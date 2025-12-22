Zůnova slova o Ukrajině rozbouřila SPD. Majerová připustila jeho konec ve vládě

  11:54
Napětí kolem nového ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) kvůli jeho výrokům o Ukrajině sílí. O dalším postupu má v pondělí odpoledne rozhodnout poslanecký klub SPD. „Nevylučuji, že výsledkem jednání bude návrh na odvolání pana ministra z vlády,“ připustila pro iDNES.cz poslankyně a šéfka Trikolóry Zuzana Majerová.
„Do Poslanecké sněmovny jsem nebyla zvolena pouze sama za sebe, ale na společné kandidátce SPD, Trikolóry, PRO a Svobodných. U tak důležitých věcí, jako je setrvání ministra za SPD ve vládě, budu postupovat přesně tak, jak se společně dohodneme na našem poslaneckém klubu,“ uvedla Majerová. Nevylučuje ani návrh na Zůnovo odvolání.

„Na mém názoru, že peníze daňových poplatníků nemají jít na Ukrajinu, nic neměním. A podle toho budu jednat,“ reagovala pro iDNES.cz poslankyně Markéta Šichtařová na otázku, zda by měl být Zůna stále součástí vlády.

„Vyjádříme se dnes po klubu,“ potvrdil předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Poslanecký klub SPD bude jednat od 14 hodin. O hodinu později na něj má přijít i ministr obrany Zůna.

Zůna se už nemá vyjadřovat k Ukrajině. SPD ho nevymění. Zastal se ho i Pavel

Právě Rajchl, který se do Sněmovny dostal na kandidátce SPD, kritizoval Zůnu nejhlasitěji. O ministerské místo se dokonce sám přihlásil.

Naopak zastání našel nový ministr u předseda SPD Tomia Okamury. „Je pět dnů ve funkci a nemá ty politické zkušenosti,“ uvedl. Zůnovy názory zůstávají podle něj vlastenecké a v souladu s programem SPD.

Předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala v sobotu na sociální síti X uvedl, že ministr obrany Zůna na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy (ODS). Zůny se zastal i prezident Petr Pavel.

Za svými slovy si Zůna stojí

Zůna v pátek na tiskové konferenci řekl, že ministerstvo obrany bude pokračovat ve strategických modernizačních projektech včetně nákupu amerických letounů F-35.

Agresorem je Rusko, řekl ministr obrany Zůna. Dostal pozvánku na Ukrajinu

Podle Zůny neskončí pravděpodobně ani česká muniční iniciativa na pomoc Ukrajině, stejně jako její podpora v boji pro ruské agresi, hledat se ale bude její optimální podoba. Rusko označil za agresora. Avizoval i cestu na Ukrajinu. Zůnova slova na sociálních sítích během víkendu rozzlobila některé příznivci hnutí SPD.

Zůna si za svými slovy stojí. „Detailně jsem si poslechl své vystoupení. Vzhledem k tomu jakých informací a neveřejných postupů jsem nositelem, neměním nic ze svých výroků a ani nemohu vést polemiku nad jediným slovem,“ reagoval pro Security Magazín.

Vstoupit do diskuse (79 příspěvků)

