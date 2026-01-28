„V nesmírně přátelské atmosféře jsme jednali o možnostech rozvoje česko-maďarské spolupráce v oblasti ekonomiky, energetiky či infrastruktury,“ uvedl Rajchl ke schůzce s maďarským ministrem zahraničí na své sociální síti Facebook.
K tomu také dodal, že Szijjártovi předložil návrh na prodloužení trasy rychlostního vlaku, který by se podle něj vybudoval mezi Bělehradem a Budapeští přes Bratislavu a Vídeň až do Prahy.
„Jednalo by se o unikátní propojení celého regionu, jež by prospělo ekonomice všech pěti států,“ prohlásil Rajchl. Podotkl, že plně podporuje maďarskou vládu v čele s Viktorem Orbánem v jejích kritických postojích k Ukrajině a Evropské unii.
Redakce iDNES.cz zjistila, že kromě Rajchla se schůzky účastnil také místopředseda strany PRO Petr Vacek, předsedkyně stranické rozhodčí komise Noemi Ilczyszynová a Rajchlova žena Jana, která spolu s ostatními usedla k jednacímu stolu. Snímky z jednání Rajchl sám zveřejnil.
Poslanec SPD pro iDNES.cz vysvětlil, že jeho manželka vystupovala jen jako doprovod. Cesta se podle něj uskutečnila na základě pozvání od maďarské strany.
„Náklady jsem si hradil částečně ze svého a část zajistila maďarská strana. Českého daňového poplatníka ani stranu PRO nestála tato cesta ani korunu,“ prohlásil Rajchl, který ve Sněmovně zastává post místopředsedy výboru pro obranu.
Mluvčí Poslanecké sněmovny Martina Lustigová k Rajchlově jednání v Budapešti uvedla, že nešlo o zahraniční cestu, kterou by Sněmovna schválila. „Nejednalo se o oficiální cestu za Poslaneckou sněmovnu,“ vysvětlila Lustigová s dodatkem, že žádné informace o cestě neobdržela.
Ministr zahraničí Petr Macinka se k setkání Rajchla se šéfem maďarské diplomacie nevyjádřil. Mluvčí resortu Daniel Drake nicméně oznámil, že ministerstvo žádnou informaci o Rajchlově cestě nemá. „Pokud šlo o soukromou cestu, tak se tím ministerstvo zahraničí ani nemůže více zabývat,“ dodal Drake.