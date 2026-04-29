„Sjezd sudetských Němců v Brně je v podstatě jako setkání Ku-klux-klanu v Bronxu, akorát že kukly mají schované v batozích,“ řekl poslanec za SPD a šéf strany PRO Rajchl v úterní debatě o národních zájmech, kde mimo jiné vystoupil spolu s exprezidentem Milošem Zemanem a senátorkou Janou Zwyrtek Hamplovou.
Přímo v Jihomoravském kraji má Rajchl svou zastupitelku Liptákovou, která měla ještě jako členka KDU-ČSL a náměstkyně brněnského primátora Petra Vokřála z hnutí ANO diametrálně odlišný postoj k sudetoněmeckému spolku.
Postoj strany PRO, můj osobní i postoj Kláry Liptákové je tak v tuto chvíli zcela jednoznačný. Sjezd v Brně považujeme za urážku našich občanů a jejich předků a s jeho konáním kategoricky nesouhlasíme.