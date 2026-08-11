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Rajchl posílá do voleb odpůrce větrných parků i zastánce kanálu Dunaj-Odra-Labe

Josef Kopecký
  10:50aktualizováno  12:10

Předseda PRO Jindřich Rajchl představil čtyři kandidáty strany do Senátu. Josef Šorna (na snímku vlevo) a Milan Loprais (vpravo) budou kandidovat za SPD, na Děčínsku bude kandidátem PRO Jan Skalický (za Rajchlem stojící ve světlém obleku) a Hynek Beran. | foto: Josef Kopecký, iDNES.cz

Ve volbách do Senátu dojde i k souboji kandidátů koaličních partnerů Jindřicha Rajchla a Tomia Okamury, kteří byli oba jako poslanci zvoleni za SPD. Na Trutnovsku za stranu PRO kandiduje odpůrce větrných a solárních baronů Hynek Beran, zatímco za SPD Tomia Okamury zastupitel města Úpice Radek Mráz. „Jediným důvodem je nedohoda na místní úrovni,“ řekl Rajchl.

„Je to ten nejméně podstatný detail,“ řekl Rajchl, který představil na tiskové konferenci ve Sněmovně čtyři kandidáty strany PRO.

Je tu extrémní podpora větrných baronů, tvrdí Beran

„Prvně jsem byl odpůrcem dumpingového vývozu uhelné elektřiny. Ten trvá dodnes. A co se týče těch větrných parků, zejména, tak jsem odpůrcem těch parků, nikoliv té technologie, kdybychom ji dali třeba na nějaké opuštěné doly. Já akorát nepropaguji zábor zemědělské půdy, protože to není potřeba,“ řekl iDNES.cz Beran.

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„Máme vysoké poplatky za sdílení energie a extrémní podporu takzvaným větrným baronům. Takže tohle je něco, s čím kandiduji do Senátu a čemu chci zabránit,“ uvedl Beran.

V Trutnově vyzve dosavadního senátora STAN Jana Sobotku. V obvodu oznámila kandidaturu i zástupkyně hnutí ANO Zuzana Chovancová.

Rajchl chce do Senátu i propagátora vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe

Dalším, koho nominuje do Senátu sama Rajchlova strana PRO, je na Děčínsku Jan Skalický, který byl v minulosti pověřen řízením Ředitelství vodních cest a zasazoval se také o výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, který vehementně, ale neúspěšně prosazoval bývalý prezident Miloš Zeman. V tomto volebním obvodě nakonec SPD kandidáta nepostavila.

„Na Děčínsku máme největší říční tok České republiky, je tam dolní tok Labe, který ovšem dnes, a vidíme to teď v přímém přenosu, má problémy s vodou. Čili mým oborem dlouhodobě je nejenom doprava, energetika a vodohospodářství, ale v tuto chvíli také to, aby Česká republika byla schopna čelit výzvám, jako je sucho,“ řekl Skalický.

V Děčíně obhajuje senátor STAN Zbyněk Linhart. Kandidaturu oznámili i Michal Hejcman za ANO, Anna Lehká za Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí a Miroslav Štross za Zelené.

S SPD se Rajchl dohodl na nominaci synovce slavného závodníka, vítěze Rallye Dakar

Dva kandidáti PRO do senátních voleb, kteří byli dohodnuti i s SPD, jsou investiční poradce Milan Loprais ve volebním obvodu Ostrava-město a lékař Josef Šorna na Příbramsku.

V Příbrami obhajuje dosavadní senátor za STAN Petr Štěpánek. Vedle Šorny ho vyzve Barbora Daňhová za ANO či Simona Luftová za Piráty.

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Milan Loprais je synovec slavného závodníka a šestinásobného vítěze automobilových závodů Rallye Dakar v kategorii kamionů Karla Lopraise a bratr závodníka Aleše Lopraise.

„Pocházím z rodiny, jejíž jméno je desítky let neodmyslitelně spojeno s českým motorsportem a s Rallye Dakar. Vyrůstal jsem v prostředí, kde slova jako odpovědnost, vytrvalost, disciplína a schopnost dotahovat věci do konce nebyly jenom frázemi, ale každodenní součástí života,“ řekl o sobě Milan Loprais.

Křeslo v horní komoře parlamentu v obvodu Ostrava - město obhajuje senátor ODS Ondřej Šimetka, za ANO kandiduje Lucie Baránková Vilamová.

„Co od nich můžete čekat? V podstatě to samé, co ode mě. To, že budou nekompromisně hájit zájmy občanů České republiky, a nikoliv zájmy nějakých nadnárodních korporací, Bruselu či kohokoliv jiného,“ řekl o kandidátech PRO do Senátu na tiskové konferenci Rajchl.

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Kromě čtveřice vlastních kandidátů PRO také na Znojemsku podpoří kandidátku Stačilo! Petru Rédovou. Ta patřila, stejně jako zakladatelé PRO, mezi razantní odpůrce opatření proti šíření covidu-19.

Žádná řevnivost, odmítl Rajchl

Rajchl popřel, že by mezi ním a SPD Tomia Okamury panovala řevnivost. „Chtěl bych říci, že spolupracujeme velmi úzce a že za stranu PRO budeme podporovat všechny kandidáty SPD, kteří kandidují v jiných obvodech než tady naši pánové,“ prohlásil Rajchl.

„Cílem, se kterým se snažím dělat politiku, je spojování stran, které reprezentují suverénní Českou republiku, nikoliv de facto jenom implementovat rozhodnutí a nařízení Evropské unie. A jsem přesvědčen, že na tomto půdorysu by mělo dojít k čím dál tím větší konsolidaci, aby tady vznikl jeden subjekt, který bude oslovovat národní konzervativní voliče v České republice. Takže to není o osobních ambicích, ale že bych velmi rád usiloval o to, aby k tomuto spojení postupně docházelo, abychom netříštili síly, protože to je podle mého názoru přesně to, co od nás voliči chtějí,“ řekl předseda PRO.

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