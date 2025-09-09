Čeští studenti představili raketu Andromeda. Míří s ní na evropskou soutěž

Veronika Pitthardová
  8:40
Český studentský tým CTU Space Research představil svou nejnovější raketu s názvem Andromeda. Na jejím vývoji pracoval tým více než dva roky a podle členů jde o jejich dosud nejambicióznější projekt. Po předchozí raketě Illustria chtějí s Andromedou uspět v evropské soutěži European Rocketry Challenge (EUROC).
Český studentský tým CTU Space Research představil svou nejnovější raketu s názvem Andromeda. (8. září 2025) | foto: CTU Space Research

Raketa Andromeda (8. září 2025)
Univerzitní tým CTU Space Research na půdě Českého vysokého učení technického v...
9 fotografií

Její špičatý vršek je z uhlíkového kompozitu, ocasní část září oranžově a po trupu vede modrý pruh s logem týmu CTU. Řeč je o největší studentské raketě s názvem Andromeda, kterou její tvůrci slavnostně odhalili v pondělí v pražském planetáriu.

Rozměry a hmotnosti rakety

  • Délka: 3,85 m
  • Průměr: 161 mm
  • Suchá hmotnost: 24,5 kg
  • Pohonné látky: 5,5 kg
  • Maximální náklad: 2 kg

Za konstrukcí stojí téměř padesát studentů z různých fakult. Někdo se staral o aerodynamiku, jiný o elektroniku, další o návrh designu.

A i když se každý věnoval své části, společný cíl byl jasný: postavit raketu, která zvládne soutěžní start do výšky několika kilometrů a obstojí v evropské konkurenci.

Andromeda navazuje na dvouleté zkušenosti z předchozího projektu s raketou Illustria a podle tvůrců má zásadně lepší konstrukci i pohonný systém než její předchůdkyně. „Některé díly jsme vyráběli sami, jiné jsme redesignovali, aby byly spolehlivější,“ říká vedoucí týmu Matyáš Starosta.

Největší pýchou studentů je ovšem motor Perseus, který si navrhli a vyrobili sami. Na rozdíl od běžného motoru auta nebo letadla funguje na principu hybridního pohonu. Mísí pevné palivo z plastu ABS s tekutým okysličovadlem – oxidem dusným. Vzniklá energie dokáže raketu vynést do výšky více než tří kilometrů.

Na ČVUT vznikla největší studentská raketa v Česku, čeká ji souboj s dalšími týmy

Stejně důležitá jako motor je i avionika, něco jako „nervová soustava“ rakety. Studenti do ní nainstalovali několik počítačů, které dostaly nezaměnitelná jména: Bobeš, Zora 2 a Cimrman PX4. Právě ony během letu vyhodnocují data a řídí trajektorii.

Raketa Andromeda má premiéru na European Rocketry Challenge (EUROC) v Portugalsku. Soutěž trvá celý týden a kromě samotného startu zahrnuje i obhajobu konstrukce před odbornou komisí.

Úspěch by pro studenty znamenal víc než jen dobré umístění. Přinesl by jim kontakty, podporu sponzorů a šanci posouvat českou studentskou kosmonautiku dál. Do budoucna navíc tým plánuje další inovace. „Chceme vylepšit raketu pro lety do devíti kilometrů a přejít na kapalný pohon, který je náročnější, ale umožňuje vyšší výkon,“ dodává Starosta.

21. prosince 2024
