Mladých s rakovinou přibývá, je složité určit proč, říká lékař a zdůrazňuje prevenci

Veronika Pitthardová
  15:04
Ročně je v Česku diagnostikováno přes devadesát tisíc případů rakoviny. Tisíce z nich u lidí mladších čtyřiceti let. Praktický lékař a ambasador organizace Fuck Cancer Norbert Král v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, proč nemoc zasahuje čím dál mladší pacienty a jakou roli dnes hraje prevence i veřejná osvěta.
Všeobecný lékař a zástupce vedoucího Ústavu všeobecného lékařství na 1....

Všeobecný lékař a zástupce vedoucího Ústavu všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy MUDr. Norbert Král, Ph.D. (4. února 2026) | foto: Veronika Vachule Nehasilová

Norbert Král při zahájení nové kampaně organizace Fuck Cancer. (4. února 2026)
Všeobecný lékař a zástupce vedoucího Ústavu všeobecného lékařství na 1....
Fuck Cancer je pacientská organizace, která podporuje a hájí zájmy pacientů s...
Organizace pořádá přednášky, workshopy a kurzy, kde vysvětluje zásady prevence...
12 fotografií

Jako praktik býváte často první, kdo má šanci zachytit varovné příznaky nádorových onemocnění. Jak to funguje v praxi?
V České republice to většinou funguje tak, že se lidé se svými potížemi obracejí nejdřív na praktického lékaře, v tom máte pravdu. Zároveň máme oproti jiným evropským zemím velmi silný systém prevence. Žádná jiná země v Evropě nenabízí tolik preventivních programů jako Česko – například v oblasti onkologických screeningů máme pět programů.

Pro lidi je to velký benefit. Screeningy jsou nastavené tak, aby zachytily onemocnění včas, ještě předtím, než se plně rozvine. Díky tomu lze zabránit jeho progresi, případně ho úplně eliminovat v počáteční fázi, nebo alespoň zahájit léčbu včas a předejít vážným komplikacím.

MUDr. Norbert Král, Ph.D.

Všeobecný lékař a zástupce vedoucího Ústavu všeobecného lékařství na 1....
  • Všeobecný praktický lékař a přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
  • Je ambasadorem organizace Fuck Cancer
  • Vystudoval všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Doktorát získal v oboru preventivní medicíny a epidemiologie.
  • Dlouhodobě se zaměřuje na screeningové programy v primární péči, zejména na screening kolorektálního karcinomu a screening karcinomu plic.

To ale neznamená, že praktik musí pacientovi pokaždé vyjmenovat všechny možnosti prevence.
Neznamená. Člověk by měl být alespoň základně orientovaný v tom, co mu zdravotní systém nabízí. Aby to ale bylo možné, musí fungovat osvěta a informační kampaně. Velkou roli v tom může hrát i elektronizace zdravotnictví. Samozřejmě ale nikdy nejde o to někoho nutit. Každý má právo se rozhodnout sám. Úlohou lékaře je vysvětlit, proč považuje konkrétní program za přínosný, otevřeně mluvit o jeho výhodách i možných rizicích a nic nezamlčovat.

Co tedy na pacienty funguje?
Smysluplné osvětové kampaně jako třeba Fuck Cancer. Dokážou oslovit hlavně mladé lidi, mají energii, jsou autentické a mediálně srozumitelně, ukazují, na co mají lidé nárok a co mohou pro své zdraví udělat. Velkou sílu mají konkrétní příběhy pacientů. Když vidíte, že prevence skutečně fungovala, působí to mnohem přesvědčivěji než jakákoliv statistika.

Se zhoubnými nádory se ročně potýká téměř třicet tisíc lidí v produktivním věku. Zhruba 2 800 z nich je mladších čtyřiceti let. Máte pocit, že se rakovina stále víc týká mladších ročníků?
Bohužel ano. Částečně to může souviset s lepší diagnostikou a větší informovaností. Například screening kolorektálního karcinomu se posunul z padesáti na pětačtyřicet let. Přesto je otázka, proč se rakovina u mladších ročníků skutečně objevuje častěji, stále velmi složitá. U části pacientů hrají roli genetické predispozice, mutace nebo vrozené syndromy, které zvyšují riziko onkologického onemocnění v mladším věku.

V číslech

  • Ročně je diagnostikováno přes 90 000 případů zhoubných nádorových onemocnění.
  • Téměř 30 000 tvoří lidé v produktivním věku, asi 2 800 do 40 let; 0,5 % diagnostikovaných případů je do 20 let.
  • Rakovina je důvodem více než 20 % úmrtí.
  • V ČR žije přes 650 000 lidí, kterým byl diagnostikován zhoubný nádor.
  • Ročně je diagnostikováno více mužů.

zdroj: SVOD.CZ – systém pro vizualizaci onkologických dat

U mnohem větší skupiny ale přesnou příčinu neznáme. Například proč žena ve třiceti osmi letech onemocní kolorektálním karcinomem nebo proč má dvaatřicetiletý muž nádor varlete. Právě proto je tak důležité, aby se lidé nebáli svěřit se s obtížemi. Prevence a screeningy jsou zásadní, ale stejně důležité je přijít k lékaři hned, když se objeví varovné příznaky. Často se totiž stává, že pacient má potíže dlouhou dobu, například půl roku nebo rok pozoruje krev ve stolici, a přesto to neřeší. To pak vede k pozdějšímu záchytu onemocnění.

Takže rostoucí čísla vidíte i v praxi?
Přesná čísla se těžko udávají, ale ano. Například letos v lednu jsme během jediného měsíce diagnostikovali tři nové případy u mladších pacientů, což pro ně bylo velmi šokující. Obecně bych řekl, že se s novou onkologickou diagnózou setkáváme zhruba každý měsíc.

Setkáváte se u mladších pacientů s jinými typy nádorů nebo jinými rizikovými faktory než u starších ročníků?
U mladších pacientů se souvislost s klasickými rizikovými faktory, jako je kouření nebo alkohol, prokazuje hůř. Neznamená to, že by tyto zlozvyky neškodily, naopak se v průběhu života sčítají. Pokud někdo kouří, pije nadměrně alkohol a je obézní, výrazně tím zvyšuje riziko například kolorektálního karcinomu nebo rakoviny prsu.

Tyto vlivy se ale většinou projeví spíš ve vyšším věku. I mladý člověk však může onemocnět prakticky jakýmkoliv typem rakoviny. Některé nádory jsou ale pro mladší věkové skupiny typičtější. Například nádory varlat, děložního čípku, prsu nebo štítné žlázy. U nich se však příčina často nedá jednoznačně připsat životnímu stylu. Roli mohou hrát i psychické faktory, stres a celkové duševní zdraví.

Zmiňujete konkrétní nádorová onemocnění. Z kterých z nich vidíte největší prostor pro prevenci a včasný záchyt?
Skvělým příkladem je očkování proti HPV. Když se podíváme do Dánska, kde dosáhli výrazného poklesu rakoviny děložního čípku díky očkování, je to mimořádný úspěch. Je až neuvěřitelné, že jednou vakcínou dokážeme zabránit tak závažnému onemocnění, které může výrazně ovlivnit život už v mladé dospělosti. Očkování proti HPV je proto naprosto zásadní preventivní nástroj. Český zdravotní systém ho navíc v určitém věku plně hradí jak dívkám, tak chlapcům.

Mám pocit, že směrem k dívkám byla kampaň o očkování na HPV masivnější.
Ženy jsou v prevenci tradičně o krok napřed (úsměv). Velkou roli zkrátka hraje informovanost. Řada lidí například vůbec nechápe, proč by se měl muž očkovat proti viru, který je spojovaný s rakovinou děložního čípku. Právě tady je potřeba lépe vysvětlovat, že očkování má smysl i pro muže – nejen kvůli ochraně partnerek, ale i kvůli jejich vlastnímu zdraví.

