nádorů nebo jinými rizikovými faktory než u starších ročníků?
U mladších pacientů se souvislost s klasickými rizikovými faktory, jako je kouření nebo alkohol, prokazuje hůř. Neznamená to, že by tyto zlozvyky neškodily, naopak se v průběhu života sčítají. Pokud někdo kouří, pije nadměrně alkohol a je obézní, výrazně tím zvyšuje riziko například kolorektálního karcinomu nebo rakoviny prsu.
Tyto vlivy se ale většinou projeví spíš ve vyšším věku. I mladý člověk však může onemocnět prakticky jakýmkoliv typem rakoviny. Některé nádory jsou ale pro mladší věkové skupiny typičtější. Například nádory varlat, děložního čípku, prsu nebo štítné žlázy. U nich se však příčina často nedá jednoznačně připsat životnímu stylu. Roli mohou hrát i psychické faktory, stres a celkové duševní zdraví.
Zmiňujete konkrétní nádorová onemocnění. Z kterých z nich vidíte největší prostor pro prevenci a včasný záchyt?
Skvělým příkladem je očkování proti HPV. Když se podíváme do Dánska, kde dosáhli výrazného poklesu rakoviny děložního čípku díky očkování, je to mimořádný úspěch. Je až neuvěřitelné, že jednou vakcínou dokážeme zabránit tak závažnému onemocnění, které může výrazně ovlivnit život už v mladé dospělosti. Očkování proti HPV je proto naprosto zásadní preventivní nástroj. Český zdravotní systém ho navíc v určitém věku plně hradí jak dívkám, tak chlapcům.
Mám pocit, že směrem k dívkám byla kampaň o očkování na HPV masivnější.
Ženy jsou v prevenci tradičně o krok napřed (úsměv). Velkou roli zkrátka hraje informovanost. Řada lidí například vůbec nechápe, proč by se měl muž očkovat proti viru, který je spojovaný s rakovinou děložního čípku. Právě tady je potřeba lépe vysvětlovat, že očkování má smysl i pro muže – nejen kvůli ochraně partnerek, ale i kvůli jejich vlastnímu zdraví.
Fuck Cancer
Na 4. února připadá Světový den boje proti rakovině, na níž se zaměřuje i pacientská organizace Fuck Cancer. Svou letošní kampaní BUĎ! FUCK CANCER vyzývá k odvaze a prevenci. Veřejný event na podporu kampaně proběhne 12. února.
Máme tedy v Česku dobře nastavené preventivní prohlídky a screeningy nebo tu pořád něco zásadního chybí?
Současná prevence v Česku je velmi robustní, ale je důležité rozlišovat mezi oficiálními screeningovými programy a takzvaným časným záchytem. Screeningový program je už plně uznaný systém prevence. Znamená to, že splnil přísná kritéria – prokázal zdravotní přínos, ekonomickou smysluplnost a jasný benefit pro celou populaci. Musí být takzvaně cost-efektivní a řídit se přesnými pravidly kvality.
Vedle toho existují programy časného záchytu, které jsou zatím ve fázi pilotních projektů. Patří sem například časný záchyt osteoporózy, karcinomu plic nebo karcinomu prostaty. Některé z nich se už postupně překlápějí do plnohodnotných screeningových programů – typickým příkladem je právě karcinom plic. Můžeme říct, že celý systém se tak dál vyvíjí a směřuje k ještě efektivnější prevenci.
Jste ambasadorem kampaně Fuck Cancer, která cílí hlavně na mladší generaci a mluví o rakovině otevřeně a bez obalu. Je podle vás tento přístup účinnější než klasické zdravotnické kampaně?
Myslím si, že tento přístup funguje. Lékaři a zdravotníci se samozřejmě snaží, ale často mluví občas víc opatrně. Naopak kampaně, které vytvářejí sami pacienti, působí mnohem autentičtěji. I když se v ordinaci s lidskými příběhy setkáváme každý den, pohled očima člověka, který nemoc skutečně prožil, je pro veřejnost silnější a uvěřitelnější. Lidé jeho zkušenosti víc věří a víc si z ní berou. Samozřejmě všichni bychom si přáli, aby tyto příběhy měly vždy šťastný konec, ale ne vždy tomu tak je. O to větší respekt si zaslouží lidé, kteří svůj příběh sdílejí i s vědomím, že nemusí skončit dobře.
Vidíte už dnes u dětí a mladých lidí návyky, které mohou v budoucnu výrazně zvýšit riziko vážných onemocnění?
Dnes už mluvíme o „epidemiích“ civilizačních onemocnění – diabetu, vysokého krevního tlaku i obezity. Právě obezita u dětí a mladších pacientů je velmi alarmující problém. Pokud člověk nezačne měnit svůj životní styl – nebude se rozumně stravovat, pravidelně se hýbat a pečovat o duševní zdraví – samotná prevence nestačí. Zdraví se nedá chránit bez aktivní spolupráce pacienta.