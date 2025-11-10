Dana nebude sama. Ukrajina nakonec získá dvě rakety pojmenované po Drábové

Kateřina Vaníčková
  10:55
Spolek Dárek pro Putina nakonec napadené Ukrajině dodá dvě rakety s plochou dráhou letu pojmenované po zesnulé jaderné fyzičce Daně Drábové. „Mluvili jsme s výrobcem, ukrajinskou firmou Fire Point. Řekli nám, že dar zdvojnásobí,“ řekl iDNES.cz spoluautor iniciativy Martin Ondráček. Druhá střela ponese název DANA 2.
Dana Drábová
Iniciativa Dárek pro Putina v říjnu za necelých 48 hodin shromáždila 12,5 milionu korun potřebných na raketu s plochou drahou letu Flamingo pro ukrajinskou armádu. Sbírku tehdy iniciativa pojmenovala po zesnulé předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové.

„Příští týden budeme vědět více ohledně termínu dodání,“ doplnil nyní Martin Ondráček. K tomuto pondělí se iniciativě podařilo ve sbírce DANA 1 vybrat přes 16 milionů korun.

Hotovo už za dva dny. Češi se složili na raketu pojmenovanou po Daně Drábové

„Je tam převis, protože jsme sbírku nechali běžet. Přemýšleli jsme o tom, co s tím uděláme. Nakonec jsme si říkali, že nejlepší bude nechat hlasovat lidi na sociální síti X o tom, co s penězi. Máme řadu otevřených sbírek,“ vysvětlil Ondráček.

„Střely používají tryskový motor“

Střelu s plochou drahou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakci na neochotu zahraničních partnerů poskytnout ukrajinské armádě zbraně dlouhého doletu. Podle Dárku pro Putina má raketa dolet tři tisíce kilometrů, rychlost 900 kilometrů za hodinu a hmotnost hlavice až 1 150 kilogramů. Je schopná zasáhnout Moskvu či Petrohrad.

„Střely používají tryskový motor, pravděpodobně původně určený pro cvičné letouny Aero L‑39 Albatros, kterých má Ukrajina ve skladech dostatek. Raketa je údajně odolná vůči zbraním působícím na elektroniku a využívá speciální GPS systémy s odolností proti blokování,“ uvedla iniciativa ke sbírce na zbraň.

Drábová, která zemřela 6. října, se angažovala v podpoře projektu Dárek pro Putina nebo Rozsvěcíme Ukrajinu. „S Danou Drábovou jsme byli domluveni, že jednou po ní pojmenujeme nějakou zbraň. To jednou přišlo bohužel až po jejím odchodu,“ napsal spolek Dárek pro Putina na síti X.

Češi se skládají na raketu pojmenovanou po Daně Drábové, doletí až do Moskvy

S pojmenováním rakety po Drábové souhlasil výrobce, speciálně pro účely sbírky vypočítal cenu rakety. „Po zaplacení bude střela předána Ozbrojeným silám Ukrajiny. Ty rozhodnou o termínu, kdy bude použita, a určí pro ni cíl,“ dodali.

Iniciativa Dárek pro Putina, ironicky odkazující na jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod jehož vedením začala ruská agrese vůči Ukrajině, pořádá sbírky například na protitankové střely či drony. Už dříve pořídila a předala ukrajinské armádě raketomet RM-70 nazvaný Přemysl za 50 milionů korun, tank T-72 za 30 milionů korun nebo americký vrtulník Black Hawk nazvaný Čestmír, na který lidé přispěli 72,64 milionu korun.

22. října 2025

Válka na Ukrajině

