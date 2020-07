Blíží se Rafajův pád. ČSSD podpoří jeho odvolání z čela antimonopolního úřadu

„Sociální demokracie má ve vládě pět hlasů, hnutí ANO deset. To znamená ve chvíli, kdy pan premiér sám avizoval, že je připraven to navrhnout, tak v té chvíli to má reálnou šanci, že by tak vláda mohla rozhodnout. Za mě můj názor na ÚOHS je dlouhodobě konzistentní, mimo jiné ministerstvo vnitra se s ÚOHS soudí,“ řekl Hamáček.



Návrh by se mohl podle něj objevit na příštím jednání vlády. Kabinet může odvolání Rafaje pouze doporučit, jeho možné odvolání má pak v rukou prezident Miloš Zeman.

Podle zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jeho předsedu jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky a nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát.