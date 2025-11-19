Nahrávku bych zničil, zní z Rajchlova PRO. Členové promluvili o intimních videích

Někteří členové politické strany PRO už v době loňských evropských voleb obdrželi zprávy o tom, že by jejich předseda Jindřich Rajchl mohl mít co do činění s pornografickými snímky. Redakci iDNES.cz to pod příslibem anonymity sdělilo několik straníků. Video, kde má být muž podobný Rajchlovi zachycen při intimnostech, nedávno zveřejnil Mike Oganesjan.
Organizátor demonstrací Jindřich Rajchl z Právo Respekt Odbornost PRO (15. března 2023)

Podle oslovených členů PRO měly obdržené zprávy výhružný charakter. „Šlo třeba o různé nenávistné komentáře na sociálních sítích, které tvrdily, že pan Rajchl účinkoval v nějakých zvláštních videích. Těm informacím jsem ale nikdy nevěnoval velkou pozornost, je to celé absurdní... Ta videa, na kterých má údajně být pan Rajchl, vážně ani vidět nechci,“ řekl jeden ze straníků.

Zdůraznil také, že předseda PRO má od své strany plnou podporu. Rajchl vedl společnou kandidátku SPD, PRO, Svobodných a Trikolory jako lídr v Moravskoslezském kraji. Ve volbách obdržel 14 270 preferenčních hlasů a byl tak zvolen do Poslanecké sněmovny.

Nový poslanec SPD a místopředseda výboru pro obranu Rajchl na začátku listopadu prohlásil, že zažaloval několik lidí okolo provokatéra Mikea Oganesjana. Ti se ho před jeho domem snažili konfrontovat s videem, na němž je zachycen muž nápadně podobný Rajchlovi se ženou a dalším mužem při sexu.

Kdyby se mi pan Rajchl přiznal, mohl jsem nahrávku zničit.

Člen strany PRO

Na internetu se poté objevilo také starší profesionální pornografické video z německé produkce, kde znovu účinkuje muž podobný Rajchlovi. Poslanec pravost záběrů nepotvrdil ani nevyvrátil. „Ke špíně, kterou se na mě někdo snaží vyhrabat, se nebudu vyjadřovat,“ dodal.

O výhružných zprávách, které měly už v minulosti naznačovat, že Rajchl točil sexuálně explicitní videa, pro iDNES.cz blíže promluvil také další člen PRO. Ten měl k Rajchlovi blízko zejména při jeho neúspěšné kandidatuře do Evropského parlamentu v roce 2024.

„Během kampaně do europarlamentu jsem tyto zprávy začal registrovat poprvé. Přicházely i přímo mně osobně. Samozřejmě jsem jim nejprve nevěřil, možná to ale byla chyba. Kdyby se mi pan Rajchl přiznal, mohl jsem nahrávku zničit nebo se postarat o to, aby se jeho minulost vyjasnila,“ tvrdí.

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Podle šéfa pražské organizace PRO Miroslava Svobody nelze nyní určovat, zda jsou videa autentická. „Celý případ bude u soudu, počkejme si tedy na jeho závěry,“ podotkl.

Přiznává ale, že pokud by na videích byl skutečně Rajchl, půjde o reputační riziko. „Pokud se potvrdí pravost těch videí, vrhá to stín na minulost, kterou by měl pan Rajchl vysvětlovat. Osobně tomu vůbec nevěřím, znám dobře Jindru i jeho manželku, a strana PRO za nimi stojí. Takových provokatérů, co psali nějaké zprávy, je všude plno,“ uvedl Svoboda s tím, že ani jedno video neviděl.

Rajchl výroky stranických kolegů nekomentoval. Mluvčí Eva Fiderická pro iDNES.cz upozornila, že zásadní je to, že poslanec má od PRO plnou podporu.

Rajchl ukazuje na Rakušana

Intimní videa zarezonovala mezi politiky nejen z nově vznikající vládní koalice. Poslance za SPD se zastala například Taťána Malá z ANO, Filip Turek či ministr vnitra v demisi Vít Rakušan.

Rajchl následně bez uvedení důkazů naznačil, že by Rakušan mohl být za zveřejnění jeho videí odpovědný. „Obyčejná špinavá kampaň připravená jako útok od mých politických oponentů,“ napsal k Rakušanovi Rajchl na sociální síti Facebook.

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Ministr vnitra v demisi Rajchlova slova považuje za absolutní nesmysl. „Já jsem byl naopak jeden z těch, kdo při všech výhradách k osobě a politice pana Rajchla zneužití jeho soukromí pro politický boj odsoudil. Já myslím, že mnohem horší a nebezpečnější pro naši společnost jsou videa, která točí dnes,“ sdělil Rakušan redakci iDNES.cz.

Jedním z prvních, kdo upozornil na existenci profesionálního pornografického videa, kde vystupuje muž nápadně podobný Rajchlovi, byl bezpečnostní analytik Roman Máca. Portálu iDNES.cz řekl, že si stojí za tím, že poslanec SPD video za peníze kdysi natočil pro německý trh.

„Na videu Jindřichu Rajchlovi odpovídá tvář, mimika, pro něj charakteristická škvíra mezi předními zuby i hlas. I když se ve filmech tohoto druhu moc nemluví, několikrát tam od muže zazní německé slovo ja. Jedná se totiž o německou komerční produkci filmů pro dospělé. Jindřichu Rajchlovi odpovídají i další tělesné rysy. Takže to by bylo až příliš náhod dohromady,“ domnívá se Máca.

