„Poté, co jsem utěšil svou nejmladší dceru, která ve strachu proplakala několik hodin na mém rameni, protože se bála, jsem zasedl k počítači a doplnil své trestní oznámení na Vojtěcha Pšenáka s připojením svého již dříve podaného trestního oznámení na Mikea Oganesjana, které již policie několik týdnů prošetřuje,“ napsal Rajchl v sobotu ráno.
Pšenák ještě v pátek večer na sociální síti X uvedl, že přijel k Rajchlovu domu, aby ho konfrontoval s intimním videem, na kterém má být poslanec údajně zachycen.
Před domem pak potkal Rajchlovu šestnáctiletou dceru, kterou podle svých slov oslovil, protože jí považoval za místní. V návaznosti na to zavolal poslanec SPD na Pšenáka policii. „Rajchl lže, video už brzy zveřejníme,“ dodal Pšenák.
Rajchl ve svém večerním vysílání na sociální síti Facebook dodal, že si kvůli zmíněném videu už volal s Tomiem Okamurou. Pravost údajného videa Rajchl nepotvrdil ani nevyvrátil. „Ke špíně, kterou se na mě někdo snaží vyhrabat, se nebudu vyjadřovat,“ řekl.
Oganesjan zveřejnil několik fotografií z videa, na kterém je podle něj zachycen muž podobný Rajchlovi se ženou a dalším mužem při pohlavním styku. „Osobně nemám problém s tím, když si někdo natáčí pohlavní styk. Problematické na tomto videu je skutečnost, že osoba Jindřicha Rajchla hlásá neustále věci o tradiční rodině a pak na druhé straně vidím video, kde je člověk, který je vzhledově i hlasově totožný a nazývá tam svoji ženu děvkou a ještě ji půjčuje třetí osobě,“ uvedl pro web Expres.cz Oganesjan.