Fuck Cancer

Na 4. února připadá Světový den boje proti rakovině, na níž se zaměřuje i pacientská organizace Fuck Cancer. Svou letošní kampaní BUĎ! FUCK CANCER vyzývá k odvaze a prevenci. Veřejný event na podporu kampaně proběhne 12. února.

Máme tedy v Česku dobře nastavené preventivní prohlídky a screeningy nebo tu pořád něco zásadního chybí?
Současná prevence v Česku je velmi robustní, ale je důležité rozlišovat mezi oficiálními screeningovými programy a takzvaným časným záchytem. Screeningový program je už plně uznaný systém prevence. Znamená to, že splnil přísná kritéria – prokázal zdravotní přínos, ekonomickou smysluplnost a jasný benefit pro celou populaci. Musí být takzvaně cost-efektivní a řídit se přesnými pravidly kvality.

Vedle toho existují programy časného záchytu, které jsou zatím ve fázi pilotních projektů. Patří sem například časný záchyt osteoporózy, karcinomu plic nebo karcinomu prostaty. Některé z nich se už postupně překlápějí do plnohodnotných screeningových programů – typickým příkladem je právě karcinom plic. Můžeme říct, že celý systém se tak dál vyvíjí a směřuje k ještě efektivnější prevenci.

Jste ambasadorem kampaně Fuck Cancer, která cílí hlavně na mladší generaci a mluví o rakovině otevřeně a bez obalu. Je podle vás tento přístup účinnější než klasické zdravotnické kampaně?
Myslím si, že tento přístup funguje. Lékaři a zdravotníci se samozřejmě snaží, ale často mluví občas víc opatrně. Naopak kampaně, které vytvářejí sami pacienti, působí mnohem autentičtěji. I když se v ordinaci s lidskými příběhy setkáváme každý den, pohled očima člověka, který nemoc skutečně prožil, je pro veřejnost silnější a uvěřitelnější. Lidé jeho zkušenosti víc věří a víc si z ní berou. Samozřejmě všichni bychom si přáli, aby tyto příběhy měly vždy šťastný konec, ale ne vždy tomu tak je. O to větší respekt si zaslouží lidé, kteří svůj příběh sdílejí i s vědomím, že nemusí skončit dobře.

Vidíte už dnes u dětí a mladých lidí návyky, které mohou v budoucnu výrazně zvýšit riziko vážných onemocnění?
Dnes už mluvíme o „epidemiích“ civilizačních onemocnění – diabetu, vysokého krevního tlaku i obezity. Právě obezita u dětí a mladších pacientů je velmi alarmující problém. Pokud člověk nezačne měnit svůj životní styl – nebude se rozumně stravovat, pravidelně se hýbat a pečovat o duševní zdraví – samotná prevence nestačí. Zdraví se nedá chránit bez aktivní spolupráce pacienta.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

VIDEA TÝDNE: Vesmírná letadlovka, auta v lyžařské stopě a hořící led

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

S nedělním odpolednem přinášíme souhrn nejsledovanějších videí končícího týdne. Nejvíce vás zaujal čínský projekt obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné odpalovat rakety...

8. února 2026  15:07

Mladých s rakovinou přibývá, je složité určit proč, říká lékař a zdůrazňuje prevenci

Všeobecný lékař a zástupce vedoucího Ústavu všeobecného lékařství na 1....

Ročně je v Česku diagnostikováno přes devadesát tisíc případů rakoviny. Tisíce z nich u lidí mladších čtyřiceti let. Praktický lékař a ambasador organizace Fuck Cancer Norbert Král v rozhovoru pro...

8. února 2026  15:04

Evropský plán obnovy se zadrhává. Členské státy nestačí čerpat miliardy

Evropské peníze míří i do zemědělství (2. února 2026).

