„Před volbami jsem vám slíbil, že nenechám usnout problematiku covidu. I tento závazek samozřejmě hodlám splnit,“ uvedl poslanec a šéf strany PRO na sociální síti Facebook.
Seminář se bude konat 26. ledna v Poslanecké sněmovně. Podle Rajchla přijdou všichni, kteří „nesklonili hlavu před covidovou totalitou“. Účast vedle Pekové a Kotlára potvrdila například senátorka Jana Zwyrtek Hamplová či lékař Jiří Beran. Seminář Rajchl zaštiťuje spolu s poslancem SPD Tomášem Doležalem.
Rajchl pro iDNES.cz k chystanému semináři dodal, že půjde zejména o debatu mezi různými osobnostmi. „Pozvánku jsme zaslali také ministrovi Robertu Plagovi a Adamu Vojtěchovi. Jde nám zejména o dialog, který by se týkal toho, jak vládní opatření tehdy fungovala, a jak bychom reagovali v případě další pandemie, která může v budoucnu přijít. Nepočítám s tím, že u některých témat bude panovat úplná shoda,“ vysvětlil.
Pekové hrozí ztráta znaleckého oprávnění, sepsala posudek o škodlivosti vakcín
Současní ministři Plaga a Vojtěch z hnutí ANO vedli rezorty školství a zdravotnictví také v době pandemie nemoci covid-19, kdy čelili kritice od části veřejnosti za vládní opatření.
Protesty proti vládním opatřením
Demonstranti se například v únoru roku 2021 sešli v Brně-Medlánkách, kde chtěli navštívit Plagův byt. Tehdy se dostali i dovnitř bytového domu, ten Plagův tam ale nenašli. Na domovní nástěnce tak nechali vzkazy dětí, které se chtějí vrátit do zavřených škol.
Redakce iDNES.cz ohledně Rajchlova semináře oslovila ministra školství Plagu i ministra zdravotnictví Vojtěcha. Ani jeden však do vydání článku nereagoval.
Mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný řekl, že informace o obsahu semináře rezort nemá.
„Ministerstvo zdravotnictví ani pan ministr Vojtěch není organizátorem této akce. V tuto chvíli nemáme podrobné informace o obsahu semináře. Pokud jde o téma očkování a mimořádných opatření, má Ministerstvo zdravotnictví konzistentní postoj. Očkování nejen proti covid-19 bylo a je nejúčinnějším nástrojem, jak významně snížit riziko závažnějšího průběhu a chránit se před komplikacemi spojenými s těmito nemocemi. Cílem mimořádných opatření v období pandemie pak bylo ochránit zdravotnictví a nemocnice před kolapsem, a tím chránit i zdraví a životy obyvatel,“ sdělil Novotný.
Vím o vakcínách víc než akademie věd, říká slovenský vládní zmocněnec a ortoped
Podle Rajchla, který zastává post místopředsedy výboru pro obranu, bude hlavním řečníkem semináře zmocněnec slovenské vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Peter Kotlár.
„Je to člověk, kterého si velmi vážím, protože na rozdíl od jiných má on skutečné údaje, které se týkají covidu i vládních opatření,“ doplnil pro iDNES.cz Rajchl.
Kotlár v minulosti s odkazem na svá údajná zjištění hlásal, že mRNA vakcíny obsahují zvýšené množství DNA a představují zdravotní riziko. Jeho závěry kritizovala slovenská akademie věd. Kotlár, který je původním vzděláním ortoped, přirovnal očkované lidi ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín.