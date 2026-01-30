„Ve spolupráci s advokátní kanceláří Artur Ostrý & Co připravujeme trestní oznámení na pana Petera Kotlára pro šíření nepodložených, zavádějících a vysoce nebezpečných poplašných zpráv na půdě Poslanecké sněmovny České republiky,“ sdělil Hel ve středu na svém Facebooku, kde na trestní oznámení vybral prostřednictvím sbírky 300 tisíc korun.
S jedinci typu Jindřich Rajchl, který vede obrovské dezinformační kampaně a zve si ‚slovenské experty‘, kteří jsou naprosto v rozporu se světovým poznáním, nemíním nijak komunikovat.