Evropská unie před lety zareagovala na bezprecedentní propad ekonomiky během koronavirové pandemie obrovskou fiskálním balíkem ve výši 955 miliard eur, což je v přepočtu asi 23 bilionů korun. Nyní se...

8. února 2026

Máme muže, který střílel na zástupce šéfa GRU, zatkli ho v Dubaji, hlásí Rusové

Ruští vyšetřovatelé pracují v bytovém domě v Moskvě, kde byl postřelen zástupce...

Ruská tajná služba FSB oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Ruský občan byl podle FSB zadržen v Dubaji a Spojené...

8. února 2026  9:37,  aktualizováno  14:41

Psi ve městě mívají paradoxně lepší život než ti na vesnici, říká odborník

Miroslav Valentin se věnuje výcviku a chování psů. Velký problém vidí v tom, že...

Češi jsou národem pejskařů, mnozí však svým miláčkům někdy škodí, aniž by si to uvědomovali. Své o tom ví Miroslav Valentin, který psům zasvětil téměř čtyřicet let. Se sportovní kynologií, jež mu...

8. února 2026  14:03

RECENZE: Jak se dělá humbuk. Zaslouží si černošští upírští Hříšníci šestnáct Oscarů?

65 % Premium
Herec Michael B. Jordan jako Smoke ve filmu Hříšníci (Sinners, 2025)

Historický rekord si připsal snímek Hříšníci, když dostal nominaci na šestnáct Oscarů. Ale diváci jej hodnotí vlažněji než kritici a opakují přitom výrazy jako nadhodnocený, přehnaný, nepochopitelný...

8. února 2026

ANO si drží náskok, STAN stoupá, Motoristé jsou na hranici volitelnosti

Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě...

Dominantní postavení hnutí ANO, které si v lednu udržuje prvenství se ziskem 34,5 procenta hlasů, potvrzuje nejnovější model agentury Kantar pro ČT. Na druhé pozici se s výrazným odstupem drží...

8. února 2026  12:10,  aktualizováno  13:54

Politickou scénu nechci fragmentovat, řekl Kuba. Nevyloučil spolupráci s Babišem

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí Naše Česko, které chce poprvé vyslat do podzimních komunálních voleb. „S Babišem mám korektní vztahy,“ řekl Kuba v pořadu...

8. února 2026  13:38

V japonských volbách podle odhadů jasně zvítězila strana premiérky Takaičiové

Volební komisaři u volebních uren v den celostátních voleb v Tokiu. (8. února...

V předčasných volbách v Japonsku podle odhadů výsledků přesvědčivě zvítězila Liberálnědemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiové. Volby vyhlásila samotná konzervativní ministerská...

8. února 2026  9:13,  aktualizováno  13:29

Rakušan tepal „vykolejenou“ vládu, Šlachta mu připomněl „chlastání“ během tragédie

Ministerstvo vnitra. Zleva Lubomír Metnar (ANO) a Vít Rakušan (Starostové).

Vypjatá debata v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi se zvrhla v ostrou přestřelku o údajném vydírání ze strany ministra zahraničí a životního prostředí Petra Macinky. Zatímco ministr...

8. února 2026  12:54,  aktualizováno  13:25

Žena našla protitankovou střelu, v tašce ji dovezla na policii. Museli vyklidit služebnu

Žena našla protitankovou střelu

Na policejní služebnu v pražské Lhotce přinesla tento týden žena v tašce protitankovou střelu, kterou se rozhodla odevzdat během takzvané zbraňové amnestie. Přítomný policista okamžitě nechal...

8. února 2026  11:41,  aktualizováno  13:23

Babiš je pro zákaz sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Uvedl to na sítích

Babiš zvažuje zákaz sociálních sítí dětem pod 15 let (8. února 2026)

Premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš v neděli na svých sociálních sítích uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí pod 15 let po vzoru Francie. Někteří experti podle něj tvrdí, že jsou...

8. února 2026,  aktualizováno  13:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.