Rajchlův asistent se chtěl stát náměstkem u Mrázové, hnutí ANO bryskně zasáhlo

Tůma vstoupil do Rajchlovy strany PRO v létě. Následně se jeho jméno objevilo při volbách do Poslanecké sněmovny na třetím místě společné kandidátky SPD, PRO, Svobodní a Trikolora v Ústeckém kraji. Zvolen ale nebyl, místo toho se stal Rajchlovým asistentem, krátce nato neúspěšně usiloval o křeslo ministerského náměstka, což sám iDNES.cz potvrdil.
Vedle svého angažmá u PRO a SPD působil Tůma téměř deset let jako vlivný radní za ANO v Chomutově. Poté, co policie před dvěma lety obvinila primátora z hnutí ANO Marka Hrabáče v souvislosti s možným ovlivňováním veřejných zakázek, se Tůma stal náměstkem nového primátora za ANO Milana Petriláka, který obviněného Hrabáče nahradil.
Mluvčí Sněmovny Martina Lustigová upřesnila, že Rajchl čerpá na služby svých čtyř asistentů celkem 42 026 korun.