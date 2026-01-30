Rajchlův seminář má dohru, padne trestní oznámení. Ozvali se Prymula i Blatný

Poslanec SPD Jindřich Rajchl uspořádal seminář o covidu a dopadech vládních opatření. (26. ledna 2025)

Matěj Svěrák
Kateřina Vaníčková
,
  9:12
Biochemik a imunolog Zdeněk Hel oznámil, že podává trestní oznámení na slovenského zmocněnce Petera Kotlára za jeho výroky, které v pondělí pronesl na semináři poslance SPD Jindřicha Rajchla, kde se řešil covid a vládní opatření. Kotlár označil vakcíny za biologické zbraně, Rajchl pak na semináři obvinil bývalé ministry zdravotnictví z šíření dezinformací o vakcínách. Ti jeho postoje zkritizovali.

„Ve spolupráci s advokátní kanceláří Artur Ostrý & Co připravujeme trestní oznámení na pana Petera Kotlára pro šíření nepodložených, zavádějících a vysoce nebezpečných poplašných zpráv na půdě Poslanecké sněmovny České republiky,“ sdělil Hel ve středu na svém Facebooku, kde na trestní oznámení vybral prostřednictvím sbírky 300 tisíc korun.

S jedinci typu Jindřich Rajchl, který vede obrovské dezinformační kampaně a zve si ‚slovenské experty‘, kteří jsou naprosto v rozporu se světovým poznáním, nemíním nijak komunikovat.

Roman Prymulaepidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví

USA uvolnily sankce na venezuelský ropný průmysl, zároveň hrozí spojencům Kuby

Americký prezident Donald Trump (6. ledna 2026)

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek večer uvolnila část sankcí vůči venezuelskému ropnému průmyslu poté, co Caracas schválil reformu sektoru. Zároveň Trump pohrozil novými...

30. ledna 2026  6:40

Trump uvedl, že jméno svého kandidáta na nového šéfa Fedu oznámí už dnes

Značně rozladěný americký prezident Donald Trump při setkání s předsedou...

Americký prezident Donald Trump v noci na pátek SEČ uvedl, že má v úmyslu oznámit jméno svého kandidáta na příštího šéfa americké centrální banky (Fed) už v pátek ráno washingtonského času (zhruba po...

30. ledna 2026  3:10,  aktualizováno  6:28

