Zavádějící a neuctivé. Rodina Jiřího Kodeta kritizuje Rajchla za použití scény z Pelíšků

Herečka Barbora Kodetová se na Facebooku ohradila proti šéfovi PRO a poslanci za SPD Jindřichu Rajchlovi. Ten v pondělí na svém profilu sdílel úryvek z filmu Pelíšky s Jiřím Kodetem v příspěvku kritizujícím prezidenta Petra Pavla. Kodetova rodina má ale použití úryvku za zavádějící a neuctivé a Rajchla žádá, aby video smazal. Poslanec v reakci pro iDNES.cz kritiku odmítl.
Poslanec SPD Jindřich Rajchl uspořádal seminář o covidu a dopadech vládních opatření. (26. ledna 2025)

Bára Kodetová na Česko-Slovenském plese v Obecním domě (1. února 2025)
Do velké umělecké rodiny Vendulky Burger-Budilové patřil i herec Jiří Kodet (na...
S tatínkem v roce 2002, tedy tři roky před jeho smrtí. „Vyrůstala jsem v...
Jan Hřebejk
30 fotografií

„Jako rodina se důrazně vymezujeme proti zneužívání jména našeho otce a jeho hereckého výkonu ve filmu Pelíšky k aktuálním politickým účelům,“ napsala Kodetová na Facebooku.

Rajchl v pondělí na svém profilu sdílel úryvek z Pelíšků právě s Kodetem. „Pojď mi to povědět sám, ty Koněve. Nemusíš za sebe posílat spojku, tady nejseš na Generálním štábu,“ vykřikuje v legendární scéně Kodet.

„Tady je můj vzkaz Petrovi Pavlovi, jenž se zachoval jako zbabělec, když místo sebe vyslal v sobotu na Letnou svoji ženu,“ okomentoval Rajchl video. „Původně jsem to chtěl nahrát jako vlastní video, ale tak geniálně jako Jirka Kodet bych to prostě nedal,“ dodal.

Šéf PRO příspěvkem reagoval na účast první dámy Evy Pavlové na sobotní demonstraci na pražské Letné, kterou uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Zhruba čtvrt milionu lidí tam přišlo vyjádřit nesouhlas se současnou vládní koalicí.

Kodetová v reakci uvedla, že její otec byl člověk, který zastával principy demokracie, slušnosti a odpovědnosti. „O to víc považujeme za nepřijatelné, aby byl svévolně spojován s politickými subjekty, jako jsou PRO – Právo Respekt Odbornost, Svoboda a přímá demokracie, ANO 2011 nebo Motoristé sobě,“ dodala.

Kodetová také upozornila, že dialogy jsou součástí uměleckého díla, jejich vytrhávání z kontextu a používání k politickým útokům označila za zavádějící a neuctivé. Rodina proto Rajchla žádá o stažení videa. „S takovým zacházením zásadně nesouhlasíme a odmítáme, aby byl odkaz našeho otce tímto způsobem zneužíván,“ napsala Kodetová.

Proti Rajchlovi se už v pondělí večer ohradil režisér filmu Jan Hřebejk. „Pochopitelně, že by to tak nedal. Protože náš film nebyla pornografická a náglovská srágo... z ruské pr..., jako je celý doktor Rajchl, kterého se štítíme,“ napsal na sociální síti X.

Rajch v reakci argumentuje tím, že se nejedná o vyjádření Jiřího Kodeta, nýbrž o repliku filmové role, kterou ztvárnil. „Různé filmové hlášky se velmi často využívají ke glosování aktuálního dění. Ztotožňovat je s názorovými postoji herce, jenž danou roli ztvárnil, je zcela mimo mísu. Můj příspěvek v žádném případě nehodnotil životní či politické názory Jiřího Kodeta, nýbrž aplikoval repliku jeho role na aktuální politické dění,“ napsal redakci iDNES.cz a přidal příklad.

„Je to stejné, jako když byla například hojně využívána replika z filmu Pupendo ve znění ‚komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině‘.“ Rozhodně tím nikdo nezneužívá Jaroslava Duška, který roli ztvárnil, ani to nic nevypovídá o jeho politických postojích. Takový výklad odpovídá uvažování dítěte z mateřské školy. Čekal bych od paní Kodetové (pokud se mnou politicky nesouzní) namísto této patetické reakce spíše nějakou vtipnou odpověď, třeba s využitím jiné filmové hlášky. Ovšem většina současných progresivistů už patrně přišla nejen o rozum, nýbrž i o smysl pro humor,“ sdělil.

Dodal, že Kodeta jako herce si váží a jeho politické názory neřeší.

Zavádějící a neuctivé. Rodina Jiřího Kodeta kritizuje Rajchla za použití scény z Pelíšků

Poslanec SPD Jindřich Rajchl uspořádal seminář o covidu a dopadech vládních...

Herečka Barbora Kodetová se na Facebooku ohradila proti šéfovi PRO a poslanci za SPD Jindřichu Rajchlovi. Ten v pondělí na svém profilu sdílel úryvek z filmu Pelíšky s Jiřím Kodetem v příspěvku...

24. března 2026  17:09

