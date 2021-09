„Lezli, kam neměli“. Pojišťovna bude peníze za záchranu vymáhat na horolezcích

Vypadalo to jako happy end. Jakub Vlček a Petr Macek se ve středu ráno usmívali do objektivů pákistánských fotografů, když je armádní vrtulník po několika nezdařených pokusech konečně dopravil do bezpečí z úbočí sedmitisícové hory. Příběh ale možná bude mít pro oba hořkou tečku. Několik dní trvající záchrannou misi si nejspíš budou muset sami zaplatit, protože je pojišťovna viní z porušení smlouvy.

Kdyby s nimi nebyl ten Pákistánec, tak se na ně taky mohli vykašlat. Nebo by do toho nevložili takové úsilí a energii. Jindřich Hudeček jeden z nejlepších českých horolezců